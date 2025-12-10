Tây Ninh triển khai mạnh mẽ Đề án 06

(VTC News) -

Tại phường Long An (Tây Ninh), Ban chỉ đạo phường và Tổ công tác Đề án 06 đã đôn đốc các phòng, ban, ngành và cả hệ thống chính trị cùng thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch; cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm được bố trí hỗ trợ người dân trong việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến; các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, đăng ký, cấp biển số xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử, xác thực định danh điện tử...

Người dân quét mã QR để xem các thủ tục hành chính (Ảnh minh hoạ)

Ông Trần Văn Tha (ngụ phường Long An) đến công an phường để làm thủ tục cấp biển số xe. Ông Tha bày tỏ sự hài lòng khi các thủ tục hành chính đều được thực hiện nhanh chóng, rõ ràng, không cần mang theo nhiều giấy tờ như trước; cán bộ cũng hướng dẫn tận tình.

Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: “Quá trình triển khai Đề án số 06/CP là bước đi trọng tâm nhằm kiến tạo nền hành chính phục vụ, hướng đến xây dựng xã hội số, công dân số và bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại cơ sở”.

Công an tỉnh Tây Ninh hướng dẫn người dân đăng ký lưu trú

BHXH tỉnh đã triển khai đồng bộ tra cứu thông tin BHYT bằng CCCD gắn chip tại 100% cơ sở y tế trên toàn tỉnh. Nhiều cơ sở y tế tại Tây Ninh đã áp dụng ki-ốt sinh trắc học để đăng ký khám, chữa bệnh BHYT bằng việc kết nối trực tiếp với hệ thống định danh điện tử thông qua CCCD gắn chip. Người dân chỉ cần đưa CCCD vào ki-ốt, hệ thống sẽ tự động nhận diện gương mặt, kết nối dữ liệu BHYT và in số thứ tự phòng khám.

Bà Nguyễn Thị Sáu, ngụ phường Khánh Hậu, chia sẻ: “Trước kia đi khám bệnh tôi phải mang theo thẻ BHYT, chứng minh nhân dân, nhiều khi quên một thứ là phải về lấy. Nay chỉ cần CCCD gắn chip trình ra chỗ đăng ký khám bệnh, người ta quét mã rồi trả lại CCCD cho mình liền, chưa tới 2 phút”.

Ki-ốt sinh trắc học để đăng ký khám, chữa bệnh

Ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng đã đạt kết quả ấn tượng về phát triển kinh tế xã hội cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Đề án 06.

Cụ thể, việc khai thác và sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cho việc phát triển dịch vụ tài khoản (gồm mở tài khoản thanh toán; xác thực thanh toán; đối chiếu thông tin khách hàng, làm sạch tài khoản).

Ngoài ra, các sản phẩm dịch vụ thanh toán điện tử đa dạng, tiện ích, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả đã giúp doanh nghiệp, người dân tiết giảm chi phí giao dịch và thanh toán nhanh chóng kịp thời, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, khách hàng.

Đề án 06 là một trong những chiến lược quan trọng nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, giúp phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.