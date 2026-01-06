Sao nhí nổi tiếng từ 3 tuổi, có cát-xê cao nhất showbiz Đài Loan giờ ra sao?

(VTC News) -

Hác Thiệu Văn lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm lên 3 tuổi trong quảng cáo nước ép trái cây ở Đài Loan (Trung Quốc). Quảng cáo này được xem là cột mốc thay đổi cuộc đời ngôi sao nhí.

Ngoại hình mập mạp dễ thương giúp Hác Thiệu Văn "lọt vào mắt xanh" của đạo diễn Chu Diên Bình khi đang tìm diễn viên cho tác phẩm Tân Ô Long viện.

"Cậu bé vàng" của showbiz Hoa ngữ

Hác Thiệu Văn sinh năm 1990 tại Đài Loan (Trung Quốc). Đóng bộ phim Tân Ô Long viện, Hác Thiệu Văn xuất hiện với tạo hình cậu bé đầu trọc, mập mạp, đeo kính đen. Nét diễn hài hước cùng ngoại hình đáng yêu đã giúp anh nhanh chóng nổi đình nổi đám khắp châu Á.

Sau thành công này, Hác Thiệu Văn có cơ hội được tham gia nhiều dự án phim nổi tiếng, kết hợp cùng hàng loạt tên tuổi đình đám như là Tiếu lâm tiểu tử (Từ Nhược Tuyên, Lâm Chí Dĩnh), Thập huynh đệ (Chung Trấn Đào, Trương Mẫn), Na Tra đại chiến Mỹ Hầu Vương (Lâm Chí Dĩnh).

Hác Thiệu Văn nổi đình đám từ khi còn nhỏ.

Thời điểm này, Hác Thiệu Văn là sao nhí được trả cát-xê cao nhất showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Nam diễn viên được đặt nhiều biệt danh như "tiểu tử mập", "cậu bé vàng"... cùng nhiều hợp đồng quảng cáo đắt tiền. Ở tuổi đời còn rất nhỏ, thành công của anh từng khiến bao người mất cả đời cũng khó có thể đạt được.

Sự nghiệp tụt dốc không phanh

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Hác Thiệu Văn thông báo rút lui để tập trung việc học từ năm 2003. Năm 18 tuổi, anh trở lại showbiz sau khi tốt nghiệp Đại học Đạm Giang.

Tuy vậy, lúc này “thần may mắn” không mỉm cười với Hác Thiệu Văn. Danh tiếng của anh sụt giảm nghiêm trọng, không tạo được dấu ấn nào trên thị trường, dần trở thành cái tên bị lãng quên và không được nhà sản xuất trọng dụng.

Sự nghiệp của Hác Thiệu Văn dần đi xuống.

Giai đoạn 2010 - 2017, Hác Thiệu Văn thậm chí còn được truyền thông trong nước miêu tả là "bế tắc và nghèo túng cùng cực". Anh bị trường đuổi học, thu nhập bấp bênh, đối mặt với áp lực “hết thời”, chưa kể tới phải gánh thêm khoản nợ khổng lồ của cha mẹ.

Quá nhiều biến cố dồn dập ập tới khiến Hác Thiệu Văn từ một sao nhí đình đám một thời rơi vào bế tắc, bị trầm cảm nặng.

Thời điểm này, anh chấp nhận đóng vai phụ vô danh, tích lũy từng chút từ thu nhập khiêm tốn.

Truyền thông Trung Quốc cho biết gia cảnh Hác Thiệu Văn không tốt. Anh nỗ lực làm việc nhiều năm để kiếm tiền nhưng cát-xê quá thấp nên khá chật vật. Có thời điểm, nam diễn viên phải làm công ở một số cửa hàng bán thức ăn, nhân viên quét dọn.

"Tôi từng đi thử vai lưu manh đầu đường xó chợ, nhưng bị đạo diễn đuổi về. Họ nói tôi diễn không ra", Hác Thiệu Văn từng chua xót kể lại.

Cuộc sống bình yên bên vợ con

Năm 2023, Hác Thiệu Văn làm đám cưới với bạn gái Lâm Ninh Thụy sau hơn 2 năm hẹn hò. Bà xã anh từng đổ vỡ hôn nhân và có một con gái. Theo truyền thông Hoa ngữ, nam diễn viên yêu Lâm Ninh Thụy ngay từ lần đầu gặp mặt và luôn mong muốn kết hôn để có thể che chở, bảo vệ hai mẹ con cô. Về phía Lâm Ninh Thụy, cô cảm động trước tình cảm chân thành mà Thiệu Văn dành cho con riêng của mình.

Đầu năm 2025, Hác Thiệu Văn hạnh phúc đón con đầu lòng. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi cậu bé lém lỉnh, hài hước trong Tân Ô Long viện ngày nào giờ đã trở thành một người cha.

Hác Thiệu Văn đang có cuộc sống bình yên.

Những năm qua, Hác Thiệu Văn không có phim gây tiếng vang. Anh chỉ vào vai phụ trong những tác phẩm ít nổi tiếng. Tuy nhiên, Hác Thiệu Văn lại thành công với công việc livestream bán hàng trên mạng xã hội.

Dù không còn giữ sức hút như thời thơ ấu, anh vẫn duy trì sự nghiệp bằng cách tham gia livestream bán hàng, nhờ vào sự hài hước và duyên dáng của mình. Ngoài ra, đời tư không scandal cũng giúp Hác Thiệu Văn nhận được nhiều tình cảm của khán giả.