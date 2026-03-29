Táo quân lên sóng mấy giờ tối nay?

Khác với những năm trước, "Táo quân" được chiếu dưới dạng tiểu phẩm đặc biệt trong chương trình “Cuộc hẹn với tháng Ba”. Đây là chương trình kỷ niệm 30 năm VTV phát sóng đầu tiên (31/3/1996 - 31/3/2026).

Dàn nghệ sĩ Táo quân trở lại trong chương trình "Cuộc hẹn tháng Ba".

Táo quân trở lại với tiểu phẩm Hái hoa dân chủ quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc của "Táo quân" như Tự Long, Quốc Khánh, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, cùng Trung Ruồi. Sự hội ngộ của những gương mặt gạo cội mang đến cảm giác vừa thân thuộc, vừa gợi nhiều kỳ vọng cho khán giả sau một thời gian vắng bóng.

Với phong cách đặc trưng, các nghệ sĩ tiếp tục mang đến những màn tung hứng nhịp nhàng, những câu thoại sắc sảo. Khán giả được gặp lại NSND Quốc Khánh trong vai Ngọc Hoàng thâm trầm, uy nghiêm; NSND Tự Long biến hóa với Táo Xã hội; NSƯT Quang Thắng duyên dáng trong vai Táo Kinh tế.

Bên cạnh đó là NSƯT Chí Trung tinh ranh với Táo Công chức và nghệ sĩ Vân Dung sắc sảo trong hình tượng Táo Giáo dục.

Sự phối hợp ăn ý cùng khả năng ứng biến linh hoạt một lần nữa khẳng định sức hút của dàn nghệ sĩ “gạo cội”. Những câu hỏi lắt léo từ Ngọc Hoàng và cách các Táo đối đáp thông minh tạo nên không khí vừa quen thuộc, vừa mang hơi thở mới.

Sự xuất hiện của Tùng Dương, Trọng Tấn là sự bất ngờ cho tiết mục "Hái hoa dân chủ" của Táo quân.

Theo NSND Quốc Khánh, tiểu phẩm Táo quân năm nay có thời lượng khoảng 30 phút, nằm trong tổng thể chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba.

Dù thời lượng ngắn, ê-kíp vẫn nỗ lực giữ tinh thần châm biếm đặc trưng đã làm nên thương hiệu Táo quân suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, hình thức biểu đạt vẫn giống Táo Quân trước đây nhưng có sự biến tấu một chút để mang đến không khí vui tươi cho chương trình kỷ niệm của VTV3.

Sự trở lại của dàn Táo trong Cuộc hẹn với tháng Ba được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả một đêm truyền hình giàu cảm xúc, nơi tiếng cười, hoài niệm và những góc nhìn thời sự cùng hòa quyện.