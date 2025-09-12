Người dân có được tự lắp đặt công tơ kiểm soát điện để đối chứng hóa đơn?

(VTC News) -

Theo ghi nhận, trên mạng xã hội cũng như tại một số cửa hàng điện ở Hà Nội, nhu cầu tìm mua công tơ điện bắt đầu tăng. Hiện mặt hàng này có giá dao động từ 200.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/chiếc, có kiểm định nhưng khách phải tự lắp đặt.

Trả lời câu hỏi người dân có được lắp đặt công tơ điện hay không, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc một chi nhánh điện tại Ninh Bình cho biết, ngành điện không cấm người dân lắp thêm công tơ để giám sát việc sử dụng điện. Vì thế ngoài công tơ mà EVN đã lắp, mỗi gia đình có thể lắp thêm công tơ phụ trong nhà.

“Việc lắp thêm công tơ điện trong mỗi gia đình để giám sát kết quả sử dụng điện không bị cấm và không ảnh hưởng gì đến ngành điện cũng như đường dây. Người dân có thể lắp thêm công tơ điện để kiểm chứng độ chính xác của công tơ ngành điện và giám sát việc sử dụng điện của chính mình.

Tuy nhiên, nếu lắp thêm công tơ điện giám sát thì nên đồng bộ cùng loại để có kết quả, sự đánh giá chính xác, bởi giữa công tơ điện tử và cơ có sự chênh lệch về hệ số chính xác. Theo đó, hệ số chính xác của công tơ điện tử là ±1%, còn của công tơ cơ là ±2%”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, việc người dân lắp thêm công tơ điện còn có lợi ích là giúp giám sát chất lượng dịch vụ của ngành điện ở mọi lúc, mọi nơi.

“Khi người dân thấy hóa đơn điện có dấu hiệu bất thường, hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp đến ngành điện yêu cầu làm rõ thông qua số tổng đài, email, fanpage...

Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh rằng các công tơ ngành điện lắp đặt cho người dân đều đã phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định trong quản lý đo lường của Việt Nam, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật điện quốc tế và được kiểm định theo quy trình kiểm định do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành. Vì thế những người không lắp đặt công tơ phụ vẫn có thể yên tâm về sự chính xác của công tơ ngành điện”, ông Tuấn nói.

Người dân hoàn toàn được tự lắp đặt công tơ kiểm soát điện để đối chứng hóa đơn. (Ảnh minh họa)

Ông Tuấn dẫn chứng, vừa qua nhiều người tiêu dùng phản ánh hóa đơn tiền điện tăng bất thường, đột biến. Tuy nhiên, EVN đã chỉ đạo các công ty điện lực rà soát lại tất cả khách hàng về vấn đề này và chưa có vấn đề sai sót như phản ánh.

Ngoài ra cũng có thông tin giả, một số thông tin đưa không đúng, hoặc nhằm câu view bán hàng online và có cả thông tin không xác định được địa chỉ để làm rõ.

Mặt khác, cùng với EVN, hiện còn có các tổ chức lập ra, mua buôn của EVN rồi bán lại cho khách hàng với mức định giá của đơn vị.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, việc lắp thêm công tơ song song để theo dõi việc sử dụng điện của gia đình là quyền của mỗi người dân, không tác động hay ảnh hưởng gì đến ngành điện, cũng không vi phạm điều gì.

“Tuy nhiên, việc lắp 2 công tơ điện song song không chỉ gây tốn kém mà vẫn có thể có sự dung sai nhất định. Quy định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành cho phép dung sai của mỗi loại đồng hồ điện là ±1%.

Ngoài ra, việc có 2 công tơ điện song song, ngành điện lực cũng chỉ tính theo số lượng kW trên đồng hồ của EVN lắp và có kiểm định. Bên cạnh đó, việc người dân tự ý lắp đặt công tơ điện đối chứng không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, do không phải ai cũng có chuyên môn về điện.

Vì thế trong trường hợp có nhu cầu lắp đặt công tơ điện, người dân cần tuyệt đối cẩn trọng và thuê thợ có chuyên môn để tránh sự cố đáng tiếc”, ông Dũng khuyến cáo.

Cũng ủng hộ việc người dân lắp đặt công tơ phụ, TS. Ngô Tuấn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện khoa học năng lượng cho rằng, điều này không ảnh hưởng đến ngành điện lực cũng như đường dây.

“Quan trọng là tính pháp lý, chính xác của công tơ đó. Ngoài ra, cần lưu ý rằng dù có lắp song song thì cũng chỉ để giám sát chứ ngành điện không chấp thuận tính tiền theo hai công tơ, trừ trường hợp có sự chênh lệch về chỉ số rất lớn”, TS Ngô Tuấn Kiệt nói.

Ông Kiệt tư vấn thêm rằng người dân nên cài đặt app của EVN để theo dõi được số điện sử dụng hàng ngày chứ không cần thiết phải lắp công tơ điện song song cho tốn kém và có nguy cơ mất an toàn

“Hệ thống này cứ 10 giây hoặc 20 giây lại bắn số công suất đang tiêu thụ hiện nay vào gmail hoặc số điện thoại cá nhân và cho biết đã tiêu thụ hết bao nhiêu kWh. Việc này sẽ giải quyết được bài toán giúp người dân theo dõi xem vì sao công suất điện sử dụng lại cao, từ đó có thể kiểm tra lại các hệ thống điện như bình nóng lạnh, máy điều hoà, tủ lạnh…đã tắt chưa để chúng ta điều chỉnh việc sử dụng điện cho phù hợp”, ông Kiệt tư vấn.