Tàu bay không người lái phải đăng ký trước khi sử dụng

(VTC News) -

Sáng 27/11, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng không Nhân dân.

Tại phiên họp, Trung tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng không Nhân dân.

Theo Trung tướng Lê Tấn Tới, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về cấp phép xuất khẩu tàu bay không người lái và phương tiện bay khác để có chính sách xuất khẩu thông thoáng cho lĩnh vực này trong thời gian tới; rà soát, quy định chặt chẽ về thẩm quyền, thống nhất nội dung các khoản.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu, trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bỏ quy định Bộ Công Thương cấp phép xuất khẩu đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay khác.

Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Tuy nhiên, đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay khác phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh vẫn cần thiết phải quy định Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu để bảo đảm yêu cầu về bí mật quân sự, bí mật an ninh và do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Đồng thời, để bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, thuận lợi trong tổ chức thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định tách bạch về thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Chính phủ về nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập phương tiện bay.

Về cấp phép bay đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, Chủ nhiệm Lê Tấn Tới cho biết, có ý kiến đề nghị cần xác định tầm nhìn trực quan bằng mắt thường ở một người bình thường có khoảng cách trung bình là bao nhiêu để quy định chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể hơn.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, qua nghiên cứu, phương tiện bay có trọng lượng cất cánh dưới 0,25 kg là phương tiện bay siêu nhỏ, độ cao bay thực tối đa không quá 50 mét, tốc độ bay ở mức tối đa không quá 40 km/h và thiết bị phát sóng vô tuyến đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tầm ngắn sử dụng công suất nhỏ, là phương tiện bay được điều khiển bằng tay, chủ yếu phục vụ mục đích vui chơi giải trí.