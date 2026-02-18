Tết biên cương: Những người lính giữ cho mùa xuân trọn vẹn

(VTC News) -

Xuân đến nơi dòng sông không ngủ

Chiều cuối năm, gió thổi dọc theo sông Ka Long, mang theo mùi muối biển và hương bánh chưng mới luộc. Trong căn bếp nhỏ sau nhà chỉ huy, mấy chiến sĩ trẻ đang gói bánh chưng. Lá dong xanh thẫm, nếp trắng ngần, đỗ vàng, thịt mỡ… tất cả được xếp vuông vức, cẩn trọng như cách họ gìn giữ từng tấc đất quê hương.

Một chiếc loa bluetooth bật lên ca khúc Tết xen lẫn tiếng cười của những người lính trẻ càng khiến bầu không khí thêm phần rộn ràng, thân tình. Ở góc bàn, điện thoại đặt nghiêng, màn hình sáng lên gương mặt người mẹ nơi quê xa: “Mẹ ơi, con gói được rồi nhé! Năm nay con lại trực ở đồn!”.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh lặng thầm với công việc kiểm soát vùng biên, cửa khẩu.

Câu nói đơn giản của người chiến sĩ trẻ nhưng chứa trong đó cả niềm tự hào và nỗi nhớ. Ở vùng đất mà biên giới chỉ cách vài bước chân, những người lính ấy đón Tết giữa tiếng bộ đàm, nhưng lòng họ vẫn ấm như lửa.

Ngoài nhiệm vụ trực gác, những ngày giáp Tết, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái lại tất bật chia nhau xuống các thôn, bản vùng biên để tặng quà, chúc Tết bà con.

Thượng tá Nguyễn Quốc Nam - Đồn trưởng - chia sẻ, giữ biên giới không chỉ bằng đường tuần tra mà quan trọng nhất là giữ lòng dân để biên cương luôn vững vàng.

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, xác định yếu tố con người là then chốt nên đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, để mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng nâng cao nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh và sự liêm chính trước mọi cám dỗ.

Bằng sự quyết tâm và những giải pháp đồng bộ, từ đầu năm 2025 đến nay, Đồn đã phát hiện và xử lý 22 vụ việc với 39 đối tượng vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới, cửa khẩu, thu giữ nhiều hàng hóa, tang vật. Trong đó, có 6 vụ/23 đối tượng phạm tội hình sự; 16 vụ/16 đối tượng vi phạm hành chính.

Đặc biệt, triển khai thực hiện chương trình "Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản", năm nay, đơn vị triển khai tặng hàng chục suất quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong cái se lạnh đầu xuân, hình ảnh những người lính áo xanh băng qua con ngõ nhỏ, trên tay ôm gói quà Tết khiến không khí biên giới ấm áp đến lạ. Ở đâu đó, tiếng trẻ con reo lên “bộ đội đến rồi” như lời chào của mùa xuân.

“Mỗi cái Tết với anh em ở đây đều rất đặc biệt. Khi mọi người sum vầy bên mâm cơm thì chúng tôi thay nhau trực ca, bởi biên giới không bao giờ được phép ngủ”, Thượng tá Nam chia sẻ.

Giữ biên cương bằng tình người

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, cửa khẩu với 2,62 km đường biên giới giáp với TP Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Bên cạnh nhiệm vụ phối hợp quản lý, duy trì lưu thông Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái gồm hai luồng cửa khẩu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2 và cửa khẩu phụ Ka Long, cán bộ chiến sĩ của đồn còn là những người bạn của dân, lan tỏa yêu thương như cách họ giữ biên cương bằng nụ cười.

Ngoài nhiệm vụ canh gác vùng biên, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái thường xuyên phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ những gia đình khó khăn xây sửa nhà cửa.

Ở nơi cửa khẩu nhộn nhịp bậc nhất vùng đất mỏ Quảng Ninh, mỗi sáng sớm, khi mặt trời nhô lên từ bên kia biên giới, bóng áo xanh lại in xuống mặt nước - vững vàng như cột mốc lòng dân.

Ngày nay, Móng Cái là điểm sáng về hội nhập, nơi dòng người và hàng hóa tấp nập trung chuyển mỗi ngày. Nhưng, giữa nhịp sống sôi động ấy, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái vẫn đóng góp tích cực trong việc giữ cho thành phố luôn bình yên, trật tự và thân thiện - đúng tinh thần “biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển”.

Những người lính biên phòng nơi đây là phần lặng lẽ nhưng không thể thiếu trong hành trình “khởi nguồn kỷ nguyên mới” của Quảng Ninh - một kỷ nguyên mà biên giới không còn là ranh giới ngăn cách mà là cửa ngõ của niềm tin và hòa bình.

Nắm giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, là cửa ngõ thông thương giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước ASEAN, nên địa bàn đơn vị phụ trách luôn là khu vực trọng điểm hoạt động của các loại tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, chất nổ; mua bán phụ nữ, trẻ em; xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và gian lận thương mại...

Thượng tá Chu Xuân Quyết - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái - cho biết đơn vị luôn thường xuyên, chủ động duy trì mối quan hệ truyền thống, thăm hỏi chúc mừng nhau nhân các dịp Lễ, Tết của hai quốc gia, kịp thời trao đổi thông qua các cuộc gặp gỡ hội đàm trực tiếp, trao đổi thư, đường dây nóng để giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới.

Với khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt" và phương châm "Bám trụ, bám dân, bám địa bàn", thực hiện "Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc", Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trong hơn 65 năm qua luôn giữ vững biên thùy, góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào các dân tộc trên biên giới.