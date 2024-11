The Beverly - điểm sáng hút dòng tiền đầu tư tại khu Đông TP.HCM

(VTC News) -

Phân khu The Beverly (Vinhomes Grand Park) nổi lên như một “ngôi sao”, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư nhờ vị trí đắc địa, tiện ích đẳng cấp và tiềm năng tăng giá vượt trội. Đặc biệt, với việc đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao, The Beverly càng ghi điểm trong “mùa mua nhà” cuối năm.

“Quán quân” về thanh khoản và tiềm năng tăng giá

Theo báo cáo của CBRE, tính đến quý III/2024, giá bán sơ cấp chung cư tại TP.HCM đạt 66 triệu đồng/m2 diện tích thông thủy, tăng 4% theo quý và tăng gần 8% theo năm. Thị trường thứ cấp cũng tiếp tục đà tăng nhẹ với mức 3% theo quý và 5% theo năm.

Trong đó, khu Đông với tiềm năng phát triển mạnh mẽ, đang trở thành đích đến của những nhà đầu tư thông thái. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khu Đông là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất những năm qua.

Bên cạnh tốc độ tăng giá ổn định, sức hút của bất động sản khu Đông còn đến từ tỷ lệ thanh khoản tốt. Cụ thể, một dự án chung cư hạng sang tại đây đã bán hết toàn bộ các căn còn lại trong giai đoạn cuối với mức giá bình quân lên đến 170 triệu đồng/m2. Hay một dự án chung cư cao cấp tiệm cận hạng sang khác ghi nhận tỷ lệ hấp thu hơn 70% số căn mở bán với mức giá trung bình khoảng 130 triệu đồng/m2.

Khu Đông ngày càng thu hút giới đầu tư địa ốc nhưng không phải dự án nào cũng “lọt mắt xanh" của những người sành sỏi. Giới chuyên gia đánh giá, khẩu vị mua bất động sản có sự thay đổi đáng kể. Không còn tập trung vào những dự án mang lại lợi nhuận tức thì, nhà đầu tư bắt đầu hướng đến những sản phẩm có giá trị bền vững, mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp và tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

Khu Đông TP.HCM đang trở thành điểm đến hấp dẫn giới đầu tư.

Anh Minh Hà, một quản lý cấp cao trong lĩnh vực công nghệ cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của khu Đông là động lực khiến anh chuyển hướng sang tìm kiếm các dự án tại đây.

“Khu Đông TP.HCM đang là khu vực phát triển nhanh nhất về hạ tầng, bên cạnh đó còn sở hữu không gian sống xanh, tiện ích đẳng cấp. Đây là thời điểm vàng để đầu tư vào những dự án chất lượng trước khi mặt bằng giá mới được thiết lập và để đảm bảo gia tăng giá trị trong dài hạn”, anh Hà chia sẻ.

The Beverly - tâm điểm thu hút dòng tiền

Trong bối cảnh khẩu vị đầu tư đang thay đổi và dòng tiền đang hướng về khu Đông TP.HCM, The Beverly tại Vinhomes Grand Park nổi lên như một “thỏi nam châm” mới, hội tụ đầy đủ những yếu tố mà giới tinh hoa đang tìm kiếm.

The Beverly có nhiều ưu thế vượt trội về vị trí và khả năng tăng giá trong dài hạn.

Tọa lạc tại vị trí đẹp bậc nhất trong lòng Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn Vinhomes Grand Park, The Beverly sở hữu lợi thế kim cương với tầm nhìn toàn cảnh ra sông Đồng Nai và đại công viên 36ha. Dự án cũng kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông trọng điểm, như cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đường Vành đai 3 và tuyến Metro số 1... Vị trí hiếm có này không chỉ thuận tiện cho cư dân di chuyển mà còn đảm bảo tiềm năng tăng giá bất động sản trong tương lai.

Sảnh lễ tân được thiết kế sang trọng và tinh tế, chào đón cư dân mỗi khi trở về nhà.

Cùng với đó, giá trị của The Beverly còn được bảo chứng bởi uy tín và sự đồng hành chủ đầu tư Vinhomes. Hiện, tất cả quỹ căn và hệ sinh thái tiện ích đều đã hoàn thiện. Nhiều chủ nhân cũng nhận bàn giao và chuẩn bị chuyển về ở. Do đó, giá trị an cư hay đầu tư kinh doanh cho thuê, khả năng tăng giá đều được đảm bảo.

The Beverly còn được lòng giới đầu tư, nhất là kiều bào, nhờ không gian sống phong cách Mỹ thời thượng. Phân khu được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng sang trọng đích thực, nơi cư dân được tận hưởng chất sống chuẩn Mỹ với hơn 200 tiện ích thời thượng.

Từ hồ bơi nước mặn Marina Pool lấy cảm hứng từ bãi biển Hollywood, đến các khu thể thao aqua gym, vườn nhiệt đới và hệ thống tiện ích 3 tầng đẳng cấp, tất cả tạo nên một hệ sinh thái all-in-one hoàn hảo. Đây là nơi mà mỗi khoảnh khắc sống đều trở thành trải nghiệm đáng giá, nơi cư dân được tận hưởng không gian sống xứng tầm ngôi sao.

Đặc biệt, những ngày này, hàng chục nghìn cư dân và du khách còn háo hức đón chờ sự xuất hiện của VinWonders Grand Park - công viên giải trí nằm trong khu đô thị lớn nhất TP.HCM.

Nằm trong đại công viên 36ha, VinWonders gồm 5 phân khu chính, sở hữu nhiều trò chơi mới lạ, đa dạng chủ đề, kết hợp với khu phố thương mại dịch vụ và hệ sinh thái xanh rộng lớn. Hiện, các hạng mục chính của công viên đã hoàn thiện, sẵn sàng cho màn ra mắt bùng nổ, hứa hẹn thu hút hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước đổ về Vinhomes Grand Park.

Chưa kể, thời gian VinWonders dự kiến mở cửa cũng là dịp khai màn cho mùa lễ hội Amazing Grand Park với chuỗi hoạt động chào đón Giáng sinh và năm mới sôi động.

Với vị trí đắc địa, không gian sống chuẩn Mỹ, tiềm năng tăng giá vượt trội cùng bảo chứng từ chủ đầu tư uy tín, The Beverly không chỉ đưa các chủ nhân đến với cuộc một sống tận hưởng ở tầm cao mới mà còn là một tài sản giá trị mang lại dòng tiền vững chắc cho nhà đầu tư.

Hiện nay, chủ đầu tư đang áp dụng nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn dành cho khách hàng mua căn hộ The Beverly, như: - Ưu đãi 2% dành cho khách nước ngoài và Việt kiều - Ưu đãi lên đến 8,5% theo chương trình “Hỗ trợ về ở sớm” - Ưu đãi 11% khi thanh toán sớm - Hỗ trợ vay 70% hưởng lãi suất 0% trong 24 tháng - Gói học bổng Vinschool lên tới hơn 300 triệu đồng, tùy theo loại hình căn hộ - Ưu đãi thành viên VinClub tới 1,7%.