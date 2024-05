Thành viên Big Bang tổ chức concert ở Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 16/5, Daesung - thành viên nhóm nhạc Big Bang thông báo lịch trình chuyến lưu diễn châu Á. Đáng chú ý, một trong những điểm đến là Việt Nam. Đêm nhạc của Daesung sẽ diễn ra vào ngày 6/7 tại TP.HCM.

Daesung thông báo tổ chức concert ở TP.HCM vào ngày 6/7.

Thông tin này làm nhiều người hâm mộ nhạc K-pop phấn khích. Trước đó, Daesung dành thời gian khảo sát thị trường Việt Nam. Nam ca sĩ thể hiện sự quan tâm đặc biệt và mong muốn mang đến một chương trình ấn tượng, đáp ứng sự mong đợi của người hâm mộ tại đây.

Daesung sinh năm 1989, ra mắt năm 2006 với tư cách thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Big Bang. Không chỉ hoạt động với nhóm nhạc, anh cũng phát triển sự nghiệp solo từ năm 2008 với bài hát Look at Me, Gwison. Năm 2013, anh phát hành album solo đầu tiên tại Nhật Bản, D'scover và bắt đầu chuyến lưu diễn. Daesung cũng tham gia biểu diễn nhạc kịch, góp mặt trong show truyền hình thực tế Family Outing.

Cuối năm 2022, Daesung chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý là YG Entertainment sau nhiều năm gắn bó. Thông qua bức thư tay gửi người hâm mộ, Daesung bày tỏ lòng biết ơn với YG Entertainment.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Tôi biết ơn vì đã chăm sóc và giúp tôi trưởng thành dù tôi còn rất trẻ khi mới tới công ty. Với tấm lòng biết ơn đó trong tim, tôi đang bước vào cuộc phiêu lưu mới. Tất nhiên, nó rất đáng sợ. Tuy nhiên, tôi nghĩ bước đi run rẩy nhưng đầy nghị lực này sẽ mang lại giá trị rõ ràng. Ai đó đã nói, không gì là vĩnh cửu. Nhưng với tôi, Big Bang là mãi mãi”.

Anh ký hợp đồng với công ty mới là R&D Company. Tuy nhiên, Daesung vẫn là thành viên của nhóm và nhóm không tan rã. Hiện Daesung tích cực hoạt động solo và nhận được sự ủng hộ của 2 thành viên là G-Dragon và Taeyang. Hai thành viên có mặt, là khách mời đặc biệt trong các sự kiện của Daesung.

Nam ca sĩ cũng bày tỏ lòng biết ơn đến các thành viên. "Nếu không có sự hỗ trợ và động viên từ G-Dragon và Taeyang, tôi đã không thể vượt qua nhiều thử thách khác nhau" - Daesung khẳng định.