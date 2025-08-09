Thành phố khoáng nóng tự nhiên 'gần Hà Nội hơn cả Hà Nội'

(VTC News) -

Gần Hà Nội hơn cả Hà Nội

Dự án Thành phố khoáng nóng tự nhiên Alluvia City được khởi công tại Văn Giang, Hưng Yên từ tháng 3/2025 tạo ra sự chú ý đặc biệt với những người quan tâm quy hoạch đô thị các vùng gần Hà Nội. Điều bất ngờ là để đi từ Alluvia City tới trung tâm Thủ đô nhanh hơn rất nhiều so với một số vùng nội đô.

Trong giai đoạn tăng trưởng nóng của các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, mật độ dân số gây cản trở lớn đến sự di chuyển của người dân. Để đi từ Hoài Đức, An Khánh hay Hà Đông… vào trung tâm Hà Nội, rút ngắn thời gian luôn là thách thức lớn, đặc biệt vào khung giờ cao điểm. Những tuyến đường vốn đã quá tải như Tố Hữu, Lê Văn Lương, Nguyễn Xiển thường xuyên trong tình trạng kẹt cứng, khiến quãng đường 12 - 15km có thể mất tới cả tiếng đồng hồ, thậm chí lâu hơn.

Khoảng cách từ Bờ Hồ tới Alluvia City, thời gian di chuyển chỉ 35 phút.

Thành phố sinh thái khoáng nóng Alluvia City dù nằm ngoài địa phận hành chính Hà Nội lại mang đến trải nghiệm di chuyển hoàn toàn khác. Để hình dung vị trí của Alluvia, nếu xuất phát từ khu vực Bờ Hồ, thời gian di chuyển chỉ khoảng 35 phút, với khoảng cách chừng 15 km.

Dự án được hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng đang mở rộng nhanh chóng ở khu Đông và Đông Nam Thủ đô, có thể kết nối với Vành đai 2 trong vòng 15 phút. Khi cầu Ngọc Hồi được khởi công vào tháng 8/2025 và tuyến Vành đai 3.5 đi vào hoạt động, kết nối từ Alluvia City về trung tâm sẽ còn rút ngắn hơn nữa. Nhờ đó, người dân có thể dễ dàng tiếp cận phố cổ, các quận lõi hoặc các trục thương mại lớn mà không gặp trở ngại giao thông nghiêm trọng.

Tái định nghĩa khái niệm "gần – xa"

Điều khiến Alluvia City trở nên khác biệt so với các khu đô thị lớn khác không phải vì vị trí gần hay xa, mà vì hành trình di chuyển từ đây đến trung tâm luôn nhanh và nhẹ nhàng. Từ Alluvia City, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận trục giao thông liên vùng như vành đai 2, cao tốc 5B… từ đó rút ngắn hành trình vào trung tâm Thủ đô. Trong khi phần lớn người dân nội đô chấp nhận sống trong áp lực giao thông, Alluvia City tạo ra một hành trình nhẹ nhàng hơn, đúng nghĩa "gần" cả về thời gian lẫn cảm giác.

Toàn cảnh thành phố khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng Alluvia City.

Trong quy hoạch đô thị, khái niệm "gần" không nên được hiểu đơn giản là số kilomet. Nó cần phải dựa trên tổng thời gian di chuyển, tính ổn định của hành trình (tắc đường, giao cắt), mức độ thoải mái khi di chuyển.

Theo cách hiểu này, Alluvia City có lợi thế rõ rệt. Cư dân sinh sống tại đây không chỉ rút ngắn hành trình vào trung tâm mà còn tránh được mệt mỏi thường ngày, điều các khu nội đô ngày càng khó đáp ứng.

Khoáng nóng tự nhiên - Khác biệt không thể nhân bản của Alluvia City.

Không chỉ thuận lợi về kết nối, Alluvia City còn sở hữu một lợi thế khác biệt hiếm có: Môi trường sống tự nhiên, mang tính trị liệu và tái tạo. Tại đây, yếu tố sống xanh không chỉ là vài mảng cây cảnh hay công viên nhỏ lẻ mà là một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Dự án được hưởng lợi từ đại cảnh quan sông Hồng, không khí trong lành nhờ các luồng khí đối lưu tự nhiên.

Đặc biệt, Alluvia City cung cấp nguồn khoáng nóng tự nhiên, thuộc mạch khoáng nóng quý hiếm tại Văn Giang, Hưng Yên, là nguồn tài nguyên không thể tạo dựng hay sao chép bằng sức người. Nhiệt khoáng tự nhiên phát lộ trên 25 độ C của nguồn khoáng không chỉ nâng cao giá trị nghỉ dưỡng cho khu đô thị mà còn tác động tích cực đến sức khỏe và chất lượng sống của cư dân.

Trong bối cảnh đô thị hóa dày đặc, việc sở hữu một không gian sống vừa có kết nối thuận tiện, vừa có năng lượng thiên nhiên là điều không thể nhân bản.

Chiến lược định vị thông minh

Alluvia City không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản vùng ven. Đây là lựa chọn có tính toán dành cho những người đang muốn giảm áp lực nội đô nhưng không mong muốn phải hy sinh sự kết nối. Với định vị là một đô thị sinh thái – khoáng nóng gắn liền hạ tầng, Alluvia City bước vào thị trường bằng chiến lược rõ ràng: Phục vụ nhóm cư dân mới đang dịch chuyển từ tư duy an cư sang sống xanh, sống khỏe và sống gần phố một cách thực tế nhất.

Khi xu hướng làm việc linh hoạt, phong cách sống lai (hybrid lifestyle), và chăm sóc sức khỏe lên ngôi, những dự án như Alluvia City sẽ ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên. Đây không chỉ là nơi “về ở khi nghỉ hưu”, mà còn là nơi để bắt đầu một phong cách sống khác biệt. Bên cạnh đó, với hạ tầng đang phát triển mạnh ở phía Đông và Đông Nam Thủ đô, đặc biệt là tuyến Vành đai 3.5 và cầu Ngọc Hồi, lợi thế của Alluvia City sẽ còn rõ nét hơn trong vài năm tới.