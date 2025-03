The Cosmopolitan - dự án tiên phong trong nền kinh tế Expo

(VTC News) -

Kinh tế Expo sẽ biến Đông Anh thành tâm điểm giao thương

Là khái niệm còn khá mới mẻ, nhưng kinh tế Expo đang dần hiện hữu và được dự đoán sẽ sớm trở thành một động lực tăng trưởng mới cho kinh tế Thủ đô. Đặc biệt khi dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (The Grand Expo) tại Global Gate Cổ Loa đang được khẩn trương thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7/2025 này.

Đây là mô hình phát triển đô thị gắn liền với các sự kiện triển lãm quốc tế (expo), tạo ra những lợi ích kinh tế toàn diện cho nước chủ nhà. Không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trực tiếp qua các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch, mô hình này còn để lại những tác động lâu dài, góp phần định hình các khu đô thị và hạ tầng dịch vụ đẳng cấp. Các Expo City trên thế giới được thiết kế để trở thành trung tâm giao thương, nơi các doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách từ khắp nơi đổ về. Điều này tạo ra các luồng tiền mạnh mẽ và phát triển kinh tế bền vững.

“Nền kinh tế Expo” toàn cầu hiện có tổng trị giá lên tới 300 tỷ USD mỗi năm. Những cái tên nổi bật như: Shanghai Expo 2010 (73 triệu lượt khách từ 246 quốc gia, tổ chức); Milan Expo 2015 (22 triệu lượt khách, doanh thu 10 tỷ USD); Dubai Expo 2020 (hơn 24 triệu lượt khách, tạo ra hơn 33 tỷ USD cùng 277.000 việc làm mới) và Las Vegas (Mỹ), “thủ đô hội nghị” của thế giới luôn sáng đèn suốt 365 ngày/năm.

The Grand Expo tại Global Gate Cổ Loa đang được triển khai thần tốc, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7/2025. (Ảnh phối cảnh)

Ở Hà Nội, với quy mô 90 ha, thuộc Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới, The Grand Expo (Global Gate Cổ Loa) dự kiến sẽ đón 60 triệu lượt khách du lịch/năm tới Hà Nội, từ đó, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách, tạo dòng tiền mạnh mẽ đổ vào các lĩnh vực du lịch, lưu trú, giải trí, mua sắm và ẩm thực, nâng tầm giá trị khu vực. Trong bối cảnh đó, việc giá bất động sản tăng mạnh dường như là xu hướng không thể đảo ngược.

Đột phá khu Đông Bắc

Riêng với lĩnh vực bất động sản, Đông Bắc Hà Nội, mà cụ thể là khu vực Đông Anh đã lĩnh xướng và nắm vai trò giữ nhịp cho cả thị trường từ năm 2024. Tại đây, cơ hội không chỉ đến với các nhà đầu tư mong muốn sở hữu những sản phẩm nhà ở hạng sang, khẳng định vị thế, mà còn mang đến cơ hội gia tăng tài sản nhanh chóng từ nền kinh tế Expo với triển vọng tăng giá ấn tượng và khai thác dòng tiền cho thuê.

Tại Đông Anh, nền kinh tế Expo đã phả làn hơi nóng vào thị trường căn hộ hạng sang từ cuối năm 2024. Lấy ví dụ với giai đoạn 1 của Imperia Signature Cổ Loa, 1.700 căn hộ hạng sang đã giới thiệu thành công ra thị trường. Dịp đầu năm 2025, thị trường căn hộ khu vực Đông Bắc Thủ đô dự kiến tiếp tục đón đợt sóng mới khi dự án Imperia Signature Cổ Loa sẽ giới thiệu giai đoạn 2 với phân khu The Cosmopolitan.

Dự án Imperia Signature Cổ Loa được cộng đồng cư dân toàn mới săn đón.

Trong vườn hoa đa sắc của các dự án căn hộ giai đoạn hiện tại, sức hút khó cưỡng của The Cosmopolitan đến từ nhiều yếu tố, trong đó, điểm nhấn là tính toàn cầu.

Nắm bắt được tính giao thương mạnh mẽ của kinh tế Expo thời gian tới, lại nằm ngay trong lòng Expo City, ở vị trí trung tâm nhất, ngay từ đầu, The Cosmopolitan được định vị phát triển ở phân khúc hạng sang, áp dụng những tiêu chuẩn toàn cầu.

Có thể nói, triết lý trong phát triển sản phẩm của Imperia Signature Cổ Loa nói chung, The Cosmopolitan nói riêng là một sự đồng điệu với hơi thở sôi động mà kinh tế Expo sẽ mang lại cho khu vực này.

Trong đó, The Cosmopolitan là phiên bản nâng cấp của dòng sản phẩm Global Residences. Sở hữu toạ độ vàng, The Cosmopolitan có vị trí ngay tâm điểm của Expo City, trở thành trung tâm kết nối kinh doanh, giao thương, giải trí, văn hoá của toàn khu vực. Vì thế, The Cosmopolitan mang đậm tính đô thị sôi động, gợi lên sự giao thương, nhịp sống sầm uất của những thành phố tài chính lớn.

3 tòa tháp căn hộ The Cosmopolitan sở hữu vị trí tâm điểm tại thành phố Expo.

Là căn hộ khách sạn của những công dân toàn cầu, The Cosmopolitan mở ra cả một thế giới trải nghiệm phong phú, với tiêu chuẩn bàn giao nội thất hiện đại và cao cấp tương đương sản phẩm căn hộ cao cấp tại các đô thị hiện đại trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... Tại The Cosmopolitan, tất cả các căn hộ đều được bàn giao hoàn thiện với nội thất cao cấp, quy tụ những thương hiệu hàng đầu thế giới.

Tất cả những yếu tố trên đang tạo nên sức nóng cho The Cosmopolitan cả trước khi ra mắt. Và sẽ không bất ngờ, khi The Cosmopolitan tiếp tục là sản phẩm nổi bật, dẫn dắt thị trường nhà ở Hà Nội trong thời gian tới.