Taylor Swift ôm Lisa thân thiết hậu trường concert ở Singapore

(VTC News) -

Lisa vừa khoe ảnh hậu trường chụp cùng Taylor Swift tại concert ở Singapore. Trong hình ảnh được chia sẻ, Taylor Swift và Lisa khoác vai thân thiết. Thành viên BlackPink dành nhiều lời khen cho đàn chị: "Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời tại The Eras Tour. Màn trình diễn của Taylor quá tuyệt".

Đây lần đầu hai nữ nghệ sĩ có sự tương tác trực tiếp nên bức ảnh nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Cộng đồng người hâm mộ mong Taylor Swift và BlackPink sớm có sự hợp tác trong tương lai.

Taylor Swift chụp ảnh thân thiết cùng Lisa ở hậu trường concert.

Trước đó, Lisa bất ngờ xuất hiện ở Sân vận động Quốc gia Singapore để thưởng thức đêm nhạc thứ 2 trong khuôn khổ The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore vào chiều 3/3. Sự có mặt của Lisa tại concert của Taylor Swift khiến người hâm mộ phấn khích.

Taylor Swift đã không ít lần bày tỏ sự yêu thích đối với BlackPink. Trước khi concert của Taylor bắt đầu, bản hit How you like that của BlackPink cũng được vang lên ở sân vận động.

Lisa khoe khoảnh khắc trong concert của Taylor Swift.

The Eras Tour là chuỗi concert nổi tiếng của Taylor Swift. Tháng 10/2023, cô trở thành tỷ phú nhờ chuyến lưu diễn thành công. Theo Tổ chức Guinness, The Eras Tour của Taylor Swift là chuỗi concert có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn 1 tỷ USD, vượt kỷ lục 939 triệu USD của Elton John.

Chuyến lưu diễn của Taylor Swift tại Singapore sẽ kéo dài 6 đêm từ các ngày 2, 3, 4/3 và 7, 8, 9/3. Mỗi đêm diễn sẽ bao gồm 44 bài hát được chia thành 10 phần, dự kiến kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Show đầu tiên của Taylor Swift diễn ra trong các tối 2, 3/3 mang đến bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc, thu hút khoảng 60.000 khán giả.