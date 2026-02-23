Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi gia đình nạn nhân chìm tàu trên hồ Thác Bà

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Tại 4 gia đình đến thăm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh đã thắp hương tưởng niệm các nạn nhân không may thiệt mạng; ân cần thăm hỏi, sẻ chia trước nỗi đau, mất mát to lớn mà thân nhân các nạn nhân đang phải gánh chịu; mong các gia đình sớm vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn trước mắt và ổn định cuộc sống lâu dài.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, trên hồ Thác Bà (thuộc thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa hai phương tiện. Cụ thể, phà chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H do anh Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý va chạm với phương tiện thủy chở hành khách mang biển kiểm soát YB0876H do anh Triệu Đức Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, di chuyển theo hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Khu vực 2 tàu đâm va nhau

Trên tàu chở khách có 22 hành khách và 1 lái tàu. Hậu quả, 6 người tử vong , 17 người may mắn được cứu sống, hiện sức khỏe đã ổn định. Tất cả gia đình các nạn nhân đều cùng trú tại thôn Ngòi Sọng, xã Cảm Nhân, là anh em, họ hàng trong cùng một gia đình.