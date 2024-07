Thái Sơn Nam TP.HCM vô địch futsal HDBank VĐQG 2024

(VTC News) -

Sớm lên ngôi vương trước 1 vòng đấu, Thái Sơn Nam TP.HCM vẫn chứng minh đẳng cấp của đội bóng giàu truyền thống nhất futsal nước nhà bằng tinh thần thi đấu tuyệt vời. Ở vòng 14 - vòng đấu cuối cùng của giải futsal HDBank VĐQG 2024, Thái Sơn Nam TP.HCM ra sân với đội hình mạnh nhất.

Thi đấu áp đảo trước đối thủ, không mấy bất ngờ khi thầy trò HLV Nguyễn Anh tuấn đè bẹp đối thủ với tỉ số 4-1. Thái Sơn Nam TP.HCM chỉ thua duy nhất 1 trận, qua đó, cán đích với vị trí đầu tiên và nâng cao chức vô địch. Thái Sơn Bắc đã giành ngôi Á quân. So với mùa trước, đội futsal Thủ đô đã có sự tiến bộ và cải thiện thành tích khi đứng cao hơn 1 bậc.

Thái Sơn Nam TP.HCM lên ngôi vô địch giải futsal HDBank VĐQG 2024.

Trong khi đó, chiến thắng 5-2 trước Tân Hiệp Hưng chỉ giúp Sahako có thêm niềm vui bởi họ sớm chắc suất ở vị trí thứ 3. Dù sao, trong một mùa giải không dễ dàng, đây vẫn là thành tích đáng trân trọng.

Ở mùa giải này, các đội tiếp tục thi đấu theo thể thức sân nhà và sân khách nên CĐV đã có dịp đến sân để theo dõi, cổ vũ cho đội bóng của mình thi đấu. Đặc biệt, các đội bóng được sử dụng ngoại binh qua đó, nâng cao chất lượng các trận đấu cũng như giúp cho các cầu thủ Việt Nam thi đấu tốt hơn.

Với Thái Sơn Nam, đây là chức vô địch lần thứ 13 trong lịch sử CLB này. HLV Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Thái Sơn Nam đã có nhiều thay đổi về chuyên môn so với mùa trước khi lối đá nhanh và trực diện hơn. Trước đây, chúng tôi chơi kiểm soát bóng nhưng vẫn chậm. Đặc biệt, đội có thêm nhiều cầu thủ trẻ do chính CLB đào tạo từ lứa U15 như Hoàng Quân, Thanh Phong, Hoài An, Minh Quảng, Văn Hoài nên mang đến sức sống cho CLB. Việc bổ sung ngoại binh mang đến tư duy chiến thuật tốt, giúp cầu thủ nội học hỏi nhiều”.

Lối chơi tập thể đã mang đến sự thành công cho Thái Sơn Nam TP.HCM ở mùa này. Minh Trí vắng mặt ngay từ vòng đấu tiên do chấn thương. Tuy nhiên, sự đồng đều trong lối đá, sức mạnh của tập thể không ngôi sao đã tạo nên chiến thắng cho đại diện phía Nam.

Các danh hiệu: Vô địch: Thái Sơn Nam TP.HCM Hạng Nhì: Thái Sơn Bắc Hạng Ba: Sahako Giải phong cách: Thái Sơn Nam TP.HCM Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Nguyễn Mạnh Dũng (Thái Sơn Nam TP.HCM) Vua phá lưới: Nguyễn Thịnh Phát (Thái Sơn Nam TP.HCM, 16 bàn) Thủ môn xuất sắc nhất (Thái Sơn Nam TP.HCM)