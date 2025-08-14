Thay đổi bao bì sản phẩm Thấp diệu nang Tâm Bình: Đẹp hơn, hiện đại hơn

(VTC News) -

Bao bì mới - Diện mạo hiện đại, đẹp hơn, trực quan hơn

Thấp diệu nang Tâm Bình là sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ thảo dược, công thức chuyên biệt hỗ trợ cho người mắc các bệnh lý về cột sống và dây thần kinh như: Thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau vai gáy… Rất nhiều người sau khi dùng sản phẩm đã cải thiện tình trạng đau nhức, tê bì, cúi người, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn.

Sau 15 năm có mặt trên thị trường, Thấp diệu nang Tâm Bình chính thức đổi mới bao bì sản phẩm. Đây là bước cải tiến không chỉ giúp sản phẩm trực quan, dễ nhận diện hơn, mà còn thể hiện tâm huyết của Dược phẩm Tâm Bình trong việc đổi mới vì lợi ích người dùng, nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Bao bì mới của Thấp diệu nang Tâm Bình thiết kế trực quan, kích thước được điều chỉnh lớn hơn.

Nếu như bao bì cũ của Thấp diệu nang Tâm Bình sử dụng tông màu đỏ trầm thì bao bì mới có tông màu xanh dương ấn tượng. Hình ảnh minh họa hệ cột sống được thể hiện nổi bật ngay mặt trước, giúp người dùng dễ dàng nhận diện công dụng hỗ trợ giảm đau do thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy... chỉ sau vài giây quan sát. Thiết kế bao bì được trẻ hóa giúp sản phẩm gần gũi hơn với người tiêu dùng trẻ - những người đang phải đối mặt sớm với các vấn đề cột sống, dây thần kinh do lối sống hiện đại ngồi nhiều, ít vận động.

Đặc biệt, kích thước bao bì cũng được điều chỉnh lớn hơn, từ 55 x 95 x 55 mm lên 70 x 128 x 70 mm. Việc tăng kích thước hộp giúp các thông tin như tên sản phẩm, thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng… được in to, rõ ràng, dễ đọc hơn, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi – nhóm đối tượng có tỷ lệ cao mắc các bệnh lý về xương khớp, đau dây thần kinh.

Bao bì mới của Thấp diệu nang Tâm Bình tiếp tục duy trì tem chống hàng giả, giúp người dùng dễ dàng nhận biết sản phẩm chính hãng, an tâm sử dụng, không lo mua phải hàng giả, hàng nhái.

Thấp diệu nang Tâm Bình – công thức chuyên biệt cho người thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh

Dù thay bao bì mới, giá trị cốt lõi của Thấp diệu nang Tâm Bình vẫn được giữ nguyên, đó là công thức thảo dược chuyên biệt kết hợp bí quyết gia truyền, giúp hỗ trợ cải thiện thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh một cách an toàn, hiệu quả.

Thấp diệu nang Tâm Bình là giải pháp hiệu quả hỗ trợ cho người thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh.

Thấp diệu nang Tâm Bình gồm 11 thảo dược quý trong Y học cổ truyền: Mã tiền chế, Độc hoạt, Uy linh tiên, Thương truật, Cốt toái bổ, Đỗ trọng, Thiên niên kiện, Tục đoạn, Đương quy, Quế nhục, Bạch chỉ.

Trong các thảo dược trên, Mã tiền chế là thành phần nổi bật nhất của sản phẩm.

Mã tiền giúp giảm đau, chống viêm, cải thiện tình trạng nhược cơ, yếu cơ, vận động kém ở người thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh. Tuy nhiên, do Mã tiền có độc nên để sử dụng cần trải qua quá trình bào chế đặc biệt. Nhờ có bí quyết bào chế gia truyền giúp giảm độc tính nhưng vẫn phát huy tối đa tác dụng điều trị, Tâm Bình là một trong số ít công ty có thể đưa Mã tiền chế vào công thức sản phẩm.

Thấp diệu nang Tâm Bình đã được thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cho kết quả an toàn. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào sau nhiều năm có mặt trên thị trường.

Với liều dùng 2 lần/ngày, mỗi lần 3 viên, Thấp diệu nang Tâm Bình hỗ trợ giảm triệu chứng của đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, đau do thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, đau vai gáy, đau nhức mỏi xương khớp, tê buồn chân tay, thấp khớp, viêm khớp dạng thấp. Mỗi đợt, người dùng nên uống từ 2 – 3 tháng, bệnh mạn tính có thể uống lâu hơn để đạt hiệu quả tối ưu.

Để được tư vấn và đặt mua Thấp diệu nang Tâm Bình phiên bản bao bì mới, độc giả hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 28 28 85.