Thay đổi địa giới hành chính, giáo viên cần thay đổi bài dạy ra sao?

(VTC News) -

Năm học mới 2025 – 2026 diễn ra trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và địa giới hành chính mới trên cả nước đi vào hoạt động. Việc thay đổi này có tác động đến các kiến thức giảng dạy ở bậc phổ thông. Công tác chỉnh sửa, biên soạn lại các kiến thức trong sách giáo khoa các môn đang được gấp rút thực hiện.

PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cho hay: Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định một số môn học chịu tác động trực tiếp từ việc thay đổi địa giới hành chính gồm: Lịch sử và Địa lý (lớp 4, lớp 5, lớp 9); Địa lý (lớp 12); Lịch sử (lớp 10); Giáo dục Kinh tế và Pháp luật (lớp 10).

Chương trình học các môn này sẽ được chỉnh sửa, cập nhật yêu cầu cần đạt, kiến thức, địa danh, số liệu, bản đồ, biểu đồ và thông tin kinh tế - xã hội, là căn cứ sửa sách giáo khoa.

Trong bộ sách lớp 4, cuốn Lịch sử và Địa lý chịu tác động trực tiếp từ việc thay đổi địa giới hành chính. (Ảnh: Minh Đức)

Tuy nhiên, thời gian từ 1/7 đến đầu năm học mới 2025 – 2026 diễn ra gấp rút, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, năm học này, học sinh tiếp tục sử dụng chương trình, sách giáo khoa hiện hành. Các nhà trường, giáo viên cần chủ động lựa chọn, điều chỉnh ngữ liệu, bài học, chủ đề giảng dạy để phù hợp với thực tiễn địa phương và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc chỉnh sửa chương trình môn học, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định thực hiện theo nguyên tắc hạn chế thấp nhất việc thay đổi sách giáo khoa. Các nhà xuất bản trong đó có Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ được hướng dẫn chỉnh lý nội dung theo hướng bảo đảm tính ổn định của sách.

Thực hiện chủ trương đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chỉ đạo các ban biên tập, các đơn vị tổ chức bản thảo, phối hợp các tác giả sách giáo khoa rà soát toàn bộ nội dung các môn học.

Đầu tháng 7/2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã gửi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả rà soát những nội dung cần điều chỉnh, cập nhật trong các bộ sách giáo khoa theo chủ trương địa giới hành chính và và mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ thực hiện việc điều chỉnh cập nhật sách giáo khoa theo đúng quy trình quy định và chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyên tắc sửa sách giáo khoa là bám sát chỉ đạo của Bộ, hạn chế thấp nhất sự thay đổi nội dung để đảm bảo tính ổn định của sách giáo khoa.

Phụ huynh đưa con đi mua sách giáo khoa trước thềm năm học mới. (Ảnh: Minh Đức)

Theo thông cáo mới nhất của Bộ GD&ĐT, chương trình học Lịch sử, Địa lý sẽ được sửa nhiều nhất.

Cụ thể, môn Lịch sử (lớp 10) sửa nội dung về Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử, thuộc chuyên đề học tập lựa chọn.

Môn Địa lý (lớp 12), môn Lịch sử và Địa lý (lớp 4, 5, 8, 9) sửa đổi kiến thức về các vùng kinh tế - xã hội như ranh giới vùng; tên và số lượng tỉnh, thành; diện tích, dân số các vùng; nguồn lực, tình hình phát triển kinh tế và phân bổ ngành trên các vùng kinh tế - xã hội; bản đồ hành chính; bản đồ dân cư; bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam.

Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (lớp 10) sửa chủ đề Hệ thống chính trị nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với môn giáo dục địa phương, căn cứ thực tiễn và chương trình khung, Bộ yêu cầu các tỉnh, thành chủ động lựa chọn và xây dựng nội dung phù hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh, việc sửa chương trình là cần thiết để đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, khi cả nước giảm từ 63 còn 34 tỉnh, thành và áp dụng chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7. Bộ đang lấy ý kiến các Sở về phương án trên, đề nghị gửi góp ý trước ngày 8/8. Đây sẽ là căn cứ pháp lý để xem xét chỉnh sửa sách giáo khoa cho phù hợp thực tế.

Các nhà trường, giáo viên chủ động lựa chọn, điều chỉnh ngữ liệu, bài học, chủ đề giảng dạy phù hợp với thực tiễn và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. (Ảnh: Xuân Phú)

Lãnh đạo Nhà xuất bản cho biết thêm, năm học 2025 - 2026 là năm thứ hai toàn bộ các lớp trong các cấp học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, với danh mục SGK cơ bản đã được chọn ổn định.

Theo kế hoạch, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn thành việc in ấn, cung ứng khoảng 160,8 triệu bản sách giáo khoa trước ngày 15/8, trong đó 2 - 3% sản lượng dự trữ để sử dụng trong trường hợp phát sinh đột xuất, thiên tai, bão lũ…

Đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn thành việc in ấn, sách đã và đang chuyển về các cơ sở, công ty phát hành các tỉnh, thành phố. Như vậy, việc in ấn sách giáo khoa đã hoàn thành sớm 15 ngày so với kế hoạch.

Với mục tiêu không để học sinh thiếu sách giáo khoa, từ nhiều năm nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn thực hiện tích cực các hoạt động xã hội - từ thiện và coi việc chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng là trách nhiệm của đơn vị.

Hàng năm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức các hoạt động tặng sách giáo khoa, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh liệt sĩ, học sinh vùng bão lũ; hỗ trợ sách, thiết bị cho các thư viện trường học, thư viện cộng đồng… với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Riêng năm 2024, số tiền dành cho các hoạt động từ thiện - xã hội là 31 tỉ đồng.