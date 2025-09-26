Thẻ BHYT bị lỗi: Phụ huynh lo mất quyền lợi 5 năm, nhà trường và BHXH nói gì?

(VTC News) -

Khi tra cứu giá trị sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trên cổng tra cứu trực tuyến quốc gia, nhiều phụ huynh phát hiện thẻ của học sinh bị hết hạn từ 31/12/2024 hoặc thông tin về thời gian đóng 5 năm liên tục không chính xác.

Sự việc nhanh chóng lan rộng khi nhiều phụ huynh kiểm tra và phát hiện thời hạn sử dụng của thẻ bị “nhảy” không nhất quán: có thẻ được cập nhật bắt đầu từ 1/7/2025, 19/9/2025 hoặc 20/9/2025.

Nhiều thẻ BHYT học sinh bị thông báo hết hạn (thẻ có chữ màu đỏ) và thẻ còn hạn thì bị sai thời điểm đủ 5 năm liên tục (thẻ có chữ màu xanh).

Đóng tiền đủ nhưng thẻ vẫn báo hết hạn

Theo đơn kiến nghị của tập thể phụ huynh lớp 7/2 trường THCS Trần Quốc Toản 1, ngay từ đầu năm học 2024-2025 họ đã hoàn tất việc đóng phí BHYT cho con em thông qua nhà trường. Tuy nhiên, đến ngày 11/9/2025, khi kiểm tra trên cổng thông tin BHXH Việt Nam, có tới 24/34 học sinh của lớp chưa được gia hạn thẻ từ ngày 1/1/2025.

Trước đó (trong khoảng tháng 3-5/2025), có ít nhất 3 trường hợp phụ huynh đưa con đi khám chữa bệnh thì bị cơ sở y tế từ chối thanh toán vì thẻ BHYT đã hết hạn.

Chị M, một phụ huynh học sinh cho biết: “Trong lớp có trường hợp tháng 5/2025, phụ huynh đưa con đi khám thì bệnh viện nói thẻ hết hạn. Phụ huynh phải gọi cô chủ nhiệm nhờ liên hệ tổ y tế, sau đó thẻ mới được gia hạn từ 1/4/2025 đến 31/12/2025”.

Hiệu trưởng trường THCS Trần Quốc Toản 1 cho biết có khoảng 100 học sinh bị sai sót thông tin trên thẻ BHYT sau khi rà soát.

Phụ huynh cho rằng, dù đã có phản ánh từ tháng 3-5/2025, nhưng tổ y tế nhà trường không tiến hành rà soát, cập nhật thông tin thẻ để đảm bảo quyền lợi BHYT cho học sinh.

Đến khi phụ huynh trực tiếp báo với nhà trường, thẻ BHYT của học sinh lớp 7/2 mới được gia hạn từ ngày 1/7 đến 31/12/2025, kèm thời hạn 5 năm liên tục đến năm 2030.

Tuy nhiên, phụ huynh cho biết trên hệ thống, thông tin thẻ vẫn liên tục thay đổi (“nhảy số”), khiến họ lo ngại việc gia hạn theo từng giai đoạn ngắn có thể ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng BHYT 5 năm liên tục của học sinh.

Chị H, có con học lớp 7/2 bày tỏ lo lắng: “Luật quy định quá 3 tháng không đóng thì mất quyền lợi 5 năm liên tục. Nhưng con tôi bị “trống” tới 9 tháng. Tiền đã đóng đủ 12 tháng, vậy phần chênh lệch đi đâu? Sau này quyền lợi có bị ảnh hưởng không?”

Nhà trường khẳng định đã chuyển tiền, sai sót ở khâu phối hợp

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Toản 1 - cho biết nhà trường đã thu và chuyển toàn bộ hơn 1 tỷ đồng phí BHYT của 1.135 học sinh sang cơ quan bảo hiểm vào cuối tháng 12/2024, có ủy nhiệm chi kèm theo.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, nhà trường phát hiện khoảng 100 học sinh gặp sai sót. Trong đó, 22 em chưa được gia hạn thẻ, số còn lại được gia hạn nhưng mốc thời gian không đúng từ đầu năm.

Bà Hằng cho rằng: “Đây là sự việc đáng tiếc. Một phần nguyên nhân do nhân viên y tế khi nhận phản ánh ban đầu từ phụ huynh chưa báo cáo ngay lên Ban giám hiệu, dẫn đến việc xử lý chậm. Sau khi có kiến nghị từ phụ huynh, ngày16/9/2025 nhà trường đã gửi công văn đến BHXH cơ sở Cát Lái và đề nghị tổ chức cuộc họp ba bên để làm rõ”.

Ban giám hiệu nhà trường trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News sau những phản ánh của phụ huynh học sinh.

Ngày 20/9/2025, trong cuộc họp phụ huynh, Ban giám hiệu Trường THCS Trần Quốc Toản 1 đã mời đại diện Bảo hiểm xã hội Cát Lái đến trao đổi trực tiếp với phụ huynh. Tại buổi làm việc, phụ huynh nêu rõ bức xúc khi nhiều thẻ BHYT của học sinh bị “trống” thời gian dài dù đã đóng phí đầy đủ, đồng thời chất vấn lý do các mốc gia hạn thay đổi thất thường. Nhiều phụ huynh cũng đề nghị cơ quan BHXH cần cấp giấy xác thực quyền lợi 5 năm liên tục bằng văn bản, thay vì chỉ cam kết miệng.

Đại diện BHXH Cát Lái đưa ra những con số khác nhau về số học sinh bị ảnh hưởng, ban đầu là 28 sau đó là 378 trường hợp. Đại diện BHXH Cát Lái cũng thừa nhận có lỗi hệ thống, đồng thời cam kết sẽ gửi đến phụ huynh bản ghi quá trình đóng BHYT của học sinh thể hiện rõ việc đóng được gia hạn liên tục.

Quyền lợi 5 năm liên tục vẫn được đảm bảo

Trao đổi với báo chí chiều ngày 24/9, ông Nguyễn Quốc Thanh - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM - lý giải rằng nguyên nhân chậm gia hạn có thể xuất phát từ việc danh sách học sinh trường gửi lên chưa đầy đủ hoặc có sai lệch thông tin, đặc biệt là thiếu mã định danh cá nhân. Khi dữ liệu không khớp, hệ thống không thể tự động gia hạn thẻ.

Ông Thanh khẳng định: “Khi bổ sung chính xác thông tin, thẻ sẽ được cập nhật lại. Quyền lợi của học sinh vẫn được đảm bảo, kể cả quyền lợi 5 năm liên tục. Nếu trong thời gian thẻ chưa được cập nhật mà phát sinh chi phí khám chữa bệnh, BHXH sẽ thanh toán lại cho phụ huynh”.

Nói về số học sinh bị ảnh hưởng cụ thể, ông Thanh cho rằng BHXH Cát Lái từng thông báo với phụ huynh là có khoảng 378 trường hợp thẻ BHYT học sinh bị sai sót. Tuy nhiên, ông Thanh giải thích thêm rằng chỉ có khoảng “hai mươi mấy” học sinh là bị gián đoạn gia hạn trực tiếp, còn hơn 300 trường hợp liên quan đến dữ liệu 5 năm liên tục và lỗi này “không ảnh hưởng đến quyền lợi”.

“Hiện nay, cơ sở dữ liệu về bảo hiểm được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, do đó thông tin về mã định danh là bắt buộc phải có mới cấp được thẻ BHYT. Các trường hợp phát sinh thông thường do phụ huynh cung cấp thông tin sai, nhà trường nhập danh sách sai dẫn đến không cập nhập vào phần mềm được. Các trường hợp này buộc cơ quan BHXH phải phối hợp Nhà trường và phụ huynh để cung cấp lại thông tin để cấp thẻ”, ông Thanh cho biết.

Sự việc này cho thấy vẫn còn những vướng mắc trong quá trình phối hợp giữa phụ huynh, nhà trường và cơ quan bảo hiểm.

Điều mà phụ huynh quan tâm nhất là làm sao để quyền lợi khám chữa bệnh và quyền lợi 5 năm liên tục của học sinh được đảm bảo trọn vẹn. Khi các bên cùng chia sẻ trách nhiệm và tìm tiếng nói chung, học sinh sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách an sinh này.