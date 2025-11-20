Tạo nhóm gia đình, nâng tình gắn kết trên Techcombank Mobile

(VTC News) -

Theo đó, khách hàng có thể dễ dàng lập nhóm gia đình gồm tối đa bốn thành viên chỉ với vài thao tác trên ứng dụng. Khi cùng nhau tích lũy và duy trì tổng tài sản bình quân trong ba tháng, cả gia đình sẽ được nâng hạng hội viên và hưởng trọn quyền lợi như ưu đãi lãi suất tiết kiệm, mở rộng hạn mức vay tín chấp, phát hành thẻ tín dụng thuận lợi hơn, sử dụng phòng chờ Techcombank Private Lounge tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất, hay tham gia những sự kiện riêng với quà tặng hấp dẫn.

Cơ chế nâng hạng này dựa trên việc cộng gộp tài sản chung của các thành viên, tính bình quân theo ba tháng. Năm cột mốc tài chính được thiết kế như những “đích đến” để gia đình cùng nhau chinh phục: từ mức khởi điểm 300 triệu VND đến các mốc cao hơn như 1.5 tỷ VND, 8 tỷ VND, 30 tỷ VND và trên 40 tỷ VND. Ứng với mỗi chặng, tất cả thành viên đều được đồng thời nâng hạng hội viên, từ Inspire đến Priority và Private. Đây là sự khích lệ để cả nhà cùng nhau tích lũy, thay vì mỗi người đi riêng lẻ.

Hạnh phúc sum vầy là khi cùng người thân yêu chia sẻ những khoảnh khắc quý giá.

Bên cạnh việc thăng hạng, các thành viên trong nhóm còn được nhận voucher mua sắm độc quyền mỗi ngày từ hơn 150 đối tác như KFC, iBasic, King BBQ, Khao Lao… và tích điểm U-Points khi chi tiêu qua thẻ Techcombank.

Hệ sinh thái đối tác rộng khắp giúp mọi nhu cầu từ ăn uống, mua sắm đến giải trí đều gắn liền với quyền lợi cụ thể. Đặc biệt, vào 12h trưa ngày 28 hàng tháng, chương trình Flash Deal diễn ra với số lượng giới hạn các voucher trị giá 200,000 – 500,000 VND tại nhiều thương hiệu quen thuộc như Pizza 4Ps, Shopee, Starbucks, GrabFood, Annam Gourmet, Traveloka… Đây là những ưu đãi được nhiều gia đình mong đợi, biến những chi tiêu thường ngày thành cơ hội tận hưởng trọn vẹn hơn.

Gia đình anh Hùng, 38 tuổi ở Hà Nội, chia sẻ: “Từ trước đến nay, 2 vợ chồng tôi vẫn luôn sử dụng các tài khoản riêng để đầu tư, tiết kiệm. Khi Techcombank ra mắt dịch vụ Nhóm gia đình, tôi quyết định thử nghiệm xem sao”. Chỉ sau vài tháng, cả nhà đã được nâng hạng hội viên, đồng thời tận hưởng nhiều ưu đãi gắn liền với đời sống.

“Điều tôi thấy rõ nhất là sự gắn kết. Trước kia, mỗi người dùng một dịch vụ khác nhau nên khó đạt quyền lợi ưu tiên. Giờ thì cả nhà cùng chung một nhóm, cùng đặt mục tiêu và cùng hưởng thành quả, điều này tạo cho chúng tôi động lực lớn hơn để tích lũy”, anh Hùng nói thêm.

Khi sử dụng dịch vụ Nhóm gia đình, ba mẹ còn có thể mở tài khoản, thẻ thanh toán cho con (từ 11 - 17 tuổi) và cùng con quản lý tài chính cá nhân hiệu quả. Thông qua Techcombank Mobile, ba mẹ có thể dễ dàng thiết lập hạn mức giao dịch phù hợp, theo dõi chi tiêu qua sao kê và tùy chỉnh tính năng cho con. Việc cùng con xem lại các khoản chi tiêu ngay trên ngân hàng số sẽ trở thành những bài học trực quan, giúp con hiểu rõ hơn về giá trị của đồng tiền và hình thành thói quen tài chính lành mạnh.

Đại diện ngân hàng chia sẻ: “Techcombank tin rằng ngân hàng số không chỉ là công cụ giao dịch, mà còn là phương tiện để lan tỏa giá trị gắn kết, giúp mỗi gia đình vững bước hơn trên hành trình tài chính và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống”.

Trao quyền tự chủ chi tiêu - bước khởi đầu hoàn hảo để con trở thành công dân toàn cầu tự tin và năng động.

Hạnh phúc gia đình không chỉ nằm ở những khoảnh khắc đoàn viên, mà còn ở sự an tâm khi cùng nhau xây dựng một nền tảng vững vàng. Với dịch vụ Nhóm gia đình trên Techcombank Mobile, các thành viên sẽ cùng nhau xây dựng tương lai vững chắc.