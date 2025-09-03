Thành tích 'khủng' của Trung úy Hải quân đại lễ A80 từng nổi danh 'thần đồng'

(VTC News) -

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình - mở màn với nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đoàn rước đuốc gồm 80 vận động viên, trong đó có sự góp mặt của Trung úy Trần Hưng Nguyên. Đây là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ thể thao Việt Nam.

Trần Hưng Nguyên là một trong ba quân nhân - vận động viên đi sau hộ tống võ sĩ Đại úy Bùi Phước Tùng, người rước đuốc. Nam quân nhân mang hàm Trung úy từng nổi danh một thời là "thần đồng" môn bơi của thể thao Việt Nam với bảng thành tích ấn tượng.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên quê Quảng Bình hiện thuộc Trung tâm Thể dục - Thể thao Quốc phòng 5, Quân chủng Hải quân. Anh khởi nghiệp thể thao từ năm 10 tuổi. Trần Hưng Nguyên gây ấn tượng khi giành 18 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở giải bơi các lứa tuổi trẻ Đông Nam Á năm 2018.

Trần Hưng Nguyên là một trong những VĐV hộ tống trong nghi thức rước đuốc mở màn lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nguồn: VTV

Sau đó một năm, Hưng Nguyên giành 2 HCV 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp SEA Games 30 (2019). Sau đó, kình ngư sinh năm 2003 này tạo dấu ấn lớn tại SEA Games 31 (2022, Hà Nội) với 4 HCV, gồm các nội dung: 200m ngửa, 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp và 4x200m tiếp sức tự do.

Bên cạnh những tấm huy chương, Hưng Nguyên thi đấu xuất sắc khi nhiều lần lập kỷ lục trên đường đua xanh. Tại SEA Games 30, anh lập kỷ lục SEA Games và kỷ lục quốc gia ở nội dung 400m hỗn hợp bể 50m với thành tích 4 phút 18 giây 10. Đến SEA Games 31, Trần Hưng Nguyên cùng các đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng và Hoàng Quý Phước thiết lập kỷ lục SEA Games nội dung 4x200m tiếp sức tự do với thành tích 7 phút 16 giây 31.

Trần Hưng Nguyên là một trong những kình ngư đầy triển vọng của bơi lội Việt Nam

Trần Hưng Nguyên còn phá kỷ lục cá nhân tại SEA Games 31, cụ thể là kỷ lục quốc gia nội dung 200m ngửa bể 50m với 2 phút 01 giây 58 và kỷ lục quốc gia nội dung 200m hỗn hợp bể 50m với 2 phút 01 giây 22.

Năm 2024, Trần Hưng Nguyên giành HCV nội dung 400m hỗn hợp nam tại Giải bơi vô địch nhóm tuổi Thái Lan 2024 với thành tích phá kỷ lục giải 4 phút 23 giây 89.

Trần Hưng Nguyên được đánh giá là vận động viên đầy triển vọng và là niềm hy vọng của đội tuyển bơi lội Việt Nam trong các giải đấu quốc tế trong tương lai.