Tây Ninh bứt phá toàn diện, hướng tới tăng trưởng hai con số

(VTC News) -

Bước vào năm 2025, tỉnh Tây Ninh chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Những con số ấn tượng trong 6 tháng đầu năm không chỉ khẳng định hướng đi đúng đắn của chính quyền tỉnh, mà còn cho thấy quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Tăng trưởng GRDP dẫn đầu phía Nam

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đạt mức 9,63%, đứng đầu khu vực phía Nam và xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tốc độ tăng trưởng GRDP cao cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của các ngành kinh tế chủ lực tại Tây Ninh. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đóng vai trò đầu tàu, trong khi nông nghiệp tiếp tục duy trì sự ổn định và chuyển biến theo hướng hiện đại, bền vững.

Một góc phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Hồng Thắm)

Tính đến ngày 30/6, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 28.000 tỷ đồng, tương đương 75,3% dự toán năm và tăng tới 35% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng cao, thể hiện hiệu quả trong công tác thu thuế, quản lý tài chính công, đồng thời phản ánh sự sôi động trở lại của nền kinh tế địa phương.

Song song đó, giải ngân đầu tư công - một chỉ tiêu then chốt trong việc thúc đẩy phát triển hạ tầng và kích thích tăng trưởng - đạt tỷ lệ 47,67% kế hoạch tính đến ngày 2/7.

So với mặt bằng chung cả nước, đây là một kết quả tích cực, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, bám sát kế hoạch từ đầu năm của UBND tỉnh và sự phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành.

Công nghiệp phục hồi, nông nghiệp ổn định, xuất nhập khẩu khởi sắc

Trên bình diện sản xuất, công nghiệp Tây Ninh đang phục hồi nhanh, đặc biệt ở các lĩnh vực chế biến, sản xuất nguyên vật liệu phục vụ xuất khẩu. Các khu công nghiệp trong tỉnh ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, với tỷ lệ lấp đầy tiếp tục tăng.

Nông nghiệp tiếp tục là nền tảng vững chắc, được định hướng theo mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhờ thời tiết thuận lợi và chủ động trong sản xuất, nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh – như mía, mì, cao su, rau màu… đạt sản lượng cao và giá cả ổn định.

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng có nhiều tín hiệu khởi sắc, đặc biệt là xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chế biến, linh kiện điện tử, may mặc, nhựa và cao su. Tỉnh đang tập trung khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời xúc tiến thương mại quốc tế nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa địa phương.

Núi Bà Đen, Tây Ninh.

Không chỉ thành công về kinh tế, Tây Ninh còn ghi dấu ấn trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Các chương trình, sự kiện được tổ chức đúng kế hoạch, góp phần tạo không khí phấn khởi, sôi động, thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt trong dịp hè và các ngày lễ lớn.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy được triển khai nghiêm túc và hiệu quả.

Ngành y tế và giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, đảm bảo chất lượng dịch vụ cơ bản và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Nhiều chương trình khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa được triển khai, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong chiến lược phát triển của tỉnh.

Hai kịch bản tăng trưởng cho cả năm 2025

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nửa đầu năm, tỉnh Tây Ninh đã xây dựng hai kịch bản tăng trưởng cho cả năm 2025:

Kịch bản 1: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,3%, yêu cầu 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng từ 9% trở lên;

Kịch bản 2: Hướng tới tăng trưởng 10,01%, tương đương mức tăng 10,35% trở lên trong 6 tháng cuối năm.

Cả hai kịch bản đều thể hiện tham vọng lớn nhưng cũng là động lực để toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng đồng lòng nỗ lực, tạo nên một Tây Ninh phát triển mạnh mẽ, hiện đại, đáng sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út đã chỉ đạo các sở, ban ngành và chính quyền địa phương thực hiện nhiều nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh: Tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế trong tổ chức bộ máy và cơ chế phối hợp hành chính;

Hoàn thiện và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xóa bỏ tình trạng chồng chéo, thiếu rõ ràng về thẩm quyền; Đẩy mạnh thu ngân sách, tăng hiệu quả chi tiêu công, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới theo Nghị quyết 57 và 68;

Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, tạo cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư và phát triển không gian kinh tế mới;Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX…

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), tỉnh sẽ phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động triển lãm, trưng bày nhằm quảng bá hình ảnh Tây Ninh mới, năng động, thân thiện và hội nhập sâu rộng đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Tập trung phát triển hạ tầng giao thông liên vùng

Một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế - hạ tầng của Tây Ninh trong năm 2025 chính là tiến độ giải ngân và thi công các dự án giao thông trọng điểm.

Nông dân Tây Ninh thu hoạch rau.

Tiêu biểu là Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, có tổng chiều dài khoảng 6,84 km (đi qua xã Mỹ Yên). Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã giải ngân hơn 1.436 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư được bố trí hơn 2.252 tỷ đồng. Trong đó:

Vốn Trung ương: 1.680 tỷ đồng, đã được bố trí đầy đủ; Vốn địa phương: 560 tỷ đồng, đã vượt kế hoạch với mức giải ngân hơn 572 tỷ đồng.

Dự án Vành đai 3 chia làm hai phần chính: Dự án thành phần 7: Xây dựng tuyến đường với tổng mức đầu tư 3.040 tỷ đồng; Dự án thành phần 8: Thực hiện bồi thường, tái định cư với kinh phí 1.168 tỷ đồng.

Đến nay, 3 gói thầu chính đã hoàn thành khoảng 78% khối lượng thi công. Dự kiến đến tháng 10/2025 cơ bản hoàn thành phần đường cao tốc, và toàn bộ công trình sẽ được hoàn thiện trong năm 2026.

Đây là tuyến đường có vai trò liên kết vùng đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông giữa Tây Ninh và TP.HCM, kết nối với hệ thống cảng biển, sân bay, khu kinh tế cửa khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng Đông Nam Bộ.