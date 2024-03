Thay đổi bản thân, chinh phục lòng người cùng cuốn sách Đọc Vị Nhân Tâm

(VTC News) -

Đôi nét về cuốn sách Đọc Vị Nhân Tâm

Con người chúng ta vẫn loay hoay tìm cách để có thể thấu hiểu tâm can những người xung quanh. Chúng ta mong ước rằng có thuật đọc suy nghĩ của người khác để mọi việc trong cuộc sống dễ dàng hơn.

Đọc Vị Nhân Tâm - Cuốn sách giúp bạn chinh phục lòng người.

Bởi sự bất đồng trong suy nghĩ, tính cách, mong muốn chính là nguyên nhân chính dẫn đến những cãi vã, những “vết nứt” trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, việc đọc suy nghĩ của người khác không phải là dễ dàng. Người xưa vẫn có câu nói: “Đáy biển sâu nhưng vẫn có thể đo được - Lòng người tuy nông nhưng lại chẳng thấu bao giờ”.

Quả thực, vì lòng người rất khó đoán nhưng không phải là không thể. Nếu bạn có sự tinh tế, có kỹ thuật để đọc tâm thì hoàn toàn có thể đoán được lòng người. Đây cũng chính là nội dung cuốn sách Đọc Vị Nhân Tâm của Master Anh Đức muốn gửi đến độc giả.

Master Anh Đức chia sẻ tâm huyết khi sáng tác Đọc Vị Nhân Tâm.

Đọc Vị Nhân Tâm là cuốn sách tâm huyết của Master Anh Đức được đúc kết từ kinh nghiệm thực chiến trong quá trình giao tiếp với hàng triệu khách hàng cùng các mối quan hệ trong cuộc sống.

Cuốn sách giúp độc giả nắm được những kỹ thuật để đọc vị từng nhóm tính cách thông qua D.I.S.C. Đây là phân loại 4 nhóm tính cách phổ biến nhất bao gồm: D: Dominance - Thống trị, I: Influence - Ảnh hưởng, S: Steadiness - Kiên định, C: Conscientiousness - Tận tâm.

Mỗi nhóm sẽ có đặc điểm tính cách, ưu - nhược điểm, mong muốn, nỗi sợ, biểu hiện, định hướng nghề nghiệp khác nhau. Khi nắm được những thông tin này, bạn sẽ biết cách giao tiếp, phân công công việc, đối đãi phù hợp với từng đối tượng để chinh phục họ.

Chinh phục được lòng người, mọi việc ắt sẽ hanh thông

Khi đã chinh phục được lòng người, mọi việc ắt sẽ hanh thông chính là thông điệp cuốn sách Đọc Vị Nhân Tâm mang lại. Trong cuốn sách, Master Anh Đức có đề cập đến một ví dụ về anh chồng thuộc nhóm C (Conscientiousness - Tận tâm).

Người vợ của anh chồng nhóm C sau khi đi hội thảo về muốn bỏ ra 50 triệu mua sản phẩm về kinh doanh. Khi chia sẻ ý định, anh chồng nhóm C với bản tính an toàn cho rằng quyết định của chị nông nổi, dễ bị lừa. Vì vậy, hai vợ chồng xảy ra những cuộc cãi vã vì ai cũng giữ quan điểm của mình.

Sau khi hiểu về đặc điểm của nhóm tính cách theo D.I.S.C, chị vợ biết rằng anh chồng nhóm C của mình không thể quyết định bằng cảm tính mà phải tìm hiểu kỹ càng. Vì vậy, thay vì khăng khăng giữ quyết định của mình, chị nhẹ nhàng nói chuyện với chồng, nhờ chồng tìm hiểu về mô hình kinh doanh, đánh giá tiềm năng, khả năng thành công. Anh chồng rất vui vẻ tìm hiểu và sau khi có kết quả đã đồng ý cho chị vợ kinh doanh.

Đây là một trong nhiều ví dụ về các nhóm tính cách trong cuốn sách Đọc Vị Nhân Tâm. Mỗi ví dụ, mỗi kiến thức đều khiến độc giả phải ồ lên vì mọi thứ tưởng như rất đơn giản mà trước đây chúng ta luôn làm phức tạp hóa lên, chúng ta không hiểu được lòng người, giao tiếp sai cách nên mới dẫn đến những bất đồng, tranh cãi.

Những kiến thức trong cuốn sách sẽ giúp chúng ta hiểu được mình, hiểu được người để giúp mọi việc suôn sẻ. Đó không chỉ là những việc trong đời sống hàng ngày của gia đình mà trong xã hội, trong công việc. Mọi mối quan hệ xung quanh sẽ trở lên tốt đẹp nếu chúng ta nắm vững cách đọc vị nhân tâm đối tượng sẽ giao tiếp.

Tác giả cuốn Đọc Vị Nhân Tâm - Master Anh Đức.

Cuốn sách Đọc Vị Nhân Tâm của Master Anh Đức được gói gọn trong 19 chương, mỗi chương sách là những chủ đề thú vị trong hành trình đọc vị nhân tâm của bất kỳ ai. Với lối diễn đạt dễ hiểu, ngôn từ gần gũi, bạn đọc có thể dễ dàng nắm bắt mọi kiến thức trong cuốn sách để thực hành trong cuộc sống.