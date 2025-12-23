Tăng tiếp hơn 21 điểm, VN-Index vượt mốc 1.770

(VTC News) -

Sau phiên tăng mạnh hôm qua, thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục duy trì sắc xanh. Trong phiên sáng, có thời điểm VN-Index tăng hơn 25 điểm, lên trên 1.775 điểm. Tuy nhiên, đà tăng này chủ yếu đến từ đóng góp của cổ phiếu VIC, trong bối cảnh sắc đỏ lại dần chiếm ưu thế trên bảng điện tử.

Do đó, khi VIC và một số bluechips khác hạ nhiệt, VN-Index thu hẹp đà tăng, chỉ còn nhích 10-15 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 19,59 điểm (1,12%), lên 1.770,62 điểm. Toàn sàn HOSE có 123 mã tăng và 171 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 382,9 triệu đơn vị, tương đương giá trị 11.698,4 tỷ đồng.

Sau giờ nghỉ trưa, chỉ số VN-Index vẫn tiếp tục duy trì đà tăng. Đóng cửa phiên 23/12, VN-Index tăng 21,12 điểm (1,21%) lên mức 1.772,15 điểm. Toàn sàn HoSE có 102 mã tăng, 212 mã giảm và 61 mã đứng giá tham chiếu. Đây là phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp, đưa chỉ số áp sát vùng đỉnh lịch sử.

VN-Index tiếp tục tăng hơn 21 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Nhóm VN30 có 11 mã tăng, 16 mã giảm, 3 mã đứng giá. VN30-Index tăng 27,59 (1,39%) lên 2.012,87 điểm.

Đà tăng vẫn chủ yếu đến từ một số cổ phiếu trụ. Nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC tăng 6,99% và VHM tăng 6,98%, đóng góp lớn nhất cho thành quả của chỉ số VN-Index.

Bên cạnh đó, STB với diễn biến tăng trần từ đầu phiên, cùng VPL, MWG...cũng hỗ trợ tích cực thị trường.

Ở chiều ngược lại, LPB giảm 5%, còn 41.800 đồng/cổ phiếu. Áp lực bán tập trung ở nhóm tài chính và bất động sản, trong khi cổ phiếu năng lượng, nguyên vật liệu và tiêu dùng thiết yếu chưa có nhiều diễn biến mới.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 1,76 điểm (0,68%) còn 255,47 điểm. Toàn sàn có 57 mã tăng, 93 mã giảm và 57 mã đứng giá. UpCoM-Index tăng 0,11 điểm, lên 119,95 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn trong phiên hôm nay đạt gần 30.000 tỷ đồng.