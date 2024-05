Thầy giáo tử vong bất thường trong nhà nghỉ: Công an vào cuộc

(VTC News) -

Ngày 31/5, theo tin từ lãnh đạo UBND xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường tại nhà nghỉ. Hiện cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến khu vực gần nhà nghỉ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 30/5, một đôi nam nữ vào thuê nhà nghỉ trên địa bàn xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, đến chiều tối thì người đàn ông bất ngờ tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đến gần khu vực nhà nghỉ để tìm hiểu thông tin.

Theo một số người dân chia sẻ trên mạng xã hội, người tử vong là thầy giáo V.T.H, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Thanh 1, huyện Quỳnh Lưu. Người đi cùng thầy H. là một cô giáo cùng trường.

Trả lời VTC News, ông Trần Xuân Nhương, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đã nhận được báo cáo của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Thanh 1 xác nhận thầy giáo V.T.H đã tử vong.

"Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang xác minh, do đó hiện tại Phòng GD-ĐT huyện và lãnh đạo Trường Tiểu học Quỳnh Thanh 1 đang chờ kết quả, lúc nào Công an gửi kết quả thì chúng tôi sẽ thông tin sau", ông Trần Xuân Nhương cho biết.