Thanh Lam, Hà Trần 'lấy nước mắt' khán giả

(VTC News) -

Liveshow Ân tình của đá của nhạc sĩ Trần Hải Sâm trở nên thăng hoa và đầy cảm xúc khi có sự xuất hiện của hai diva làng nhạc Thanh Lam - Hà Trần.

Đêm nhạc mang đến 22 ca khúc lần lượt được thể hiện bởi các giọng ca Trọng Bắc, Tuyết Mai, Vũ Trà... đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Thanh Lam - Hà Trần mang đến những ca khúc đầy từ sự.

Hơn 2 tiếng đồng hồ, những ca khúc tạo nên bức tranh âm nhạc Trần Hải Sâm đầy màu sắc nhưng không làm mất đi cái tình, linh hồn âm hưởng chất thơ của nữ nhạc sĩ gửi gắm trong từng ca khúc.

Đặc biệt, màn kết hợp của hai giọng ca hàng đầu làng nhạc nhẹ Việt Nam là Thanh Lam và Hà Trần trong ca khúc Dòng sông tiếc nuối để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Thanh Lam - Hà Trần hát ca khúc "Dòng sông tiếc nuối".

Hà Trần cho biết Thanh Lam là bạn nữ hát đôi ưng ý nhất, phù hợp nhất với cô. "Đúng là cả tôi và chị Lam đều có cá tính mạnh nhưng thẩm mỹ âm nhạc tương đồng, hợp gu, hợp tính khiến hai chị em có những màn hát đôi rung động và bất hủ", diva nói.

Trên sân khấu, hai ca sĩ chọn trang phục tông màu xanh đồng điệu. Chất giọng đầy nội lực của Thanh Lam kết hợp với cách hát luyến láy của Hà Trần tạo nên màn song ca ấn tượng, nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả.

NSND Thanh Lam cũng thể hiện các ca khúc Vết sẹo thời gian, Gặp gỡ để chia ly. Hà Trần mang đến nhạc phẩm Môi khát. Ca sĩ Hà Trần tâm sự: “Trần Hải Sâm là nữ nhạc sĩ có nhiều tác phẩm thơ và nhạc, điều đó đòi hỏi phải có niềm đam mê rất lớn. Tôi rất nể sức lao động nghệ thuật của chị”.

Nhạc sĩ Trần Hải Sâm tự dẫn dắt đêm nhạc của mình.

Chương trình không có MC mà chính nhạc sĩ Trần Hải Sâm là người dẫn chuyện. Nhờ đó, khán giả cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa, ca từ trong từng ca khúc.

Nhạc sĩ Trần Hải Sâm ví von các sáng tác của mình như cánh diều chở đầy cảm xúc, khát khao và chính nghệ sĩ cùng hàng trăm khán giả có mặt tại khán phòng đã chắp cánh cho cánh diều ấy được vút lên.

Bên cạnh những nhạc phẩm quen thuộc, nhạc sĩ Trần Hải Sâm còn mang đến những tác phẩm hoàn toàn mới, lần đầu được các ca sĩ thể hiện trong đêm nhạc.

Lý giải cho điều này, nhạc sĩ chia sẻ: “Đêm nhạc không phải thực hiện để đánh dấu chặng đường hay dấu ấn hoạt động nghệ thuật mà chỉ là điểm kết nối, giao thoa của các tâm hồn yêu nhạc, rung cảm trong những ca từ mà nhạc của Trần Hải Sâm mang lại".

Nhạc sĩ Trần Hải Sâm sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, được biết đến với những tình khúc lãng mạn, sâu lắng và giàu tính thi ca. Đến nay, nữ nhạc sĩ đã "bỏ túi" gần 200 tác phẩm được thể hiện bởi các giọng ca nổi tiếng như Tuấn Ngọc, Hương Lan, Ý Lan, Quang Dũng, Trọng Bắc, Minh Tuyết…

Ngoài âm nhạc, Trần Hải Sâm còn có cuộc sống viên mãn bên ông xã là luật sư. Hiện tại, gia đình nữ nhạc sĩ định cư Mỹ. Hải Sâm tâm sự chị biết ơn chồng luôn đồng hành, ở bên lo toan mọi thứ để bản thân chuyên tâm vào âm nhạc.

Ân tình của đá là liveshow đầu tiên của nhạc sĩ Trần Hải Sâm tại TP.HCM. Nữ nhạc sĩ chia sẻ việc thực hiện liveshow vừa như một tìm đến, lại vừa như một tìm về. Đó là dòng nhạc Trần Hải Sâm - đến để tìm về, đi để quay lại.