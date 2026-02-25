Tập đoàn Cabot có đột phá mới cho sản xuất carbon tuần hoàn

(VTC News) -

Tập đoàn hóa chất chuyên dụng Cabot Corporation vừa công bố đạt được bước tiến quan trọng trong sản xuất carbon gia cường tuần hoàn, khi mở rộng khả năng sản xuất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Động thái này giúp doanh nghiệp thiết lập năng lực sản xuất trên quy mô toàn cầu, trải rộng tại các thị trường lớn gồm châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

Mô hình vòng tròn qui trình sản xuất carbon tuần hoàn.

Theo thông báo của công ty, cột mốc này đạt được sau khi các cơ sở sản xuất của Cabot tại Cilegon (Indonesia) và Thiên Tân (Trung Quốc) xác nhận khả năng sản xuất carbon gia cường tuần hoàn từ dầu nhiệt phân lốp xe (TPO) - nguyên liệu được thu hồi từ các lốp xe đã hết vòng đời sử dụng.

Các sản phẩm được sản xuất theo phương pháp cân bằng khối lượng đạt chứng nhận ISCC PLUS, một tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và tính bền vững của nguyên liệu trong chuỗi cung ứng.

Việc đưa các cơ sở tại châu Á vào hoạt động đồng nghĩa với việc Cabot hiện đã thiết lập năng lực sản xuất carbon tuần hoàn tại tất cả các khu vực sản xuất lớn trên thế giới. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành công nghiệp lốp xe, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu cho các vật liệu bền vững.

Trong những năm gần đây, nhiều nhà sản xuất lốp xe trên thế giới đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng về phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp hướng tới sử dụng 40% vật liệu bền vững trong sản xuất lốp vào năm 2030 và tiến tới 100% vào năm 2050. Những mục tiêu này đang thúc đẩy nhu cầu đối với các vật liệu thay thế thân thiện với môi trường.

Carbon gia cường tuần hoàn của Cabot được xem là giải pháp tiềm năng vì có thể thay thế trực tiếp carbon đen truyền thống trong sản xuất lốp xe mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm. Điều này giúp các nhà sản xuất tăng tỷ lệ vật liệu bền vững trong sản phẩm mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết.

Bên cạnh đó, việc mở rộng năng lực sản xuất theo khu vực còn nằm trong chiến lược “sản xuất tại chỗ – bán tại chỗ” của Cabot. Chiến lược này nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, giảm chi phí vận chuyển và hạn chế tác động môi trường trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành lốp xe.

Ông Aatif Misbah, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc mảng Giải pháp Bền vững thuộc bộ phận Vật liệu Gia cường của Cabot, cho biết thành tựu này phản ánh cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc cung cấp các giải pháp vật liệu bền vững cho thị trường toàn cầu.

Theo ông, việc mở rộng năng lực sản xuất carbon tuần hoàn không chỉ giúp Cabot củng cố vai trò đối tác chiến lược của ngành công nghiệp lốp xe mà còn góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững trong toàn ngành.

Trước khi mở rộng sang châu Á - Thái Bình Dương, Cabot đã chứng minh khả năng sản xuất carbon gia cường tuần hoàn tại nhiều cơ sở khác trên thế giới, bao gồm các nhà máy ở Louisiana (Mỹ), Mauá (Brazil) và Valasske Mezirici - Valmez (Cộng hòa Séc).

Việc hoàn thiện mạng lưới sản xuất toàn cầu này được kỳ vọng sẽ giúp Cabot tăng cường cung cấp các vật liệu carbon bền vững, hỗ trợ ngành công nghiệp lốp xe giảm phát thải và tiến gần hơn tới mục tiêu nền kinh tế carbon tuần hoàn trong tương lai.