Thần đồng Vật lý 15 tuổi người Bỉ muốn kéo dài tuổi thọ con người

(VTC News) -

Laurent Simons - một thiếu niên 15 tuổi ở Bỉ, được mệnh danh là “Little Einstein” - vừa hoàn thành chương trình Tiến sĩ Vật lý lượng tử tại Đại học Antwerp. Đây có thể là một trong những trường hợp hiếm hoi trẻ nhất thế giới đạt được học vị này, dù hiện chưa có bảng xếp hạng chính thức.

Laurent Simons – thần đồng 15 tuổi - trong phòng thí nghiệm vật lý. (Nguồn: Alexander Simons)

Ở tuổi 11, sau khi mất ông bà, Laurent đặt mục tiêu lớn hơn cả việc lấy bằng tiến sĩ: Tìm cách kéo dài tuổi thọ con người. Ngay sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, Laurent đã trở lại Munich để bắt đầu chương trình Tiến sĩ thứ hai về y học, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu dài hạn của cậu là kéo dài tuổi thọ con người, thậm chí hướng tới khả năng “bất tử” trong sinh học.

Laurent Simons bắt đầu đi học từ năm 4 tuổi và đã hoàn thành tiểu học chỉ trong 2 năm. Đến năm 12 tuổi, cậu đã có bằng thạc sĩ Vật lý lượng tử với nghiên cứu về boson và hố đen. Laurent được cho là sở hữu trí nhớ siêu việt cùng IQ 145 – mức chỉ khoảng 0,1% dân số đạt được. Từ nhỏ, cậu đã được nhiều tập đoàn công nghệ lớn mời hợp tác, nhưng cha mẹ luôn từ chối để giữ định hướng nghiên cứu gắn với y học và lợi ích cộng đồng.

Laurent Simons cùng gia đình trong khoảnh khắc đời thường. (Nguồn: Justin Stares)

Dù thành tích của Laurent gây ấn tượng mạnh, lịch sử từng ghi nhận những trường hợp còn trẻ hơn. Guinness World Records hiện công nhận Karl Witte – thần đồng người Đức – là người trẻ nhất nhận bằng tiến sĩ vào năm 1814, khi mới 13 tuổi. Trong lĩnh vực vật lý, một ví dụ gần đây là Carson Huey-You, nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 21.

Theo The Brussels Times, nhiều tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ và Trung Quốc đã ngỏ lời mời Laurent đến nghiên cứu tại trung tâm của họ. Tuy nhiên, cha mẹ cậu đã từ chối, nhấn mạnh rằng ngoài một nhà khoa học, Laurent vẫn cần được sống như một cậu bé bình thường.