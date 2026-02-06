Thảm kịch nghiện game: 3 chị em gái nhảy lầu tự tử do bố mẹ tịch thu điện thoại

(VTC News) -

Ba chị em gái vị thành niên chết thảm sau khi nhảy từ tầng 9 của một khu chung cư ở Ấn Độ, được cho là liên quan đến việc các em bị bố mẹ tịch thu điện thoại và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử. Vụ việc đang gây chấn động dư luận địa phương và làm dấy lên nhiều lo ngại về tác động tiêu cực của chứng nghiện game, nghiện mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo thông tin từ cảnh sát Ấn Độ, ba nạn nhân là Pakhi (12 tuổi), Prachi (14 tuổi) và Vishika (16 tuổi), sống cùng gia đình tại khu chung cư Bharat City, thành phố Ghaziabad. Vào khoảng 2h ngày 4/2, ba chị em tụ tập tại ban công căn hộ tầng 9, khóa cửa ban công rồi lần lượt nhảy xuống đất.

3 chị em Nishika (16 tuổi), Prachi (14 tuổi) và Pakhi (12 tuổi).

Thời điểm xảy ra vụ việc, cha mẹ các em phát hiện điều bất thường và cố gắng phá cửa ban công để ngăn chặn, tuy nhiên mọi nỗ lực đều không kịp thời. Tiếng la hét của các thiếu nữ vang vọng khắp khu phố, khiến hàng xóm thức giấc và chạy tới, cả ba chị em qua đời ngay sau cú rơi.

Trước khi chết, các em để lại một dòng nhắn ngắn ngủi, ám ảnh: “Con xin lỗi, bố”.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân thảm kịch xuất phát từ việc ba chị em quá say mê một trò chơi trực tuyến nguồn gốc Hàn Quốc trên điện thoại. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ điện thoại di động và nhật ký cá nhân của các nạn nhân để làm rõ mức độ ảnh hưởng của game này. Tên trò chơi hiện chưa được công bố.

Theo lời khai ban đầu của những người liên quan, hai trong số ba chị em đã nghỉ học gần 2 năm và dành phần lớn thời gian ở nhà để chơi game trên điện thoại. Cha mẹ các em, do lo ngại con cái lệ thuộc quá mức vào thiết bị điện tử, đã quyết định hạn chế thời gian sử dụng và tịch thu điện thoại. Cơ quan điều tra nhận định hành động này có thể là yếu tố kích hoạt dẫn đến quyết định cực đoan của các em.

Tại căn hộ, cảnh sát phát hiện một bức thư dài 8 trang trong nhật ký của ba chị em. Nội dung bức thư cho thấy các em có sự ám ảnh sâu sắc với văn hóa Hàn Quốc, từ ngôn ngữ, phim ảnh cho tới âm nhạc K-Pop. Bức thư chứa nhiều dòng bộc bạch gay gắt, cho rằng cha mẹ đang cố gắng "cản trở cuộc sống” của 3 chị em khi buộc họ từ bỏ việc học tiếng Hàn và theo đuổi thần tượng.

Một đoạn trong thư viết: “Tại sao bố mẹ lại bắt chúng con từ bỏ tiếng Hàn? Tiếng Hàn là cả cuộc sống của chúng con. Sao bố mẹ dám bắt chúng con từ bỏ chính cuộc sống của mình? Giờ thì bố mẹ đã thấy bằng chứng rồi. Chúng con tin chắc rằng tiếng Hàn và K-Pop là tất cả. Chúng con yêu diễn viên Hàn Quốc và các nhóm nhạc K-Pop hơn cả gia đình mình”.

Ngoài ra, trong bức thư, ba chị em cũng liệt kê nhiều nhân vật văn hóa và chương trình truyền hình quốc tế mà họ yêu thích, như Peppa Pig, Ariel hay Elsa. Cảnh sát nhận định, đại dịch COVID-19, với việc giãn cách kéo dài và hạn chế giao tiếp xã hội, có lẽ đã làm gia tăng sự cô lập, đồng thời khiến thói quen chơi game và tiêu thụ nội dung trực tuyến của trẻ em trở nên nghiêm trọng hơn.

Đáng chú ý, bức thư cũng nhắc đến người em gái thứ tư trong gia đình, Devu. Ba chị em cho rằng cha mẹ không cho phép họ chia sẻ niềm đam mê game và văn hóa Hàn Quốc với Devu, thay vào đó lại giới thiệu cho em gái út các bộ phim Bollywood. Ba thiếu nữ viết rằng họ “ghét Bollywood bằng cả mạng sống” và cảm thấy bị phản bội.

Thậm chí, ba chị em còn cho biết đã quyết định coi Devu là “kẻ thù”, tự tách mình ra khỏi em gái và tuyên bố rằng họ “thuộc về Hàn Quốc và K-Pop”, trong khi Devu “thuộc về Ấn Độ và Bollywood”.

Ông Chetan Kumar, một người thân đang chịu nỗi đau mất mát, chia sẻ trong cay đắng: “Không cha mẹ hay đứa trẻ nào đáng phải trải qua bi kịch như thế này. Trẻ em không nên được phép chơi những trò chơi như vậy. Nếu tôi biết rõ mức độ nguy hiểm, tôi sẽ không bao giờ cho phép chúng tiếp cận”.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, song thảm kịch này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý thời gian sử dụng thiết bị điện tử, cũng như nhu cầu quan tâm, lắng nghe và hỗ trợ tâm lý cho trẻ em trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy áp lực.