Tết an vui trên vùng 'rốn lũ' Đắk Lắk

(VTC News) -

Những ngày giáp Tết, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk khoác lên mình tấm áo mới. Dọc các con đường bê tông sạch sẽ, cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm. Trẻ nhỏ ríu rít khoe áo mới, người lớn tất bật dọn dẹp, trang hoàng bàn thờ tổ tiên, chuẩn bị mâm cơm tất niên.

Trong căn nhà vừa hoàn thiện chưa lâu, gia đình anh Nguyễn Văn Hoan quây quần bên nồi bánh tét đang đỏ lửa. Hương nếp mới hòa cùng mùi lá chuối, tiếng cười xen lẫn câu chuyện rôm rả tạo nên bức tranh Tết đầm ấm.

Anh Hoan đang trang trí gia tiên trong căn nhà mới.

Trên bàn thờ, khói nhang nghi ngút. Ngoài hiên, những chậu hoa xuân khoe sắc. Anh Hoan xúc động chia sẻ: “Cảm xúc gia đình chúng tôi khi dọn về nhà mới rất xúc động, hạnh phúc, vui vẻ, phấn khởi. Ở nhà mới nhưng chúng tôi không bao giờ quên sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và bộ đội cùng người dân cả nước, những tấm lòng hảo tâm. Nhờ sự giúp đỡ đó mà gia đình có được như hôm nay”.

Niềm vui ấy không chỉ riêng gia đình anh Hoan. Khắp thôn Mỹ Điền, bà con rộn ràng gói bánh chưng, bánh tét, chuẩn bị mâm cỗ cuối năm. Bữa cơm đoàn viên năm nay dường như đủ đầy hơn, bởi bên cạnh món ngon còn có niềm hạnh phúc được ở trong ngôi nhà vững chãi, an tâm trước mưa nắng.

Bà con thôn Mỹ Điền rộn ràng gói bánh chưng.

Ông Trần Văn Linh, người dân trong thôn, phấn khởi nói: “Chúc mọi nhà hạnh phúc. Chúng tôi nhớ mãi sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, nhân dân mọi miền tổ quốc. Lũ lụt mất tất cả nhưng giờ có lại, không thiếu gì hết. Cảm ơn sự giúp đỡ ấy”.

Cùng chung niềm vui, bà Trần Thị Bình nghẹn ngào: “Cảm ơn đã lo cho tôi đầy đủ, không thiếu gì. Mừng lắm, không biết bao nhiêu mà trả ơn nghĩa cho Đảng, Nhà nước”.

Bà Bình chăm sóc căn nhà mới của mình.

Ít ai có thể quên được những ngày cuối năm 2025, khi trận đại hồng thủy bất ngờ ập đến, cuốn trôi nhiều mái nhà, tài sản và hoa màu của người dân vùng Đông Đắk Lắk. Nước rút đi để lại bùn đất, những bức tường đổ nát và bao nỗi lo toan chồng chất.

Trong hoàn cảnh đó, Chiến dịch “Quang Trung thần tốc” được triển khai, huy động lực lượng quân đội, chính quyền địa phương cùng các nguồn lực xã hội chung tay giúp dân dựng lại nhà cửa. Những ngày dầm mưa, lội bùn, cán bộ, chiến sĩ cùng ăn, cùng ở với bà con, khẩn trương hoàn thành từng căn nhà trước thềm năm mới.

Những căn nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" được bộ đội xây dựng.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết: “Các chiến sĩ quân đội dầm mưa xây nhà cho nhân dân rất xúc động. Các anh cùng ăn, cùng ở với bà con, xây nhà như chính nhà mình. Nhờ sự quyết tâm đó, nhiều hộ đã kịp vào ở trước Tết, ổn định cuộc sống”.

Ông Lành (đeo kính) trao bò cho người dân để ổn định cuộc sống.

Từ những nền đất còn ngổn ngang sau lũ, những căn nhà mới đã mọc lên, kiên cố và ấm áp. Không chỉ là chỗ ở, đó còn là điểm tựa để người dân vững tin bước tiếp.

Mùa xuân năm nay vì thế mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Đó là mùa xuân của sự hồi sinh, của tình người lan tỏa giữa lũ dữ. Trên vùng đất từng oằn mình trong bão lũ, tiếng cười đã trở lại, niềm tin được vun đắp, và những câu chuyện nghĩa tình tiếp tục được viết nên trong sắc xuân rực rỡ.