'Tạo khác biệt để thành công' - Cardina với chiến lược tái định vị thương hiệu

(VTC News) -

Thời điểm vàng để thay đổi

Ra đời từ năm 2011, với tiền thân chỉ là một shop thời trang nhỏ tự phát có tên là BW Japan trên con phố Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Đến năm 2013, shop BW Japan lựa chọn kênh phân phối đầu mối, bắt đầu đi vào sản xuất hàng dệt may để bán sỉ cho các shop thời trang khác và liên tục phát triển trên cả kênh online mạng xã hội.

Năm 2017, nhận thấy tiềm năng của thị trường thời trang ứng dụng tại Việt Nam là rất lớn, BW Japan quyết định xây dựng và đăng ký bảo hộ thương hiệu Cardina với tầm nhìn trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường dòng thời trang ứng dụng, lifewear tại Việt Nam.

Năm 2018 - 2021 là giai đoạn phát triển bùng nổ của Cardina. Năm 2020, doanh nghiệp đưa văn phòng làm việc tập trung tại Hà Nội vào hoạt động với diện tích gần 1000m2, sau đó là khánh thành nhà máy may thời trang An Phát tại Hà Nam có 12 chuyền may chuyên sản xuất hàng thời trang Cardina.

Nhà máy may Cardina tại Hà Nam.

Năm 2020 và 2021 Cardina đưa đội ngũ của mình vững vàng đi qua tâm dịch với sự tăng trưởng ấn tượng.

Tháng 2/2022, Cardina mở Showroom ngoại tỉnh đầu tiên trong chiến lược chuỗi 100+ Showroom trên toàn quốc. Sau một thời gian ra mắt người tiêu dùng, thương hiệu với sắc đỏ rực rỡ cùng hình ảnh chú chim hồng tước an lành, đã đón nhận được sự yêu thích của hàng trăm ngàn khách hàng.

Đến nay các kênh bán hàng offline và online đều đem về doanh thu tăng vọt. Nói về sự tăng trưởng bùng nổ này, một đại diện của Cardina cho biết: "Thành quả ngọt ngào có được đến từ chiến lược tái định vị thương hiệu cũng như sự chín muồi của kế hoạch mở rộng kênh phân phối".

Tái định vị thương hiệu - Khác biệt để thành công

Chẳng còn là một shop thời trang nhỏ tự phát, Cardina đã định vị thương hiệu của mình một cách rõ ràng: là thương hiệu dẫn đầu thị trường dòng thời trang ứng dụng, lifewear tại Việt Nam. Mục tiêu của Cardina đến năm 2025 sẽ có 100+ Showroom trên toàn quốc, trở thành công ty dẫn đầu thị trường thời trang ứng dụng của Việt Nam. Năm 2028 trở thành công ty đại chúng.

Cardina định vị mình là hãng thời trang mặc hàng ngày, đáp ứng được mọi nhu cầu và thị hiếu của khách hàng đại chúng tầm trung. Cả nam và nữ, từ người trẻ đến trung niên… đều có thể dễ dàng tìm được cho mình vài sản phẩm yêu thích trên mỗi điểm chạm với Cardina.

BST áo gió nam nữ Cardina Cozy - Phiên bản 2022.

"Định vị của Cardina là thời trang ứng dụng hàng ngày. Tất nhiên các sản phẩm của chúng tôi sẽ phải chứa đựng sự khác biệt trong cả đặc tính chất liệu và phom dáng, đảm bảo mang đến sự thoải mái nhất cho người dùng" - một đại diện Cardina chia sẻ.

Tư duy "Made ready for all" cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến triết lý kinh doanh và tầm nhìn thương hiệu Cardina hướng đến. Chẳng cần những màu sắc sặc sỡ hay kiểu dáng cầu kỳ, sản phẩm của Cardina nhắm thẳng vào chất lượng và sự tối giản.

Từ chất liệu bền bỉ mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu và thân thiện với sức khoẻ đến form dáng basic, phù hợp với mọi hình thể người Việt. Đặc biệt, Cardina cũng nhấn mạnh rằng, thiết kế của mình phải đảm bảo sự tinh tế, tuy tối giản nhưng không hề nhàm chán, đơn điệu.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Cardina cũng chia sẻ: "Chúng tôi không chạy theo những mốt thời trang rườm rà một cách mù quáng mà sẽ đem đến những sản phẩm có giá trị sử dụng tốt nhất cho khách hàng. Chúng sẽ phải mang đến cho khách hàng niềm vui, sự tự tin và vẻ ngoài thanh lịch nhất.

Đây cũng là một trong những điều đáng quý khi mà thị trường thời trang nhanh Fast Fashion đang ngày càng gây thêm nhiều gánh nặng cho môi trường. Việc sử dụng những món đồ có thiết kế basic, chất liệu thoải mái để sử dụng lâu dài sẽ là xu hướng cho một cuộc sống xanh. Vì vậy có thể nói rằng, khi bạn mặc một sản phẩm của Cardina cũng là một hành động góp phần nhỏ bé của mình giúp cho thế giới của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn".

Cuối cùng, CEO Cardina một lần nữa khẳng định: "Tạo sự khác biệt trong phong cách thời trang tối giản chẳng hề dễ dàng nhưng thành quả nhận về lại rất xứng đáng".