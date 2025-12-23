(VTC News) -

Theo đó, nhằm phục vụ nhu cầu về quê và du xuân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành đường sắt đã tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu khu đoạn khu vực phía Nam như: Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn, Sài Gòn - Tam Kỳ, Sài Gòn - Đà Nẵng - Sài Gòn; cung cấp thêm 5.500 vé tàu.

Cụ thể: chạy thêm tàu D2 (Sài Gòn - Đà Nẵng) lúc 10h55 ngày 15/2/2026 (tức ngày 28 Tết); tàu STK2 (Sài Gòn - Tam Kỳ) lúc 15h30 ngày 15/2/2026 (tức ngày 28 Tết); tàu SNT4 (Sài Gòn - Nha Trang) lúc 21h10 ngày 17/2/2026 (tức mùng 1 Tết); tàu SNT6 (Sài Gòn - Nha Trang) lúc 22h20 ngày 17/02/2026 (tức mùng 1 Tết); tàu SNT4 (Sài Gòn - Nha Trang) lúc 21h10 ngày 18/02/2026 (tức mùng 2 Tết); tàu SNT6 (Sài Gòn - Nha Trang) lúc 22h20 ngày 18/2/2026 (tức mùng 2 Tết); tàu SNT3 (Nha Trang - Sài Gòn) lúc 21h38 ngày 19/2/2026 (tức mùng 3 Tết); tàu STK4 (Sài Gòn - Tam Kỳ) lúc 10h55 ngày 18/2/2026 (tức mùng 2 Tết); tàu D4 (Sài Gòn - Đà Nẵng) lúc 8h30 ngày 18/2/2026 (tức mùng 2 Tết); tàu D1 (Đà Nẵng - Sài Gòn) lúc 9h04 ngày 20/2/2026 (tức mùng 4 Tết); tàu STK1 (Tam Kỳ - Sài Gòn) lúc 6h21 ngày 20/2/2026 (tức mùng 4 Tết).

Các chuyến tàu mở thêm của ngành đường sắt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Vé tàu Tết đã được mở bán tại tất cả các kênh của ngành đường sắt như website: dsvn.vn; vetauonline.vn; vetau.com.vn; qua các ứng dụng ví điện tử, cổng thanh toán: VnPay, Momo, ShopeePay, Zalopay, Payoo, ViettelPay...app bán vé tàu trên thiết bị di động, ứng dụng các ngân hàng hoặc liên hệ tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc Đường sắt Việt Nam.

Dịp Tết năm nay, ngành đường sắt phục vụ vận tải bắt đầu từ ngày 3/2/2026 đến 8/3/2026 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ), sử dụng chạy 55 đoàn tàu, với tổng số toa xe vận dụng trên 800 toa xe, cung ứng khoảng 335.000 vé cho hành khách đi suốt. Vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 được mở bán rộng rãi từ ngày 20/9/2025.

Ngành đường sắt tăng 11 chuyến tàu phục vụ khách dịp Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh minh họa)

Ngành đường sắt cũng cho biết, sau hơn 3 tháng, tính đến ngày 22/12/2025 tổng số vé tàu Tết đã bán là 140.000 vé. Số lượng vé đã bán đạt 62% so với tổng số vé bán ra cùng kỳ mở bán dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Số lượng vé tàu còn lại như sau: Giai đoạn trước Tết từ ngày 3/2 đến ngày 09/2/2026 (trước ngày 23 tháng Chạp) và từ 14/02 đến 16/02/2026 (tức 27 đến 29 tháng Chạp) hiện vẫn còn vé tàu đi tất cả các ga từ phía Nam ra các ga Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội.

Những ngày cao điểm từ 10/2 đến 14/2/2026 (tức từ ngày 23 đến 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tổng số vé còn lại trên tất cả các đoàn tàu khoảng 700 chỗ đi suốt, các vé tàu còn có ga đi từ Sài Gòn/Dĩ An/Biên Hòa ra đến các ga Vinh/Hà Nội), vé còn chủ yếu là vé ngồi mềm.

Giai đoạn trong và sau Tết còn nhiều vé đi tất cả các ngày, các ga.