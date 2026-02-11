Tay súng xông vào trường học ở Thái Lan, bắt giáo viên và học sinh làm con tin

(VTC News) -

Theo The Nation, chiều tối 11/2, tay súng không rõ danh tính xông vào một trường học ở quận Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan. Kẻ này khống chế, nổ súng và bắt nhiều giáo viên, học sinh làm con tin.

Một giáo viên được cho là bị bắn trong lúc lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Giáo viên này sau đó được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc xảy ra khi buổi học gần kết thúc, khiến nhiều học sinh phải ở lại bên trong trường. Tổ chức Mae Taptim Yala thông báo trên Facebook lúc 16h59 rằng vụ việc xảy ra tại Trường Patong Prathan Khiriwat.

Trường Patong Prathan Khiriwat nơi bị nổ súng. (Nguồn: The Nation)

Cảnh sát Hat Yai đã huy động lực lượng đặc nhiệm phong tỏa trường học nhằm kiểm soát tình hình. Lực lượng cứu hộ cũng được điều động để sơ tán tối đa học sinh và những người còn mắc kẹt bên trong.

Nhà chức trách cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương để đàm phán với tay súng. Người dân được khuyến cáo tránh đi qua khu vực trước cổng trường và vùng lân cận để đảm bảo an toàn, đồng thời theo dõi thông tin đăng tải từ các nguồn chính thức.

Giới chức tỉnh Songkhla cho biết nghi phạm được xác định là một nam thanh niên 18 tuổi. Phó cảnh sát trưởng Wichian Soboon xác nhận đối tượng đã bị khống chế, đồng thời cho biết hai người, bao gồm một học sinh và một giáo viên bị thương trong vụ việc.

Theo Reuters, nghi phạm đi chân trần, mặc áo phông và quần đùi, bị các sĩ quan có vũ trang áp sát, khống chế áp xuống sàn. Một đoạn video do nhân chứng chia sẻ ghi lại cảnh cảnh sát tiến vào tòa nhà 3 tầng của trường trong lúc nhiều tiếng súng vang lên. Ở một clip khác, các học sinh hoảng loạn chạy xuống cầu thang, trong khi cảnh sát, một số người đội mũ bảo hộ và mặc áo chống đạn, mang theo súng trường trấn an rằng tình hình đã được kiểm soát và yêu cầu các em trở về nhà.