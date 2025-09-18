Thần đồng điền kinh Việt Nam từng dự Olympic giải nghệ ở tuổi 20

(VTC News) -

Trần Thị Nhi Yến làm đơn xin rời đội tuyển điền kinh Quốc gia từ ngày 1/10/2025. Thông tin này khiến giới thể thao và người hâm mộ Việt Nam bất ngờ. Nhi Yến được xem là chân chạy số 1 của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở cự ly ngắn (100m và 200m nữ). Cô mới 20 tuổi và được xem như hy vọng trong tương lai của bộ môn.

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Trần Thị Nhi Yến giã từ sự nghiệp thể thao đỉnh cao theo kế hoạch cá nhân và gia đình. Cô sẽ ra nước ngoài và theo đuổi con đường học tập. Bộ môn điền kinh cục Thể dục thể thao, các huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia tôn trọng nguyện vọng và quyết định của vận động viên.

Vận động viên Trần Thị Nhi Yến.

Tại SEA Games 32 (diễn ra ở Campuchia năm 2023), Nhi Yến để lại dấu ấn mạnh mẽ khi giành 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng ở tuổi 18. Thực tế, Nhi Yến đã có màn thể hiện ấn tượng khi giành huy chương vàng cự li 100m ở Đại hội thể thao toàn quốc. Năm 2024, vận động viên này được đặc cách dự Olympic Paris 2024. Cùng năm này, Nhi Yến giành huy chương bạc điền kinh U20 châu Á.

Đến tháng 5/2025, Nhi Yến giành huy chương đồng giải điền kinh vô địch châu Á ở nội dung 100m nữ. Rõ ràng với nền tảng thành tích và chuyên môn như vậy, Trần Thị Nhi Yến xứng đáng nhận được kì vọng lớn, thậm chí là những khoản đầu tư trọng điểm của ngành thể thao cho những giấc mơ xa ở tầm châu lục.

Nhi Yến sinh năm 2005 tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Cô bắt đầu tập luyện điền kinh chuyên nghiệp khi 17 tuổi. HLV Nguyễn Thị Thanh Hương đánh giá Nhi Yến có tố chất đặc biệt và chú trọng đào tạo khi cả hai gặp nhau tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia TP.HCM.

Bởi vậy, khi Trần Thị Nhi Yến quyết định kết thúc sự nghiệp đỉnh cao của mình khi còn quá trẻ, đây là tiếc nuối lớn với điền kinh Việt Nam. Bộ môn thể thao "nữ hoàng" lại phải đi tìm một chân chạy mới trong hành trình của mình sau những khoảng trống mà Lê Tú Chinh để lại.