(VTC News) -

Bệnh viện 19-8 cho biết vừa phẫu thuật cho bệnh nhân bị chèn ép thần kinh trụ đoạn khuỷu.

Theo đó, bệnh nhân V.T.D (51 tuổi) đến bệnh viện khám sau nhiều tháng chịu đựng cảm giác tê bì ngón út và yếu dần bàn tay, việc cầm nắm trở nên khó khăn, thường xuyên làm rơi đồ.

Kết quả khám bệnh cho thấy ông mắc hội chứng chèn ép thần kinh trụ đoạn khuỷu - bệnh lý có thể gây teo cơ và mất chức năng bàn tay nếu không điều trị kịp thời.

Trước đó, ông D. từng mổ nội soi khớp khuỷu phải để lấy u sụn lồi cầu trong tại một cơ sở y tế khác. Sau mổ, ông bắt đầu thấy tê nhẹ ở ngón út mỗi khi làm việc lâu nhưng chủ quan vì triệu chứng không quá rõ rệt.

Theo thời gian, tê lan sang ngón áp út, lực bàn tay giảm dần, cầm nắm không chắc. Khi đến khám chuyên khoa, qua thăm khám lâm sàng và siêu âm thần kinh, bác sĩ phát hiện dây thần kinh trụ tại rãnh khuỷu tăng kích thước rõ rệt, có dấu hiệu bị chèn ép.

Tê ngón tay út tưởng chuyện nhỏ, người đàn ông suýt teo cả bàn tay. (Ảnh: Suckhoedoisong).

Các bác sĩ cho biết, dây thần kinh trụ đi qua rãnh ròng rọc phía trong khuỷu tay - vị trí dễ bị tổn thương. Hội chứng chèn ép thần kinh trụ đoạn khuỷu là bệnh lý thần kinh ngoại biên khá phổ biến ở chi trên, chỉ đứng sau hội chứng ống cổ tay. Nếu chèn ép kéo dài, người bệnh có thể yếu tay, teo cơ bàn tay và nguy cơ mất chức năng không hồi phục.

Với trường hợp này, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật giải phóng và chuyển vị thần kinh trụ nhằm giảm áp lực. Sau phẫu thuật, tình trạng tê bì giảm rõ rệt, lực bàn tay cải thiện dần, hiện người bệnh đã sinh hoạt gần như bình thường.

Chuyên gia khuyến cáo, các dấu hiệu như tê bì ngón út và ngón áp út, tê tăng khi gập khuỷu lâu (nghe điện thoại, ngủ co tay), yếu tay, cầm nắm kém hoặc đau lan từ khuỷu xuống bàn tay không nên xem nhẹ.

Ở giai đoạn sớm, bệnh có thể điều trị bảo tồn bằng thay đổi thói quen sinh hoạt, nẹp khuỷu ban đêm và vật lý trị liệu. Tuy nhiên, khi triệu chứng kéo dài hoặc tiến triển nặng, phẫu thuật là giải pháp cần thiết để ngăn ngừa teo cơ và phục hồi chức năng bàn tay.

Việc thăm khám chuyên khoa sớm khi có biểu hiện bất thường là yếu tố quyết định giúp tránh tổn thương thần kinh vĩnh viễn.