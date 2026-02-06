Tết hai miền qua ống kính HUAWEI Mate X7

(VTC News) -

Tết ở Việt Nam luôn mang nhiều sắc thái khác nhau, tùy vào vùng đất mà mùa xuân đi qua. Nếu Hà Nội đón Tết trong nhịp sống chậm rãi, trầm mặc, thì miền Tây lại rộn ràng, phóng khoáng, nơi không khí xuân gắn liền với sông nước và những chuyến ghe đầy ắp sắc hoa. Chính sự đối lập ấy đã tạo nên cảm hứng cho bộ ảnh “Tết hai miền”, được ghi lại bằng camera của điện thoại HUAWEI Mate X7.

Tết Hà Nội chậm rãi trong từng khung hình

Ở Hà Nội, Tết đến rất khẽ. Mùa xuân không ồn ào mà len lỏi qua từng mái nhà rêu phong, những con phố cũ hay góc chợ hoa buổi sớm. Trong những khung cảnh ấy, màu sắc và ánh sáng đóng vai trò quan trọng để giữ lại đúng tinh thần của phố cổ ngày xuân.

Nhờ hệ thống camera True-to-Colour thế hệ mới, HUAWEI Mate X7 tái hiện màu sắc một cách tự nhiên, từ sắc đào phai, tường vàng cũ cho đến ánh đèn ấm của phố đêm. Màu sắc trong ảnh không bị rực quá hay ám màu, giúp người xem dễ dàng cảm nhận được bầu không khí Tết quen thuộc của Hà Nội.

(Hình ảnh: Trần Phong)

Bên cạnh đó, công nghệ Ultra Lighting HDR giúp các bức ảnh giữ được độ chi tiết tốt. Những khoảnh khắc đều được xử lý cân bằng, hạn chế nhiễu và giữ được chiều sâu cho khung hình.

Một điểm đáng chú ý khác là camera telephoto macro 50MP. Mate X7 cho phép ghi lại những chi tiết rất nhỏ như giọt sương trên cánh đào, hoa văn trên tà áo dài hay chất liệu vải truyền thống – những yếu tố góp phần làm nên “chất Tết” rất riêng của miền Bắc.

Với khả năng chụp cận cảnh ở độ phân giải cao, Mate X7 cho phép ghi lại cả những chi tiết rất nhỏ. (Hình ảnh: Trần Phong)

Sắc xuân rộn ràng miền Tây sông nước

Tết miền Tây mở ra một không gian hoàn toàn khác. Ở đó, mùa xuân gắn liền với chuyển động: ghe thuyền qua lại, chợ nổi tấp nập, hoa trái rực rỡ trên sông nước mênh mang.

Trong bối cảnh này, camera telephoto của HUAWEI Mate X7 phát huy rõ lợi thế. Khả năng zoom quang học 3.5x giúp người chụp bắt trọn những khoảnh khắc từ khoảng cách xa – như nụ cười của người bán hoa hay những ghe đầy ắp cúc mâm xôi – mà vẫn giữ được độ chi tiết và màu sắc của chủ thể.

(Hình ảnh: Trần Phương)

Trong các điều kiện ánh sáng phức tạp, công nghệ Ultra Lighting HDR giúp các bức ảnh giữ được độ chi tiết tốt: cả ở vùng sáng mạnh như mặt nước phản chiếu nắng, lẫn vùng tối trong những buổi chợ sớm. Nhờ đó, không khí Tết miền Tây hiện lên sống động, chân thực và giàu cảm xúc.

(Hình ảnh: Trần Phương)

Điểm chung của bộ ảnh “Tết hai miền” không nằm ở việc phô diễn công nghệ, mà ở cách HUAWEI Mate X7 âm thầm hỗ trợ để cảm xúc được đặt lên hàng đầu. Hệ thống camera của máy cho thấy sự linh hoạt trong xử lý ánh sáng, màu sắc và chuyển động – những yếu tố quan trọng khi ghi lại các khoảnh khắc đời thường.

Với thiết kế gập mỏng nhẹ cùng khả năng nhiếp ảnh mạnh mẽ, HUAWEI Mate X7 không chỉ là một chiếc smartphone cao cấp, mà còn là công cụ giúp người dùng lưu giữ những ký ức theo cách tự nhiên nhất. Dù ở miền nào, mỗi khung hình vẫn giữ trọn tinh thần mùa xuân – chân thực, gần gũi và giàu cảm xúc.