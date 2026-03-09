Tết Hàn thực 2026 là ngày bao nhiêu Dương lịch?

(VTC News) -

Tết Hàn thực, còn được nhiều người gọi là Tết bánh trôi bánh chay, là một trong những ngày lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt Nam. Diễn ra vào ngày 3/3 Âm lịch hằng năm, dịp lễ này không chỉ gắn với phong tục tưởng nhớ tổ tiên mà còn là thời điểm để các gia đình sum họp, cùng nhau chuẩn bị và thưởng thức những món ăn truyền thống quen thuộc.

Tết Hàn thực 2026 là ngày nào?

Theo lịch vạn niên, Tết Hàn thực năm 2026 (tức ngày 3/3 Âm lịch) sẽ rơi vào Chủ nhật ngày 19/4 Dương lịch. Đây là thời điểm trùng với ngày cuối tuần, tạo điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình có thêm thời gian chuẩn bị mâm lễ cúng được chu đáo và tươm tất hơn.

Tết Hàn thực năm 2026 sẽ rơi vào Chủ nhật, ngày 19/4. (Ảnh chụp màn hình)

Trong ngày này, người dân thường chuẩn bị mâm cúng với ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, bày tỏ lòng thành kính đối với những người đã khuất, đồng thời cầu mong sự bình an, may mắn và hạnh phúc cho gia đình. Mâm lễ không cần quá cầu kỳ nhưng phải thể hiện được sự trang nghiêm và lòng thành của con cháu.

Theo truyền thống, bánh trôi và bánh chay là hai món ăn không thể thiếu trong dịp Tết Hàn thực. Đây là hai loại bánh được làm từ bột gạo nếp, có hình thức đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa tượng trưng. Bánh trôi thường có hình tròn, bên trong là nhân đường, khi luộc chín nổi lên mặt nước, gợi liên tưởng đến sự viên mãn, tròn đầy. Trong khi đó, bánh chay có lớp vỏ trắng mềm, thường ăn cùng nước đường, thể hiện sự thanh khiết, nhẹ nhàng.

Bên cạnh bánh trôi, bánh chay, mâm lễ cúng Tết Hàn thực còn có thể gồm hương, hoa tươi, mâm ngũ quả và một số món ăn đơn giản khác tùy theo điều kiện của từng gia đình. Dù mâm cúng lớn hay nhỏ, điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thành kính đối với ông bà, tổ tiên.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, Tết Hàn thực còn là dịp để thế hệ đi trước nhắc nhở con cháu về truyền thống gia đình, về cội nguồn và những giá trị văn hóa lâu đời. Thông qua những câu chuyện, phong tục hay việc cùng nhau làm bánh trôi, bánh chay, người lớn có thể truyền lại cho thế hệ trẻ sự hiểu biết và trân trọng đối với các tập quán tốt đẹp của dân tộc. Điều này góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Được coi là linh hồn của mâm cúng Tết Hàn thực, bánh trôi và bánh chay mang ý nghĩa sâu sắc về sự tròn đầy và viên mãn trong cuộc sống. (Ảnh: Thùy Linh Đỗ)

Tết Hàn thực ở Việt Nam và Trung Quốc khác nhau thế nào?

Với người Trung Quốc, Tết Hàn thực, còn gọi là “Tết ăn đồ lạnh”, gắn liền với câu chuyện về Giới Tử Thôi, một bề tôi trung thành với Tấn Văn Công thời Xuân Thu – Chiến Quốc. Trong thời kỳ Tấn Văn Công còn là vị công tử lưu vong lánh nạn, sống cảnh phiêu bạt từ nước Tề đến nước Sở, Giới Tử Thôi là một trong những bề tôi trung thành luôn đi theo phò tá suốt 19 năm. Trong quãng thời gian khó khăn đó, ông đã nhiều lần giúp đỡ vua vượt qua thiếu thốn và nguy hiểm.

Có lần khi đoàn người rơi vào cảnh cạn kiệt lương thực, Giới Tử Thôi đã lén cắt một miếng thịt ở đùi mình để nấu dâng vua. Hành động này khiến Tấn Văn Công vô cùng cảm động và ghi nhớ trong lòng.

Tuy nhiên, sau khi giành lại được ngôi báu và trở thành vua, trong lúc ban thưởng cho những người có công, Tấn Văn Công lại vô tình quên mất Giới Tử Thôi. Bản thân Giới Tử Thôi cũng không nhắc lại công lao của mình mà lặng lẽ đưa mẹ già vào núi ở ẩn, sống cuộc đời thanh đạm.

Một thời gian sau, nhà vua nhớ ra, sai người đi tìm Giới Tử Thôi để phong thưởng. Tuy nhiên, Giới Tử Thôi kiên quyết không rời núi. Để buộc ông phải xuất hiện, vua Tấn quyết định cho đốt rừng. Không ngờ, Giới Tử Thôi vẫn không ra ngoài và hai mẹ con ông đã chết cháy trong rừng đúng vào ngày 3/3 Âm lịch.

Sau sự việc đó, Tấn Văn Công cho lập miếu thờ Giới Tử Thôi và ban lệnh kiêng dùng lửa trong ba ngày, chỉ ăn những món ăn nguội đã chuẩn bị sẵn để tưởng nhớ vị hiền sỹ trung nghĩa. Từ đó, phong tục ăn đồ lạnh vào ngày 3/3 Âm lịch ra đời và dần trở thành Tết Hàn thực.

Đối với người Trung Quốc, ngày lễ này mang ý nghĩa nhắc nhở về lòng biết ơn và sự trung thành thông qua việc tưởng nhớ Giới Tử Thôi.

Các gia đình biện lễ gồm hương hoa, trái cây để cúng tổ tiên, thần linh và đặc biệt dâng cúng hai món truyền thống của Tết Hàn thực là bánh trôi và bánh chay. (Ảnh: Thùy Linh Đỗ)

Còn Tết Hàn thực tại Việt Nam lại mang ý nghĩa và những hoạt động khác biệt. Với người Việt, đây là Tết bánh trôi bánh chay. Điểm nổi bật nhất trong ngày lễ là việc các gia đình chuẩn bị lễ cúng dâng lên bàn thờ gia tiên và thần linh. Lễ vật có thể thịnh soạn hoặc đơn giản tùy điều kiện, nhưng hầu như không thể thiếu bánh trôi và bánh chay, hai món bánh truyền thống mang nhiều ý nghĩa tượng trưng.

Bánh trôi với hình tròn đầy đặn tượng trưng cho sự viên mãn, trọn vẹn, còn bánh chay với lớp vỏ trắng mềm thể hiện sự thanh khiết và tinh khôi. Những món bánh này không chỉ là thức ăn truyền thống mà còn là biểu tượng cho lòng thành kính, sự biết ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên.

Ngoài ý nghĩa tâm linh, Tết Hàn thực còn là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau. Cùng nhau nặn bánh, luộc bánh và thưởng thức những món ăn truyền thống giúp gắn kết tình cảm giữa các thế hệ, đồng thời tạo nên không khí ấm áp, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Vì vậy, dù trải qua nhiều biến đổi của thời gian, Tết Hàn thực vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Việt, trở thành dịp nhắc nhở mỗi người về cội nguồn và giá trị của truyền thống gia đình.