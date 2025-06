Thảm họa Air India: Vì sao người ngồi ghế 11A sống sót dù không ở đuôi máy bay?

(VTC News) -

Người sống sót (áo phông trắng) trên máy bay gặp nạn ở Ấn Độ.

Trong thảm kịch tàn khốc liên quan đến chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của Air India, sự sống sót của một hành khách thu hút sự chú ý của cả nước. Chiếc máy bay chở 242 người bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Ahmedabad trên đường đến London, khiến ít nhất 290 người, bao gồm người trên máy bay và trên mặt đất, tử vong. Tuy nhiên, hành khách ngồi ở ghế 11A sống sót một cách kỳ diệu.

Video ghi lại khoảnh khắc tại hiện trường khi anh có thể đứng lên đi ra khỏi máy bay và được đưa đến xe cấp cứu. Vẫn chưa rõ làm thế nào mà anh sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc sau khi chiếc máy bay, đang trên đường đến London, Gatwick, đâm vào ký túc xá của trường y ở vùng ngoại ô thành phố Ahmedabad của Ấn Độ và bốc cháy.

Ghế 11A trên máy bay Boeing 787-8 Dreamliner ở đâu?

Một số thông tin về vị trí chỗ ngồi của hành khách trên có thể đóng vai trò trong điều này.

Theo cấu hình máy bay, ghế 11A nằm ở hàng ghế đầu tiên của hạng phổ thông, ngay sau hạng thương gia. Đây là ghế cạnh cửa sổ ở phía mạn trái (port) của máy bay, nằm gần phía trước hơn - "vị trí có thể góp phần vào sự sống sót của hành khách khi máy bay rơi", theo India TV News.

Ghế 11A cũng nằm ngay sau cửa đóng vai trò là lối thoát hiểm trong các tình huống khủng hoảng.

Sơ đồ chỗ ngồi máy bay của Air India.

Cảnh sát tìm thấy hành khách ngồi ở ghế 11A khi máy bay rơi xuống tại một khu dân cư ở Gujarat, và chuyển anh đến một bệnh viện gần đó để điều trị.

Phát biểu với phương tiện truyền thông địa phương từ giường bệnh, anh Ramesh cho biết anh trai anh ngồi ở một hàng ghế khác nhưng "không thể tìm thấy anh ấy nữa".

"Ba mươi giây sau khi cất cánh, có một tiếng động lớn và sau đó máy bay rơi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh", anh nói thêm.

"Khi tôi đứng dậy, xung quanh tôi toàn là xác chết. Tôi sợ hãi. Tôi đứng dậy và chạy. Có những mảnh vỡ của máy bay xung quanh tôi. Có người đã túm lấy tôi và đưa tôi vào xe cứu thương rồi đưa tôi đến bệnh viện".

Ramesh, sống tại London cùng vợ và con, đang trên đường về nhà sau chuyến thăm gia đình ở Ấn Độ thì máy bay rơi, đâm vào các tòa nhà ở thành phố Ahmedabad.

Ramesh bị thương nhưng đã qua nguy hiểm.

Vị trí chỗ ngồi ảnh hưởng đến tỉ lệ sống sót?

Khác với ghế 11A ở trên (gần đầu máy bay nhưng gần cửa thoát hiểm), trong thảm kịch rơi máy bay chở khách ở Kazakhstan khiến 38 người thiệt mạng hồi tháng 12/2024, những người còn sống sót chủ yếu ngồi ở đuôi máy bay.

Điều này khá phù hợp với nghiên cứu của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), dựa trên những vụ tai nạn máy bay từ năm 1971 đến nay, tỷ lệ sống sót của hành khách ngồi ở phía đuôi máy bay cao hơn 40% so với hành khách khác. Nghiên cứu cũng chỉ ra vị trí kém an toàn nhất là ghế gần lối đi ở khu vực giữa hai cánh với tỷ lệ thương vong lên tới 44 %.

Tương tự, báo cáo từ tạp chí Popular Mechanics và Time phân tích dữ liệu về những vụ tai nạn trong vòng 35 năm tính đến năm 2015 nhận thấy về mặt thống kê, số người ngồi ở phía sau máy bay thiệt mạng ít hơn vị trí khác.

Nhà nghiên cứu an toàn hàng không tại Đại học Bắc Dakota, ông Daniel Kwasi Adjekum cho biết phần phía trước máy bay được nhiều người lựa chọn hơn, vì chúng cách xa phần động cơ, ít gây ra tiếng ồn. Tuy nhiên, nếu máy bay xảy ra va chạm thì đây là phần chịu tác động đầu tiên. Trong khi đó phần sau của máy bay có khả năng giữ được sự nguyên vẹn sau vụ va chạm.

Tuy nhiên, đây chỉ là tỷ lệ chung dựa trên những vụ tai nạn máy bay trước đó và có nhiều trường hợp ngoại lệ đã xảy ra. Ví dụ, chuyến bay 232 của United Airlines bị rơi ở thành phố Sioux, Iowa (Mỹ) vào năm 1989, hầu hết 184 người sống sót đều ngồi ở phần giữa máy bay.

Trong thảm họa Tenerife năm 1977, vụ tai nạn gây chết người nhiều nhất trong ngành hàng không với 583 người thiệt mạng cũng ghi nhận 61 người sống sót chủ yếu ngồi ở phía trước máy bay.

Theo nghiên cứu được công bố năm 2008 của Đại học Greenwich về việc sử dụng lối thoát hiểm sau tai nạn, những người ngồi gần lối thoát hiểm sẽ có nhiều khả năng thoát ra ngoài an toàn hơn người ngồi ở vị trí khác.

Chính vì vậy, khả năng tử vong trong vụ tai nạn máy bay ít liên quan đến vị trí ngồi mà liên quan nhiều hơn đến tình huống xung quanh vụ tai nạn. Nếu đuôi máy bay chịu lực tác động lớn nhất, những hành khách ở giữa hoặc phía trước có thể sống sót tốt hơn những người ở phía sau.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) và nhiều chuyên gia an toàn hàng không khác nhấn mạnh không có chỗ ngồi nào an toàn nhất trên máy bay.