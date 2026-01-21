(VTC News) -

Trước thềm năm mới Bính Ngọ, những câu hỏi liên quan đến lịch thường được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các mốc thời gian quen thuộc như tháng 2. Không ít người thắc mắc: tháng 2 năm 2026 có bao nhiêu ngày? Liệu năm 2026 có ngày 29/2 hay không và năm nay có phải là năm nhuận Dương lịch?

Tháng 2 năm 2026 có bao nhiêu ngày?

Để trả lời chính xác câu hỏi “Tháng 2 năm 2026 có bao nhiêu ngày?”, trước hết cần xác định năm 2026 có phải là năm nhuận theo Dương lịch hay không. Đây là yếu tố quyết định trực tiếp đến việc tháng 2 có 28 hay 29 ngày.

Theo quy ước của lịch Dương hiện nay, một năm thông thường có 365 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian để Trái đất hoàn thành một vòng quay quanh Mặt trời không tròn 365 ngày, mà xấp xỉ 365,25 ngày. Phần “dư” 0,25 ngày này tuy nhỏ nhưng nếu cộng dồn qua nhiều năm sẽ tạo ra sự chênh lệch đáng kể giữa lịch và chu kỳ tự nhiên của Trái đất. Nếu không có biện pháp điều chỉnh, các mùa trong năm và những mốc thiên văn sẽ dần lệch khỏi vị trí vốn có trên lịch.

Để khắc phục sự sai lệch đó, các nhà làm lịch đã đưa ra quy ước về năm nhuận. Theo đó, cứ mỗi bốn năm, lịch sẽ được bổ sung thêm một ngày vào tháng 2, biến tháng này từ 28 ngày thành 29 ngày. Năm có ngày 29/2 được gọi là năm nhuận Dương lịch. Nhờ việc thêm ngày này, tổng số ngày trong năm nhuận là 366 ngày, giúp bù lại phần thời gian “dư” mà mỗi năm tích lũy.

Cách xác định năm nhuận Dương lịch nhìn chung khá đơn giản. Một năm được coi là năm nhuận nếu chia hết cho 4. Tuy nhiên, quy tắc này có một ngoại lệ quan trọng, những năm tròn thế kỷ (tức là chia hết cho 100) sẽ không được tính là năm nhuận, trừ khi năm đó đồng thời chia hết cho 400. Ví dụ, năm 2000 chia hết cho 400 nên là năm nhuận, trong khi năm 1900 chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400 nên không phải là năm nhuận.

Áp dụng quy tắc trên vào năm 2026, có thể thấy ngay rằng 2026 không chia hết cho 4 (2026 chia cho 4 dư 2). Chỉ riêng điều kiện cơ bản này đã cho thấy năm 2026 không đáp ứng tiêu chí của một năm nhuận Dương lịch. Do đó, không cần xét thêm các điều kiện ngoại lệ khác.

Từ những phân tích trên, có thể khẳng định năm 2026 không phải là năm nhuận theo Dương lịch. Vì vậy, tháng 2 của năm 2026 sẽ chỉ có 28 ngày, giống như tháng 2 của các năm thông thường. Năm 2026 sẽ không có ngày 29/2.

Năm 2026 có phải là năm nhuận Âm lịch?

Nếu như Dương lịch dựa trên chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời thì Âm lịch lại được hình thành từ chu kỳ vận hành của Mặt trăng. Chính vì vậy, việc xác định năm nhuận trong Âm lịch không đơn giản như Dương lịch, mà gắn với những quy luật thiên văn phức tạp hơn, đặc biệt là cách tính tháng nhuận.

Theo kinh nghiệm và tính toán của người xưa, chu kỳ vận động của Mặt trăng được quy ước trong khoảng 19 năm. Trong mỗi chu kỳ này sẽ có 7 năm nhuận, tức là 7 năm được bổ sung thêm một tháng để cân bằng thời gian. Tháng nhuận trong Âm lịch không mang tên mới mà trùng tên với một trong 12 tháng chính. Ví dụ, nếu là năm nhuận tháng 7 thì trong năm đó sẽ xuất hiện hai tháng 7 Âm lịch liên tiếp.

Cũng theo quy ước, trong chu kỳ 19 năm, các năm có tháng nhuận sẽ rơi vào các vị trí thứ 3, 6, 9, 11, 14, 17 và 19. Để kiểm tra một năm Dương lịch có phải là năm nhuận Âm lịch hay không, người ta lấy số năm chia cho 19. Nếu số dư của phép chia là 0 hoặc thuộc các số 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó được xem là năm nhuận Âm lịch.

Đối chiếu với năm 2026, khi lấy 2026 chia cho 19 thu được số dư là 12. Vì 12 không nằm trong các trường hợp được xác định là năm nhuận Âm lịch, nên có thể khẳng định rằng năm Bính Ngọ 2026 không phải là năm nhuận theo Âm lịch và trong năm này sẽ không có tháng nhuận.

Như vậy, xét trên cả hai hệ lịch đang được sử dụng phổ biến hiện nay, năm 2026 đều không phải là năm nhuận. Theo Dương lịch, tháng 2 năm 2026 chỉ có 28 ngày và không xuất hiện ngày 29/2. Theo Âm lịch, năm Bính Ngọ 2026 cũng không có tháng nhuận. Việc nắm rõ những thông tin này giúp mỗi người chủ động hơn trong việc sắp xếp kế hoạch học tập, công việc, sinh hoạt gia đình cũng như tổ chức các nghi lễ truyền thống một cách thuận tiện, chính xác và phù hợp.