Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh: 25 năm chuyển mình mạnh mẽ, phát triển toàn diện

(VTC News) -

Chiều 29/8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Từ Sơn (Bắc Ninh) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập huyện Từ Sơn, nay là TP Từ Sơn (1/9/1999-1/9/2024).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Tuấn Sơn, Chủ tịch UBND TP Từ Sơn, chia sẻ, ngày 1/9/1999, huyện Từ Sơn chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của địa phương.

TP Từ Sơn có bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa và xã hội.

Xuất phát điểm của huyện Từ Sơn (nay là TP Từ Sơn, Bắc Ninh) là kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chưa phát triển. Tuy nhiên chỉ sau 25 năm tái lập (1/9/1999-1/9/2024), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Từ Sơn đoàn kết một lòng, sáng tạo và triển khai những giải pháp mang tính chất đột phá để đưa TP Từ Sơn từng bước ổn định và phát triển vượt bậc, trở thành một trong những địa phương trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh.

Sau 9 năm tái lập, ngày 31/10/2008, thị xã Từ Sơn được thành lập và đến năm 2016, Từ Sơn là đơn vị đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, ngày 22/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 thành lập TP Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh.

"Trong suốt 25 năm, kinh tế TP Từ Sơn có những bước phát triển vượt bậc, chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trung tâm kinh tế của tỉnh Bắc Ninh. Kinh tế tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2000-2024 đạt 21,4%; tổng giá trị sản phẩm năm 2024 gấp 75,2 lần so với năm 2000. Tốc độ tăng GRDP (A) bình quân đầu người giai đoạn 2000-2024 đạt 13,6%; GRDP bình quân đầu người năm 2024 gấp 28,3 lần so với năm 2000", ông Sơn cho biết thêm.

Ông Đỗ Tuấn Sơn, Chủ tịch UBND TP Từ Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Cũng theo ông Sơn, hiện cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ: Năm 2000, nông nghiệp chiếm 42,1%; công nghiệp - xây dựng chiếm 35,9%; dịch vụ chiếm 22%. Đến năm 2004, nông nghiệp giảm xuống12,8%; công nghiệp - xây dựng tăng lên 55,6%; dịch vụ tăng lên 31,6%. Đến năm 2024; nông nghiệp chỉ còn 0,4%; công nghiệp - xây dựng chiếm 92,8%; dịch vụ chiếm 6.8%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân giai đoạn 2000-2024, tăng 8,4%; năm 2024 gấp 81,9 lần so với năm 2000. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở SXKD cá thể phát triển nhanh: Năm 2024 số doanh nghiệp gấp 32,9 lần so với năm 2000; số cơ sở SXKD cá thể năm 2024 gấp 6,8 lần so với năm 2000.

Trên địa bàn TP Từ Sơn hiện có 3 khu công nghiệp, 11 cụm công nghiệp; 25 làng nghề thu hút hàng trăm doanh nghiệp, HTX và hàng vạn hộ làm nghề. Các KCN được quy hoạch, phát triển theo hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, trở thành địa chỉ hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, điển hình như khu công nghiệp VSIP.

TP Từ Sơn có 3 KCN, 11 cụm công nghiệp, 25 làng nghề thu hút hàng vạn lao động.

Thu ngân sách tăng vượt bậc, tốc độ thu bình quân giai đoạn 2000-2024 đạt 27,3%, thu ngân sách năm 2024 gấp 312,9 lần so với năm 2000.

Ước tính năm 2024, tổng giá trị sản phẩm của thành phố (theo giá so sánh 2010) đạt hơn 95.000 tỷ đồng bằng 122,9 lần so với năm 1999; tốc độ tăng bình quân tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2000 - 2024 là 21,2%; bình quân giai đoạn 2020 - 2024 lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 96,1%/năm, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm nhiều chỉ còn chiếm tỷ trọng 0,4%/năm.

Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn bình quân giai đoạn 2020 - 2024 đạt 164,5 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,61%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,6%; duy trì 100% phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; công tác giáo dục - đào tạo đại trà và mũi nhọn duy trì trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh.