'Thần đồng' HAGL lọt top 60 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới

(VTC News) -

Như thường lệ, mỗi năm tờ The Guardian (Anh) lại đưa ra bản danh sách với hàng chục cầu thủ trẻ được cho là xuất sắc nhất thế giới. Năm nay, Trần Gia Bảo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được nhắc tên theo đề cử của John Duerden, người từng có nhiều năm đưa tin về bóng đá Đông Nam Á cho các trang tin thể thao quốc tế.

Bình luận viên này giới thiệu về ngôi sao trẻ của bóng đá Việt Nam: "Gia Bảo trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn tại V.League khi mới 16 tuổi. Thậm chí trước đó, chàng tiền đạo đa năng này – người có thể đá tiền đạo trung tâm hoặc lùi sâu hơn một chút – đã gây ấn tượng mạnh mẽ và chinh phục người hâm mộ bằng vẻ ngoài điển trai".

Trần Gia Bảo nổi lên như tiềm đạo tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Trần Gia Bảo sinh năm 2008 và có màn ra mắt V.League ở mùa giải 2024/25 khi chưa đầy 17 tuổi. Anh thậm chí ghi bàn ngay trong lần đầu thi đấu cho HAGL ở giải đấu số một Việt Nam. Mùa này, Gia Bảo lại ghi bàn ở cúp Quốc gia trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa. Anh là trụ cột không thể thay thế của U17 Việt Nam ở giải U17 châu Á 2025.

"Được người hâm mộ so sánh với Lamine Yamal, anh vẫn tiếp tục thi đấu ở giải đấu hàng đầu Việt Nam. Gia Bảo trở thành tâm điểm chú ý vào tháng 9 khi ghi một bàn thắng được cựu tiền đạo quốc tế Nguyễn Quang Hải mô tả là đẳng cấp châu Âu. Hy vọng anh sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thực sự tạo dấu ấn tại châu Âu", tờ The Guardian lạc quan.

Trong bản danh sách này, một cầu thủ khác cũng mang đến sự chú ý là Dro Fernandez. Cầu thủ này sinh ra ở Tây Ban Nha và có mẹ là người Philippines. Anh vẫn giữ cả hai quốc tịch và đủ điều kiện thi đấu cho quốc gia Đông Nam Á.

Ngoài ra, một loạt ngôi sao trẻ danh tiếng khác như Ibrahim Mbaye (PSG), Jose Neto (Benfica), Toni Fernandez (Barcelona),...đều có mặt.

Trước đây, Phan Thanh Hậu (Becamex TP.HCM) và Lê Đình Long Vũ (Sông Lam Nghệ An) từng đại diện cho Việt Nam xuất hiện trong danh sách. Tuy nhiên, cả 2 cầu thủ này đều không thể bứt phá như kỳ vọng.