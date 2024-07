Tây Ninh: Lừa đảo trên không gian mạng 'diễn biến phức tạp'

(VTC News) -

Ngày 18/7, thông tin tại Hội nghị sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Thượng tá Võ Thanh Kim, Phó Trưởng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã khởi tố 21 vụ án lừa đảo trên không gian mạng, khởi tố 14 bị can với số tiền 12 tỷ đồng.

Theo ông Kim, tội phạm lừa đảo thông qua nhiều hình thức như lôi kéo tham gia nhóm kín, đầu tư trên các sàn tiền ảo; tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng; vay tiền nhanh qua mạng; nộp thuế, phí để nhận tiền trúng thưởng; thông báo nhận tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; kết bạn qua mạng xã hội và nộp thuế, phí nhận quà từ nước ngoài; chiếm quyền điều khiển mạng xã hội, nhắn tin người thân, bạn bè mượn tiền...

Thượng tá Võ Thanh Kim, Phó Trưởng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh thời gian qua có chiều hướng tăng và diễn biến tương đối phức tạp.

Ông Kim cho biết, sau khi các ngân hàng siết chặt việc vay vốn, lợi dụng việc người dân có nhu cầu vay tiền để kinh doanh, làm ăn, tình hình trên tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Một số cơ sở, đối tượng núp bóng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh tài chính tổ chức rải tờ rơi, dán quảng cáo, đăng thông tin trên các trang mạng xã hội... từ đó nảy sinh các vấn đề phức tạp về tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội.

Đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen hầu hết đều có tiền án, tiền sự, côn đồ. Nhiều người, cơ sở hoạt động liên huyện, lén lút, rải tờ rơi quảng cáo ở các khu dân cư. Chúng mồi chài người dân vay với lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn... để sập bẫy vào đường dây cho vay nặng lãi.

Ngoài ra, để người vay không thoát nợ, các đối tượng theo dõi người vay về tận nhà để nắm thông tin. Với lãi suất cao chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền lãi liên tục tăng, số tiền vay gốc và lãi nhanh chóng lớn dần làm người vay mất khả năng trả nợ.

Nhóm đối tượng này còn dùng mọi thủ đoạn để xiết nợ như đổ chất bẩn, khủng bố tinh thần, đe dọa gây thương tích, giết người, bắt giữ người trái pháp luật.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức mở cao điểm đợt tấn công, truy quét tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, từ 9/2023 - 3/2024.

Kết quả, Công an Tây Ninh đang quản lý 64 đối tượng hoạt động đơn lẻ, 2 nhóm, 6 đối tượng nghi vấn hoạt động tín dụng đen, bắt 15 vụ, 22 kẻ thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố 9 vụ, 11 bị can, xử phạt hành chính 6 vụ, 11 đối tượng với tổng số tiền 82,5 triệu đồng.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tín dụng đen. Đồng thời nắm chắc tình hình, rà soát, lập danh sách quản lý đối với các công ty, doanh nghiệp hoạt động cho vay, cầm cố tài sản; các băng nhóm, đối tượng hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê, hoạt động cho vay trái pháp luật...

Công an phối hợp với các sở, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi có liên quan tín dụng đen; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm với nhiều hình thức phong phú.

Đặc biệt, ngành sẽ thường xuyên cập nhật phương thức thủ đoạn, tình hình kết quả công tác đấu tranh, xử lý đối với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến tín dụng đen, qua đó góp phần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm trong nhân dân.