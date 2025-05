Thay đổi thời gian chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Quảng Ninh

(VTC News) -

Video: Phật tử nghẹn ngào bật khóc khi được tận mắt chiêm bái xá lợi Đức Phật

Theo thông tin từ Ban tổ chức, xá lợi Đức Phật sẽ được di chuyển từ Cung Trúc Lâm Yên Tử về Hưng Yên sớm hơn dự định. Cụ thể, 6h ngày 28/5 sẽ diễn ra Lễ tạ cung tiễn xá lợi Phật, đến 6h30 cùng ngày bàn giao cho tỉnh Hưng Yên cung rước về chùa Chuông.

Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cung rước, tôn trí tại Cung Trúc Lâm Yên Tử để phật tử và người dân đến chiêm bái, đảnh lễ.

Trong ngày 27/5, Ban tổ chức sẽ mở cửa liên tục 24/24 đến 5h sáng 28/5, tạo điều kiện để phật tử, du khách và người dân đến chiêm bái, đảnh lễ.

Trước khi diễn ra lễ cung rước, vào 20h30 ngày 27/5 sẽ diễn ra Lễ dâng hoa đăng, cầu nguyện quốc thái, dân an tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, kèm theo chương trình bắn pháo hoa tầm thấp.

Cũng theo Ban tổ chức, tính đến 6h ngày 27/5, đã có hơn 500.000 lượt người đến chiêm bái tại Cung Trúc Lâm Yên Tử. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm đều được triển khai chu đáo, hiệu quả. Người dân và du khách về chiêm bái đều bày tỏ sự hoan hỉ, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức tại Yên Tử với phong cách văn minh, lịch sự và hiếu khách.

Để đảm bảo thuận lợi, an toàn cho phật tử, nhân dân và du khách thập phương, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và đội ngũ tình nguyện viên đã được huy động để hỗ trợ dẫn đường, phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho khách hành hương vào chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Trước khi về đến chùa Tam Chúc, xá lợi Đức Phật đã được tôn trí tại nhiều địa điểm tâm linh quan trọng trong hành trình từ Nam ra Bắc: Chùa Thanh Tâm (TP.HCM), núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội), chùa Tam Chúc (Hà Nam), chùa Bái Đính (Ninh Bình) và chùa Phúc Sơn (tỉnh Bắc Giang). Ở mỗi nơi đều có hàng vạn phật tử đến chiêm bái xá lợi Phật và tham gia các nghi lễ cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình an lạc, thế giới hòa bình.