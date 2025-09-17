Thanh Xuan Valley: Nghệ thuật 'may đo' không gian sống giữa thung lũng thông reo

(VTC News) -

Bằng nghệ thuật “may đo” không gian sống, BIM Land cùng các đối tác quốc tế định hình một tầm nhìn khác biệt tại Thanh Xuan Valley: Tôn trọng và nâng tầm hệ sinh thái bản địa; phát triển những không gian sống độc bản, gắn bó bền vững cùng thiên nhiên lâu đời. Chính điều đó đã giúp Thanh Xuan Valley ghi dấu ấn khác biệt và bền vững trên bản đồ bất động sản cao cấp Việt Nam.

Không gian sống độc bản, “may đo” theo địa hình thung lũng

Khác với những điểm đến của BIM Land tại Phú Quốc hay Hạ Long – nơi địa hình ven biển tương đối bằng phẳng, Thanh Xuan Valley lại đặt ra một bài toán quy hoạch nhiều thách thức: Địa hình bán sơn địa phức tạp, phân tầng bởi núi – rừng – hồ, với độ dốc giảm dần từ đông sang tây.

Từng thành công với địa hình tương tự tại Cửu Trại Câu (Tứ Xuyên, Trung Quốc) với khu nghỉ dưỡng Rissai Valley thuộc thương hiệu The Ritz-Carlton, đội ngũ WATG biến những bài toán hóc búa trở thành chất xúc tác tạo nên một bản quy hoạch tầm cỡ quốc tế.

“Chúng tôi cẩn trọng đánh giá và phân loại kỹ lưỡng từng khu vực địa hình, bao gồm rừng thông cổ thụ, các mạch nước ngầm và các khu vực nhạy cảm khác, để xác định rõ nơi nào nên và không nên xây dựng” – ông Marcel Padmos, Tư vấn trưởng Quy hoạch tổng thể của WATG, chia sẻ.

Từng căn biệt thự trải qua quá trình chọn lọc kỹ lưỡng vị trí, được “may đo” chính xác theo từng nếp gấp của thung lũng.

Các chuyên gia thiết kế đã kỳ công phát triển nhiều mặt bằng kiến trúc khác nhau và sắp xếp chúng theo một nhịp điệu hữu cơ nhưng có trật tự, nhằm tối ưu hóa diện tích, tầm nhìn và sự riêng tư cho mỗi không gian sống. Có căn nằm trên sườn dốc lên (taluy dương), có căn trải xuống triền dốc thoai thoải (taluy âm).

Tư duy thiết kế ấy tạo nên sự độc đáo cho phân khu Valley Park Residences với 233 căn biệt thự nương theo địa hình đồi thông, hay bộ sưu tập biệt thự phố Valley Town bên suối với 81 căn nhưng có tới 67 mẫu thiết kế khác nhau. Mới nhất, phân khu Spring Residences tận dụng cao độ từ +30m đến +50m để phát triển bộ sưu tập gồm 50 căn song lập và 102 căn liền kề, trong đó nhiều căn biệt thự được phát triển trên thế đất hình rẻ quạt độc đáo, ôm theo từng đường cong của quả đồi.

Cách tiếp cận cầu kỳ trong quy hoạch, thiết kế không chỉ đòi hỏi sự đầu tư cả về kỹ thuật, chi phí mà còn cần sự kiên định và tâm huyết của đội ngũ kiến tạo. Nhưng chính điều đó đã tạo nên thành quả xứng tầm: Mỗi căn biệt thự là một không gian sống độc bản - tinh chỉnh đến từng chi tiết, phản ánh gu thẩm mỹ và đẳng cấp cá nhân của những chủ nhân ưu tú.

“Bảo tàng kiến trúc” vượt thời gian giữa thiên nhiên nguyên bản

Tại Thanh Xuan Valley, mỗi phong cách kiến trúc được lựa chọn đều là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng về địa hình và khí hậu bản địa. Những tên tuổi quốc tế như WATG (Valley Park Residences, InterContinental Thanh Xuan Valley Resort và Country Club) hay SCSY Studio (Spring Residences) đã khéo léo đưa dấu ấn kiến trúc thế giới vào từng bộ sưu tập không gian sống.

Mỗi phân khu mang một cá tính riêng nhưng cùng hòa nhịp với thiên nhiên thung lũng. Chính sự đa dạng mà nguyên bản ấy đã biến Thanh Xuan Valley trở thành một “bảo tàng kiến trúc” giữa thung lũng triệu thông reo.

Phong cách Phục Hưng Tây Ban Nha hiện diện tại phân khu Valley Park Residences và Country Club với mái ngói đỏ nâu, vòm cong, tường trắng dày dặn – gợi nhắc đến nét cổ điển trầm mặc giữa rừng thông phương Đông. Vẻ đẹp Địa Trung Hải nguyên bản, rực rỡ và phóng khoáng, thổi hồn vào từng hiên nhà, quảng trường lát đá và cảnh quan ven suối tại phân khu Valley Town.

Biệt thự Valley Park Residences đại diện cho phong cách kiến trúc Phục hưng Tây Ban Nha.

Kiến trúc Địa Trung Hải nguyên bản tạo nên một phân khu Valley Town sống động.

Trong khi đó, kiến trúc đương đại (Contemporary) tại Spring Residences lại gây ấn tượng bởi đường nét tinh giản, thanh lịch mà đầy cá tính, với sự hiện diện của thiên nhiên trong đa tầng không gian. Theo đại diện BIM Land, chất sống đương đại sẽ trở thành cảm hứng chủ đạo tại Thanh Xuan Valley trong những phân khu sẽ được giới thiệu trong thời gian tới, bao gồm cả khu nghỉ dưỡng quốc tế InterContinental Thanh Xuan Valley Resort.

Kiến trúc Đương đại mở ra những trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên: Tầm nhìn khoáng đạt, ánh sáng, gió trời và không khí trong lành lan tỏa trong từng nhịp sống.

Cuộc sống “rộng mở” nhờ lõi cảnh quan xanh theo chuẩn quốc tế

Với mật độ xây dựng toàn dự án duy trì ở mức chỉ 15%, phần lớn diện tích Thanh Xuan Valley được dành cho cảnh quan và không gian xanh. Tại đây, 100% biệt thự đều sở hữu hai mặt thoáng trước – sau, thậm chí có những căn lên tới ba mặt thoáng. Những không gian ngoài nhà này được bố trí linh hoạt theo từng phân khu: Sân vườn xanh mát, hồ bơi riêng tư hay lối dạo bộ nối liền với lõi cảnh quan và chuỗi tiện ích nội khu.

Không gian sống tại Thanh Xuan Valley được rộng mở tối đa, khuyến khích cư dân kết nối với thiên nhiên nguyên bản. (Ảnh: Không gian xanh sau nhà tại phân khu Spring Residences)

Dưới bàn tay của những nhà thiết kế cảnh quan như KUME Design Asia và CoopersHill, thảm thực vật phong phú được sắp đặt thành những “ranh giới mềm”, mang lại sự riêng tư cho từng ngôi nhà. Linh hồn cộng đồng còn được nuôi dưỡng qua chuỗi tiện ích đặc quyền trong từng phân khu: Công viên, vườn thư giãn, khu cắm trại, điểm ngắm cảnh hay lối dạo ven hồ, ven suối. Tất cả được quy hoạch tinh tế, giúp kiến trúc gắn kết với nhịp sống thường nhật và khơi mở một lối sống quốc tế trong sự giao hòa cùng thiên nhiên.

“Chúng tôi tin rằng sự cân bằng giữa yếu tố quốc tế và yếu tố địa phương là chìa khóa tạo nên dấu ấn riêng cho Thanh Xuan Valley” – Đại diện KUME Design Asia, đơn vị tư vấn cảnh quan cho các phân khu Valley Town và Spring Residences nhận định.