Thanh tra Cần Thơ kiến nghị khởi tố vụ án tại Sở Y tế Sóc Trăng

(VTC News) -

Thanh tra TP Cần Thơ đã có công văn gửi Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ, để thông báo việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP, và kiến nghị xem xét, khởi tố vụ án.

Theo thông báo, trước đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã có kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng (cũ), về cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề, giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Kết luận thanh tra tại tỉnh Sóc Trăng (cũ) cho thấy Trung tâm Y tế và các Trạm y tế đã cấp giấy xác nhận thực hành cho 363 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề nhưng thực tế không tổ chức thực hành; vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thanh tra phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở Y tế Sóc Trăng cũ.

Đoàn thanh tra còn phát hiện có 45 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cùng với đó, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y đã thẩm định và trình Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề cho 512 hồ sơ không đúng quy định, có dấu hiệu tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các phòng chức năng trình lãnh đạo Sở Y tế thanh toán tiền làm thêm giờ, thanh toán tiền khen thưởng số tiền trên 689 triệu đồng để hỗ trợ cho hội đồng tư vấn, tổ thư ký, bộ phận giúp việc, có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.

Từ những dấu hiệu sai phạm này, Thanh tra TP Cần Thơ có kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ, vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra.

Thời gian qua, việc cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực y tế tại Sóc Trăng (cũ) liên tục gây bức xúc dư luận. Một vụ việc điển hình là trường hợp bà T.C.L. (38 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu) gửi đơn đến UBND tỉnh, phản ánh một cơ sở làm đẹp hoạt động không phép, khiến bà gặp biến chứng sau khi nâng mũi.

Theo trình bày của bà L., bà quen biết bà P.T.T.P. - chủ cơ sở spa trên đường Hùng Vương, phường Sóc Trăng và đến spa này thực hiện phẫu thuật nâng mũi.

Sau khi nâng mũi, bà L. thường xuyên bị đau nhức và chảy dịch. Bà và người nhà được bà P. hướng dẫn mua một số loại thuốc để uống, trong đó có Medrol 16mg (uống 2 lần/ngày).

Thấy mũi không hết đau nhức và còn chảy dịch, bà L. tiếp tục mua Medrol 16mg uống kéo dài.

Mặt bà L. gần đây có biểu hiện căng tròn bất thường, nên đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám. Bác sĩ chẩn đoán, bà L. bị trào ngược dạ dày, viêm dạ dày và tá tràng, tăng huyết áp vô căn, hội chứng Cushing do thuốc (rối loạn do lạm dụng thuốc kéo dài), suy thượng thận mạn…

Hiện bà L. vẫn tiếp tục điều trị bệnh.