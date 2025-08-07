Tây Ninh tổ chức AgriS Agro Day 2025, kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

(VTC News) -

Với khát vọng phát triển mạnh mẽ, tỉnh Tây Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương tiên phong trong chuyển đổi mô hình nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp công nghệ cao, tích hợp đổi mới sáng tạo và tuần hoàn bền vững.

Một trong những dấu ấn quan trọng, thể hiện rõ cam kết phát triển chiến lược của địa phương, chính là việc Tây Ninh đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nông nghiệp AgriS Agro Day 2025 - sự kiện quy mô quốc gia, quy tụ hơn 500 khách mời cấp cao, bao gồm đại diện của “5 nhà”: Nhà nước - Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Định chế tài chính, trong nước và quốc tế.

Nơi kết nối tầm nhìn

AgriS Agro Day 2025 do UBND tỉnh Tây Ninh đồng chủ trì cùng Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) và phối hợp tổ chức với trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm phát biểu về vai trò của tỉnh Tây Ninh cùng AgriS Agro Day 2025.

Với chủ đề “Cộng hưởng toàn diện - Nâng tầm nông nghiệp tương lai”, hội nghị được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác quan trọng để tạo dựng một hệ sinh thái nông nghiệp tiên tiến, đồng thời khơi mở các nguồn lực, kết nối sâu rộng giữa các bên nhằm đưa nông nghiệp Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, với mục tiêu đưa Tây Ninh trở thành một trong những trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực, tỉnh đã và đang tập trung chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số toàn diện, phát triển tuần hoàn và bền vững.

"Hội nghị AgriS Agro Day 2025 là sự kiện mang ý nghĩa chiến lược, góp phần cụ thể hóa mục tiêu này bằng cách thúc đẩy liên kết “5 nhà”, lan tỏa tri thức, đổi mới sáng tạo và khai mở tiềm năng to lớn của nền nông nghiệp Tây Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung", ông Lâm nói.

Đây cũng là lần đầu tiên một địa phương trong khu vực Đông Nam Bộ tổ chức một sự kiện chuyên sâu, có tính liên ngành cao, quy tụ đồng thời các nhà hoạch định chính sách, giới khoa học, doanh nghiệp đầu ngành và nhà đầu tư tài chính nhằm giải quyết bài toán phát triển bền vững cho nông nghiệp.

Hội nghị năm nay tập trung vào 6 trọng điểm mang tính chiến lược, phản ánh xu hướng chuyển mình của nền nông nghiệp hiện đại: An ninh lương thực toàn cầu - Những thách thức hiện hữu và các giải pháp phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xung đột địa chính trị và mất cân đối cung cầu;

Tiềm lực nông nghiệp Việt Nam và chính sách đột phá, thúc đẩy sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, tích hợp công nghệ cao và gắn với nhu cầu thị trường; Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế, giúp doanh nghiệp và người nông dân Việt Nam làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh;

Tái thiết chuỗi giá trị nông sản bền vững bằng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (AgTech) - yếu tố cốt lõi giúp gia tăng giá trị nông sản và tối ưu hóa sản xuất; FinTech và dòng vốn xanh - giải pháp tài chính hiệu quả hỗ trợ nông nghiệp tuần hoàn phát triển, từ hạ tầng, vốn vay đến bảo hiểm nông nghiệp; FoodTech và đổi mới công nghệ thực phẩm - nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là hướng đến xuất khẩu.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT AgriS chia sẻ về ý nghĩa của Hội nghị AgriS Agro Day 2025.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS, cho biết, AgriS Agro Day 2025 là không gian để các bên cùng nhau đối thoại, hiến kế, chia sẻ sáng kiến và thực hiện hành động cụ thể, hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện.

"AgriS không đi một mình, chúng tôi tin rằng khi “5 Nhà” cùng cộng hưởng trên nền tảng AgTech, FoodTech và FinTech, nông nghiệp Việt Nam mới thật sự bứt phá và vươn tầm toàn cầu", bà My nói.

Trải nghiệm thực tế mô hình nông nghiệp tuần hoàn

Một điểm nhấn nổi bật trong khuôn khổ hội nghị là chương trình tham quan thực tế tại các vùng nguyên liệu, viện nghiên cứu và nhà máy nông nghiệp công nghệ cao của AgriS tại Tây Ninh. Qua đó, khách mời có cơ hội tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị), tích hợp các nền tảng AgTech - FoodTech - FinTech trong quản lý chuỗi giá trị.

Song song đó, hội nghị còn có khu vực triển lãm tương tác trực quan, giới thiệu các công nghệ mới, sản phẩm OCOP đặc trưng, các giải pháp tài chính - kỹ thuật dành cho nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp.

Đây được xem là hoạt động quan trọng nhằm chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực ứng dụng thực tiễn cho các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tây Ninh không chỉ là địa phương có nền nông nghiệp truyền thống mạnh, mà còn sở hữu tiềm năng lớn để phát triển các mô hình sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao nhờ quỹ đất dồi dào, khí hậu ổn định và hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ.

Trong những năm qua, tỉnh đã từng bước hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP, VietGAP, GlobalGAP… đồng thời tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Tỉnh cũng đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao, thông qua hợp tác với các viện, trường, doanh nghiệp lớn để đào tạo, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho người dân.

AgriS hiện sở hữu vùng nguyên liệu được tích hợp công nghệ cao với quy mô lên tới 71.797 ha tại 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc.

Thông qua AgriS Agro Day 2025, Tây Ninh kỳ vọng sẽ mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, tiếp cận các quỹ tài chính xanh, đồng thời kêu gọi đầu tư chiến lược vào các mô hình sản xuất tiên tiến, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của Đông Nam Bộ.

AgriS Agro Day 2025 không chỉ là một hội nghị, mà còn là nơi khởi đầu cho một hành trình phát triển nông nghiệp mới, nơi những ý tưởng được ươm mầm, giải pháp được triển khai và hợp tác được ký kết.

Tây Ninh, với vai trò là “chủ nhà” sự kiện, đang thể hiện tầm nhìn xa trong việc thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao giá trị ngành nông nghiệp không chỉ của địa phương mà còn lan tỏa trong khu vực và cả nước.

Trong hành trình hướng tới nông nghiệp xanh - kinh tế xanh - tương lai xanh, AgriS Agro Day 2025 chính là chất xúc tác mạnh mẽ để Tây Ninh tiếp tục bứt phá, khẳng định vai trò là hạt nhân trong kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, vì lợi ích người dân và sự phát triển chung của đất nước.