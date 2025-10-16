Taseco Land hợp tác chiến lược với Sunset Hospitality Group (SHG)

(VTC News) -

Ngày 7/10, tại Hà Nội, Taseco Land chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Sunset Hospitality Group (SHG) - thương hiệu quản lý khách sạn và phong cách sống hàng đầu đến từ Dubai.

Theo thỏa thuận, Tập đoàn Sunset cùng Taseco Land hợp tác phát triển và vận hành hệ thống khách sạn và các nhà hàng ẩm thực, hội nghị và giải trí. Việc vận hành sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn thương hiệu Sunset – bộ tiêu chuẩn được kiểm soát nghiêm ngặt và cập nhật định kỳ bởi tập đoàn hoặc các công ty con trong hệ thống. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán về chất lượng dịch vụ, trải nghiệm người dùng cũng như giá trị thương hiệu toàn cầu.

Điểm nổi bật trong hợp tác lần này chính là thế mạnh vượt trội của Sunset trong mảng F&B (ẩm thực và đồ uống). Sunset đã khẳng định vị thế trong việc tích hợp không gian lưu trú với trải nghiệm ẩm thực mang tính cá nhân hóa và thẩm mỹ cao, tạo ra sự khác biệt rõ nét so với các mô hình khách sạn truyền thống.

Taseco Land kỳ vọng, sự hợp tác với Sunset sẽ góp phần đưa các dự án khách sạn tương lai vượt khỏi giới hạn của mô hình nghỉ dưỡng truyền thống, trở thành những điểm đến mang đậm dấu ấn phong cách sống – nơi nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực hòa quyện, tạo nên trải nghiệm khác biệt.

Thay vì chỉ tìm kiếm một đơn vị vận hành, Taseco hướng đến một đối tác có khả năng đồng hành trong việc nâng tầm trải nghiệm tổng thể. Sunset là lựa chọn chiến lược không chỉ bởi năng lực vận hành quốc tế, mà còn vì khả năng kiến tạo không gian sống mang bản sắc riêng, truyền cảm hứng và tạo giá trị lâu dài cho từng công trình.

Việc hợp tác với một tên tuổi quốc tế như Sunset tiếp tục củng cố định hướng phát triển của Taseco Land theo mô hình hệ sinh thái bất động sản đa ngành, đưa chất lượng và trải nghiệm người dùng đặt làm trung tâm. Không dừng lại ở yếu tố cơ sở hạ tầng, Taseco Land đang hướng đến việc xây dựng những điểm đến biểu tượng, nơi khách hàng có thể sống, làm việc, thư giãn và tận hưởng trong không gian chuẩn mực quốc tế.

Được biết, đây là một trong ba thỏa thuận hợp tác chiến lược quốc tế mà Taseco Land thực hiện trong tháng 10/2025, cùng với các “ông lớn” đến từ Singapore, Nhật Bản. Sự mở rộng hợp tác phát triển cùng với các thương hiệu quốc tế uy tín này thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn và quyết tâm hội nhập của Taseco Land trong hành trình khẳng định vị thế doanh nghiệp phát triển bất động sản đa lĩnh vực chuẩn quốc tế tại Việt Nam.