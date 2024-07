Tàu hàng đâm biến dạng ray cầu Quay, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng tạm dừng

(VTC News) -

Tối 6/7, thông tin với PV VTC News, lực lượng Cảnh sát giao thông Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra xử lý vụ việc tàu chở hàng đâm vào cầu Quay tàu hỏa bắc qua sông Đào Hạ Lý, khiến đường ray tàu bị di lệch không thể phục vụ các chuyến tàu lưu thông qua đây.

Hiện trường tàu chở hàng đâm va vào cầu Quay tàu hỏa bắc qua sông Đào Hạ Lý (Hải Phòng)

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 6/7, tàu vận tải hàng hóa BKS NB-6450 hành trình từ sông Lạch Tray vào sông Đào Hạ Lý 3km+200 (qua địa phận quận Lê Chân, TP Hải Phòng) va chạm vào cầu Quay tàu hoả.

Vụ va chạm khiến cầu Quay tàu hoả bị lệch tim gối cầu khoảng 1m, gây lệch đường ray tàu hoả. Tàu NB-6450 bị bóp méo phần cabin lái của phương tiện.

Sau khi xảy ra vụ va chạm, các phương tiện được thông báo tạm dừng lưu thông qua cầu Quay.

Các phương tiện được thông báo không đi qua cầu Quay sau vụ va chạm khiến đường ray tàu hỏa bị di lệch.

Tàu vận tải hàng hóa nêu trên do thuyền trưởng là Trần Văn Định (SN 1972, ở xã Kim Sơn, huyện Lưu Phương, tỉnh Ninh Bình) điều khiển cùng máy trưởng là Hoàng Văn Quân (SN 1990, ở xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Tàu có trọng tải 1502 tấn, công suất máy 450CV.

Tàu NB 6450 được đưa về neo đậu vào vị trí an toàn, đồng thời, thuyền trưởng, máy trưởng được đưa đi cơ sở y tế xét nghiệm nồng độ cồn.

Sau vụ va chạm, chuyến tàu hỏa chở theo 300 hành khách từ Hà Nội về Ga Hải Phòng đã phải chuyển hướng về ga Thượng Lý. Toàn bộ hành khách được công ty đường sắt hỗ trợ di chuyển bằng xe buýt về ga Hải Phòng.

Trước mắt, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng phải tạm thay đổi, dừng chở khách về Ga Hải Phòng, chờ sửa chữa, khôi phục.

Theo Báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng, vụ va chạm khiến Cầu Quay bị biến dạng, phương tiện thủy bị hư hỏng. Vụ việc đang được Ban An toàn giao thông Thành phố, Công an thành phố, Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ, khắc phục để sớm đưa tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng vào hoạt động trở lại bình thường.