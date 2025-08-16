Tập đoàn Trường Tươi trao học bổng cho thủ khoa khối C00 kỳ thi THPT 2025

(VTC News) -

Với mong muốn khuyến khích tinh thần hiếu học và tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ trên con đường chinh phục tri thức, Tập đoàn Trường Tươi cùng Hệ thống Giáo dục Thần Đồng (đơn vị trực thuộc Tập đoàn) đã trao tặng học bổng khuyến học cho em Nguyễn Trường Sơn, thủ khoa khối C00 trong kỳ thi THPT năm 2025 tại tỉnh Đồng Nai.

Em Nguyễn Trường Sơn là con của cô Phạm Thị Hồng, nhân viên cấp dưỡng đang công tác tại Trường mầm non Thần Đồng (Cơ sở 2). Thành tích xuất sắc của em không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình học tập bền bỉ mà còn là niềm tự hào đối với gia đình, nhà trường và địa phương.

Đại diện Hệ thống Giáo dục Thần Đồng nhấn mạnh: “Giáo dục bền vững không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là vun bồi tinh thần hiếu học và khuyến khích thế hệ trẻ vững vàng bước đi trên con đường tri thức. Phần học bổng này là sự ghi nhận xứng đáng, đồng thời là lời động viên để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì với con đường đã chọn.”

Phát biểu tại buổi lễ, em Nguyễn Trường Sơn xúc động chia sẻ: “Khi nhận được tin mình trở thành thủ khoa, em đã rất vui nhưng cũng cảm thấy có trách nhiệm lớn hơn với gia đình và xã hội. Học bổng mà Tập đoàn Trường Tươi trao tặng hôm nay không chỉ giúp em trang trải việc học trong thời gian tới, mà còn là động lực tinh thần vô cùng to lớn để em tiếp tục nỗ lực, quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành một người có ích cho cộng đồng.”

Trong khi đó, cô Phạm Thị Hồng, mẹ của em Sơn, rưng rưng xúc động: “Là một nhân viên cấp dưỡng bình thường, tôi chỉ mong con có đủ điều kiện học tập tốt nhất. Hôm nay, nhìn con được ghi nhận và nhận học bổng từ chính nơi tôi gắn bó công việc, tôi thực sự rất xúc động và biết ơn. Đây là niềm động viên không chỉ cho con tôi mà còn cho cả gia đình chúng tôi.”

Với phương châm “đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục tri thức”, Tập đoàn Trường Tươi thông qua Hệ thống Giáo dục Thần Đồng cam kết tiếp tục xây dựng môi trường học tập lành mạnh, nuôi dưỡng ý chí và khát vọng cho thế hệ trẻ, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai cộng đồng và đất nước.

Buổi trao học bổng diễn ra trong không khí trang trọng, để lại nhiều cảm xúc và thể hiện rõ triết lý giáo dục nhân văn mà Tập đoàn Trường Tươi đang theo đuổi.