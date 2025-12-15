Tây Ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào công tác quản lý Nhà nước

(VTC News) -

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đã trở thành xu hướng tất yếu đối với các địa phương trong cả nước.

Nhận thức rõ tiềm năng to lớn của AI trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa nguồn lực và cải thiện chất lượng dịch vụ công, tỉnh Tây Ninh đang chủ trương vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm các loại hình mới trong ứng dụng AI vào công tác quản lý Nhà nước.

Chủ trương đổi mới, sáng tạo trong ứng dụng AI

Tây Ninh xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ then chốt, có khả năng thay đổi căn bản cách thức quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Theo đó, tỉnh khuyến khích các cơ quan, đơn vị nhà nước nghiên cứu, thí điểm và triển khai các giải pháp AI phù hợp với đặc thù địa phương.

Thay vì áp dụng một cách máy móc, tỉnh nhấn mạnh việc vận dụng sáng tạo, tức là vừa học hỏi các mô hình AI đã thành công ở các địa phương, vừa phát triển các giải pháp phù hợp với điều kiện riêng về hạ tầng, nguồn nhân lực và nhu cầu thực tiễn của Tây Ninh.

Chủ trương này thể hiện sự linh hoạt và tiên phong trong quản lý, bởi AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là “đòn bẩy” nâng cao hiệu quả ra quyết định. Các lĩnh vực ưu tiên thí điểm bao gồm quản lý hành chính công, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và cải cách thủ tục hành chính.

Một trong những hướng đi nổi bật của Tây Ninh là triển khai các dự án thí điểm ứng dụng AI trong xử lý dữ liệu và dự báo xu hướng. Ví dụ, trong lĩnh vực quản lý dân cư, AI có thể giúp tự động hóa việc cập nhật thông tin nhân khẩu, phân tích dữ liệu dân số và dự báo nhu cầu dịch vụ công dựa trên biến động dân số theo từng khu vực. Việc này không chỉ giảm tải cho cán bộ hành chính mà còn giúp các cơ quan ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và kịp thời.

Trong lĩnh vực quản lý đô thị và môi trường, AI có thể được sử dụng để giám sát chất lượng không khí, điều tiết giao thông thông minh và dự đoán nguy cơ ô nhiễm môi trường. Chẳng hạn, các cảm biến thông minh kết hợp với thuật toán AI có thể phân tích dữ liệu thời gian thực, từ đó đưa ra cảnh báo sớm và đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp. Những thí điểm này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần cải thiện đời sống người dân.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Tây Ninh là ứng dụng AI để cải thiện trải nghiệm của người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận dịch vụ công. AI có thể được triển khai trong các khâu như tra cứu thông tin, hướng dẫn thủ tục, thậm chí xử lý hồ sơ tự động. Ví dụ, chatbot thông minh có thể trả lời các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn người dân điền hồ sơ đúng quy định, hoặc dự đoán các bước cần thực hiện tiếp theo dựa trên dữ liệu hồ sơ trước đó.

Điều này không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ mà còn giảm thiểu sai sót và tạo môi trường minh bạch, hiệu quả hơn. Thực tế cho thấy, việc áp dụng AI vào thủ tục hành chính tại nhiều địa phương đã giúp giảm tải cho cán bộ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tây Ninh đang nghiên cứu các mô hình này để thí điểm trong các cơ quan trọng điểm, từ đó nhân rộng nếu đạt hiệu quả.

Chủ trương vận dụng sáng tạo và thí điểm các loại hình mới trong ứng dụng AI của Tây Ninh thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần tiên phong của địa phương.

Hướng tới quản lý Nhà nước thông minh và hiện đại

Để việc thí điểm các mô hình AI đạt hiệu quả, Tây Ninh chú trọng xây dựng cơ chế hỗ trợ, bao gồm cả chính sách, nguồn lực và hạ tầng công nghệ. Tỉnh khuyến khích hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu và các trường đại học để phát triển các giải pháp AI thực tiễn, đồng thời hình thành đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực triển khai và vận hành các hệ thống AI.

Ngoài ra, tỉnh cũng đề cao yếu tố bảo mật, quyền riêng tư và minh bạch trong ứng dụng AI. Việc thí điểm sẽ được giám sát chặt chẽ để đánh giá hiệu quả, rủi ro và khả năng nhân rộng. Đây là bước đi cẩn trọng nhưng cần thiết, nhằm đảm bảo công nghệ mới phục vụ lợi ích cộng đồng, đồng thời hạn chế các tác động tiêu cực.

Chủ trương vận dụng sáng tạo, thí điểm các loại hình mới trong ứng dụng AI không chỉ là bước đi chiến lược của Tây Ninh trong cải cách hành chính mà còn là tiền đề xây dựng mô hình quản lý Nhà nước thông minh. Với AI, các cơ quan Nhà nước có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác, giảm thiểu sự chủ quan, nâng cao năng suất và chất lượng công việc.

Bên cạnh đó, việc thí điểm các mô hình mới cũng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về tiềm năng của công nghệ. Khi các mô hình AI được triển khai thành công, Tây Ninh sẽ hình thành hệ sinh thái công nghệ mở, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu tham gia phát triển các giải pháp mới.

Chủ trương vận dụng sáng tạo và thí điểm các loại hình mới trong ứng dụng AI của Tây Ninh thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần tiên phong của địa phương trong kỷ nguyên số. Không chỉ tập trung vào hiệu quả quản lý Nhà nước, chủ trương này còn hướng tới xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiệu quả và gần gũi với người dân.

Việc triển khai thí điểm AI trong các lĩnh vực quản lý dân cư, đô thị, môi trường và thủ tục hành chính sẽ là những bước đi quan trọng để Tây Ninh trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong quản lý Nhà nước bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.