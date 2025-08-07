Tập đoàn LS và tổ chức COPION triển khai dự án tại trường Tiểu học Phạm Thái

(VTC News) -

Ngày 3/8, Tập đoàn LS (Hàn Quốc) và tổ chức COPION đã hỗ trợ kinh phí gần 1 tỷ đồng để nâng cấp phòng thư viện và tin học tại điểm trường Tiểu học Phạm Thái (Phường Phạm Sư Mạnh, TP Hải Phòng).

Cụ thể, theo quyết định phê duyệt khoản viện trợ của tỉnh Hải Dương (cũ), phê duyệt cho Tập đoàn LS Hàn Quốc và tổ chức COPION (Hàn Quốc) thực hiện, triển khai dự án LS Dream School số 23 nhằm hỗ trợ trường Tiểu học Phạm Thái, phường Phạm Sư Mạnh, TP Hải phòng (mới) sơn mới toàn bộ mặt ngoài 2 dãy nhà lớp học 2 tầng, cải tạo toàn bộ Phòng thư viện và Phòng tin học.

Đồng thời, chương trình hỗ trợ lắp đặt 32 bàn máy vi tính, 32 ghế, 4 điều hòa, 1 tivi,… Tổng giá trị dự án trị giá gần 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ tháng 6 đến tháng 8/2025, tổ chức COPION cũng trực tiếp tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm, từ các tiết học Lắp ráp và lập trình robot, Mỹ thuật, Khoa học, đến Mini Olympic, Giao lưu văn nghệ cùng các em học sinh lớp 3, 4 của trường TH Phạm Thái, với sự tham gia của các tình nguyện viên Đoàn tình nguyện LS IT Việt Nam kỳ 1 và Đoàn tình nguyện LS Hàn Quốc kỳ 28.

Đoàn cũng tham gia cùng các giáo viên tại trường tiến hành các hoạt động trồng cây và sơn sửa hàng rào nhằm cải tạo không gian và môi trường học tập cho các em học sinh trường TH Phạm Thái.

Ngày 3/8, Tập đoàn LS, tổ chức COPION đã phối hợp cùng UBND phường Phạm Sư Mạnh và trường TH Phạm Thái tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ Việt – Hàn nhằm tiến hành trao tặng lại cho trường toàn bộ các công trình hỗ trợ và tổng kết hoạt động toàn đoàn.

Tại buổi lễ, đại diện UBND phường Phạm Sư Mạnh bày tỏ trân trọng việc Tập đoàn LS và tổ chức Copion đã tài trợ, hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường Tiểu học Phạm Thái – cơ sở 2 (Thái Sơn), giúp các em học sinh có một môi trường học tập khang trang, hiện đại và truyền cảm hứng.

“Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả công trình LS Dream School 23; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, tình nguyện quốc tế, coi đó là động lực quý báu để thúc đẩy giáo dục – văn hoá – hội nhập tại phường Phạm Sư Mạnh”, đại diện chính quyền địa phương cho biết.

LS là một trong những tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc trong lĩnh vực điện, điện tử, năng lượng và vật liệu. Hiện nay, sản phẩm về điện của LS có mặt tại hầu hết quốc gia trên thế giới. COPION là tổ chức phi chính phủ có văn phòng tại Seoul, được thành lập từ năm 1999. Đây là một trong những tổ chức phi chính phủ lâu năm và có uy tín tại Hàn Quốc. Tổ chức COPION chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2017 trong các lĩnh vực hỗ trợ phát triển và giúp đỡ nhân đạo, giao lưu văn hóa… Thời gian qua, tập đoàn LS đã phối hợp cùng tổ chức COPION triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện tiêu biểu như LS Dream School cải tạo môi trường học đường, phái cử các đoàn tình nguyện sinh viên, hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt Hàn… tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như Hải Dương (cũ), Hải Phòng, Đồng Nai…