Tháng 8 có những ngày lễ, ngày kỷ niệm nào?

Tháng 8 không chỉ là khoảng thời gian chuyển giao giữa mùa hè và mùa thu, mà còn là một tháng đặc biệt với nhiều ngày lễ và sự kiện lớn mang ý nghĩa sâu sắc cả ở phạm vi trong nước lẫn quốc tế. Những ngày này không chỉ là dịp để người dân ôn lại lịch sử, tri ân những người có công mà còn là thời điểm để thế giới cùng nhau nâng cao nhận thức về nhân đạo, nhân quyền và sự đa dạng.

Những ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 8 của Việt Nam

Việt Nam có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng trong tháng này.

Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8)

10/8 hằng năm được chọn là "Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" nhằm gia tăng nhận thức và chia sẻ nỗi đau với hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Ngày này gợi nhắc tới thảm họa nhân đạo kéo dài nhiều thế hệ và kêu gọi toàn xã hội chung tay chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân da cam, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ, đồng thời tiếp tục cuộc đấu tranh đòi công lý cho những nạn nhân chịu hậu quả chiến tranh.

Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8)

Ngày 19/8/1945 đánh dấu bước ngoặt lịch sử trọng đại khi cuộc Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập, tự do, chấm dứt ách đô hộ của thực dân và phong kiến.

Năm 2025, Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dự kiến nhiều hoạt động kỷ niệm lớn sẽ được tổ chức trên khắp cả nước, đặc biệt là tại Hà Nội với lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, nơi ghi dấu những khoảnh khắc thiêng liêng của lịch sử dân tộc.

Logo sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Bộ VHTT&DL)

Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8)

Cùng ngày 19/8, ngành Công an cũng tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống nhằm ôn lại hành trình 79 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Đây cũng là Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thể hiện sự gắn kết giữa lực lượng công an với nhân dân, cùng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ bình yên cho xã hội.

Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8)

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888 tại cù lao Ông Hổ, thuộc làng An Hòa, tổng Định Thành nay là xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Ông là nhà lãnh đạo tiêu biểu, đảm nhiệm vị trí chủ tịch nước từ tháng 7/1976 đến tháng 3/1980. Người dân Việt Nam vẫn kính yêu gọi ông bằng hai tiếng thân thương "Bác Tôn".

Với lối sống giản dị, tận tụy và cống hiến trọn đời vì dân tộc, Bác Tôn là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Ngày sinh của ông là dịp để thế hệ sau tưởng nhớ, noi gương, đi theo lý tưởng cao đẹp của ông.

Bác Hồ và Bác Tôn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá I (từ ngày 29/12/1956 đến 25/1/1957). (Ảnh: Báo Chính phủ)

Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, tỉnh Quảng Trị trong một gia đình nhà nho giàu lòng yêu nước. Ông là vị tướng huyền thoại, người góp công lớn vào chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Ngày sinh của ông được nhiều địa phương, tổ chức tưởng niệm với lòng thành kính sâu sắc, thể hiện sự tri ân với một biểu tượng kiệt xuất của lòng yêu nước và tài năng quân sự.

Những ngày lễ và sự kiện quốc tế trong tháng 8

Trên thế giới, tháng 8 cũng là thời điểm ghi dấu nhiều ngày lễ và kỷ niệm quốc tế ý nghĩa.

Ngày Quốc tế Thanh Thiếu niên (12/8)

Được Liên Hợp Quốc chọn từ năm 1999, Ngày Quốc tế Thanh Thiếu niên là lời nhấn mạnh vai trò quan trọng của giới trẻ trong quá trình phát triển xã hội. Đây là dịp để các quốc gia tập trung hơn vào các chính sách hỗ trợ thanh thiếu niên, thúc đẩy giáo dục, bình đẳng và sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ trong xây dựng cộng đồng và hoạch định tương lai.

Ngày Quốc tế Người thuận tay trái (13/8)

Ngày 13/8 là dịp tôn vinh sự độc đáo và đóng góp của những người thuận tay trái, chiếm khoảng 10% dân số thế giới. Sự kiện này được Dean R. Campbell khởi xướng năm 1976 nhằm xóa bỏ định kiến xã hội, khuyến khích việc thiết kế sản phẩm và môi trường sống phù hợp hơn với người thuận tay trái.

Ngày Nhân đạo Thế giới (19/8)

Ngày Nhân đạo Thế giới ra đời để ghi nhận công lao của nhân viên cứu trợ và tình nguyện viên nhân đạo, những con người dấn thân vào khu vực nguy hiểm, đem sự sống và hy vọng đến cho những người khốn khổ nhất. Sự kiện này còn là lời kêu gọi toàn cầu về sự đoàn kết, chia sẻ, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai, chiến tranh và khủng hoảng nhân đạo đang tiếp diễn ở nhiều nơi trên thế giới.

Liên Hợp Quốc lấy ngày 19/8 làm Ngày Nhân đạo Thế giới. (Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

Ngày Quốc tế các Nạn nhân mất tích, cưỡng bức (30/8)

Ngày 30/8 được Liên Hợp Quốc công nhận là ngày Quốc tế các Nạn nhân mất tích, cưỡng bức, nhằm lên án các hành vi bắt cóc, cưỡng bức người dân vô tội, hành vi vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và luật pháp quốc tế. Ngày này là lời nhắc nhở về quyền được sống, được tự do và được pháp luật bảo vệ, là tiếng nói chung của nhân loại hướng tới một thế giới công bằng, văn minh hơn.