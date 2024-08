Tăng tốc ấn tượng, 10X lật ngược thế cờ giành vòng nguyệt quế Olympia

(VTC News) -

Trận thi tuần 2, tháng 2, quý 4 Đường lên đỉnh Olympia diễn ra chiều nay (18/8) chứng kiến màn so kịch tính của 4 nhà leo núi: Ngô Hoàng Thịnh (THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành - Trà Vinh), Nguyễn Thăng Long (THPT Chu Văn An - Thái Bình), Trần Ngọc Nhật Minh (THPT chuyên Hà Nội Amsterdam - Hà Nội) và Nguyễn Doãn Hoàng Mạnh (THPT Nguyễn Sỹ Sách - Nghệ An).

4 thí sinh tranh tài trong tuần này.

Bước vào vòng thi đầu tiên - Khởi động cá nhân, các thí sinh quyết tâm cùng đạt điểm 60 tuyệt đối. Hoàng Thịnh, Thăng Long và Nhật Minh cùng làm được điều này, trong khi đó Hoàng Mạnh đuổi theo sau với 40 điểm khởi động.

12 câu hỏi trong phần thi Khởi động chung bắt đầu. Các thí sinh thay nhau nhấn chuông trả lời khiến cuộc đua càng trở nên gay cấn hơn. Kết thúc phần thi, số điểm của các thí sinh chỉ có sự chênh lệch rất nhỏ. Hoàng Mạnh dẫn đầu với 70, Nhật Minh đuổi sát theo sau với 65 điểm, Hoàng Thịnh 60 điểm và Thăng Long 55 điểm.

Từ khóa cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này gồm 4 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Dựa theo hình thức thể hiện và mục đích riêng của từng loại, người ta chia các loại báo chí ở Việt Nam ra làm bốn loại, đó là báo in, báo điện tử, báo nói (báo phát thanh) và loại hình báo chí nào nữa)?". Cả 4 thí sinh đều không thể đưa ra đáp án cho câu hỏi đầu tiên.

Hàng ngàng thứ 2 được lựa chọn có câu hỏi: "Hiện nay, trường Đại học... Nhân dân là trường đại học độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và của ngành Công an, trực thuộc bộ công an?". Dù cùng đưa ra câu trả lời là "Công an" nhưng đây lại không phải là đáp án chính xác, không thí sinh nào giành được điểm.

Hàng ngang thứ 3 có câu hỏi: "Khi tham gia mạng xã hội Facebook, nếu người dùng quan tâm đến một trang nào trên mạng xã hội này và muốn khi trang này đăng nội dung gì mới thì nội dung đó sẽ tự động xuất hiện trên bảng tin của họ, thì người dùng đó có thể vào trang đó bấm nút "Thích" hoặc nút gì?". Thăng Long, Nhật Minh và Hoàng Mạnh cùng đưa ra đáp án chính xác là "Theo dõi" và giành được thêm điểm 10.

Sau câu hỏi số 3, Nhật Minh, Hoàng Mạnh và Hoàng Thịnh lần lượt bấm chuông trả lời chướng ngại vật. Cả ba thí sinh có những đáp án khác nhau như "Mạng", "Nhìn" và "Luật" nhưng đều không phải câu trả lời đúng.

Hàng ngang thứ 4 có câu hỏi: "Cơ thể con người có thân nhiệt 37 độ C là một nguồn phát ra bức xạ gì?". Thăng Long là người duy nhất được quyền tiếp tục vượt chướng ngại vật, cậu đưa ra đáp án chính xác "Hồng ngoại".

Ở câu hỏi hàng ngang thứ 5: "Từ "cam" trong tên các thiết bị webcam, flycam, camcorder có gốc là từ gì trong tiếng Anh?". Thăng Long tiếp tục giành được 10 điểm ở câu này với đáp án "Camera".

Từ khoá trong phần thi Vượt chướng ngại vật.

Cuối phần chơi vượt chướng ngại vật, nhà leo núi tới từ trường THPT Chu Văn An, Thái Bình, không có đáp án cho ẩn số lần này. Trong khi đó, các khán giả của chương trình lập tức tìm ra đáp án đúng chính là "CCTV".

Kết thúc phần thi, điểm số của Thăng Long tạm dẫn đầu với 85 điểm, Hoàng Mạnh 80 điểm, Nhật Minh 75 điểm và Hoàng Thịnh 60 điểm.

Tăng tốc là phần thi có tính cạnh tranh cao, có thể giúp các nhà leo núi san bằng tỷ số nhanh chóng hoặc cũng có thể vượt lên với số điểm cao nhất bởi chỉ cần hơn nhau một giây thôi, kết quả cũng có thể khác biệt.

Với câu đầu tiên, 4 thí sinh đều được điểm nhưng Hoàng Mạnh là người trả lời nhanh nhất nên mang về cho mình 40 điểm. Đến với câu số 2, chỉ có Nhật Minh và Thăng Long là người nhận được điểm số tiếp theo.

Trận thi đấu ngày càng trở nên hấp dẫn hơn khi 4 nhà leo núi đều cố gắng thể hiện phong độ tốt trong phần thi này, đặc biệt là Nhật Minh đang tận dụng tối đa kỹ năng của một người chiến thắng cuộc thi Olympic Toán học.

Kết thúc phần Tăng tốc, số điểm của các thí sinh có sự thay đổi rõ rệt và người tạm dẫn đầu là Nhật Minh với 225 điểm, theo sau là Hoàng Mạnh 170 điểm, Hoàng Thịnh 130 điểm và Thăng Long 125 điểm.

Người đầu tiên đến với phần thi Về đích là Nhật Minh, chọn gói 3 câu 20 - 20 - 20 điểm. Với sự bình tĩnh, thí sinh Hà Nội xuất sắc mang về 20 điểm. Đến câu thứ 2 và 3, dù không trả lời đúng nhưng Nhật Minh cũng không mất điểm do 3 thí sinh còn lại không có đáp án chính xác. Kết thúc phần thi, Nhật Minh có 245 điểm.

Hoàng Mạnh tạm là người đứng thứ 2 trong cuộc thi vào lúc này lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 - 30 điểm. Sau hai câu đầu tiên không ghi được điểm, Mạnh vẫn quyết định không lựa chọn Ngôi sao hy vọng. Đây có lẽ là quyết định chính xác vì thí sinh Nghệ An không thể đưa ra đáp án.

Hoàng Thịnh quyết định chơi an toàn và lựa chọn gói 3 câu 20 điểm. Với câu đầu tiên, dù đưa ra câu trả lời chính xác nhưng Thịnh lại không được điểm do trả lời quá muộn, điều này khiến Hoàng Mạnh giành được 20 điểm. Lấy lại sự bình tĩnh, Hoàng Thịnh mang về 40 điểm từ hai câu hỏi còn lại.

Cuối cùng, Thăng Long lựa chọn gói 20 - 20 - 30 điểm. Sau đáp án chưa chính xác đáng tiếc ở câu đầu tiên, Thăng Long dễ dàng đưa ra câu trả lời đúng cho cả 2 câu tiếp theo. Số điểm hiện tại của cậu là 155 điểm.

Trần Ngọc Nhật Minh giành vòng nguyệt quế tuần.

Chung cuộc, Trần Ngọc Nhật Minh (THPT chuyên Hà Nội Amsterdam - Hà Nội) giành vòng nguyệt quế tuần Đường lên đỉnh Olympia tuần với 245 điểm. Số điểm của 3 thí sinh còn lại là Hoàng Mạnh 180 điểm, Thăng Long 155 điểm và Hoàng Thịnh 140 điểm.